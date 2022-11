Una de las noticias más relevantes durante la segunda parte de 2022 es que Henry Cavill dejará de ser el protagonista de The Witcher. La serie de Netflix que es una de las principales apuestas de contenido de la plataforma. Cavill, reconocido por su papel como Superman, dentro del Universo Extendido de DC, era su rostro más visible. ¿Qué motivó esta salida?

La noticia se supo a la par que el actor reaparecía con el traje de Superman en Black Adam. También con la confirmación de que habría una secuela de su primera película, titulada El hombre de acero, nueve años después de su estreno, en el 2013. Henry Cavill interpretaba, en The Witcher, a Geralt de Rivia, un brujo y guerrero. Una de las razones que se asoció con su partida fue su compromiso con el personaje de Superman.

Sin embargo, una producción no tiene que ver con las decisiones sobre la otra, al parecer. De acuerdo con información de Redanian Intelligence, la ruptura entre Henry Cavill y The Witcher se produjo durante el desarrollo de la segunda temporada de la serie de Netflix, emitida el pasado 17 de diciembre de 2021. El intérprete será sustituido por Liam Hemsworth, según se filtró.

¿Qué pasó durante la segunda temporada de The Witcher entre Henry Cavill y la producción?

Al finalizar la segunda temporada, The Hollywood Reporter informó que Henry Cavil había renovado para una tercera entrega de la serie de Netflix, con una mejora salarial considerable: pasaría a ganar 1 millón de dólares por capítulo, luego de haber percibido 400.000 dólares durante la temporada grabada. La confirmación del actor parecía lo necesario para avanzar sobre la producción.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se describe en Redanian Intelligence, el actor y la producción tuvieron distintos desencuentros en relación con el sentido de la serie. Conviene recordar que Henry Cavil es un seguidor confeso del universo de The Witcher, elaborado a partir de los libros de Andrzej Sapkowski.

No hay una versión oficial por parte del actor, quien se pronunció en relación con su regreso como Superman, pero aún no se refirió a su salida de The Witcher. En este contexto, Comic Book recuerda una entrevista de Henry Cavil en la que mencionó su relación con el equipo de producción. Las declaraciones, dadas a Philstar, fueron las siguientes:

“La parte más difícil para mí fue encontrar el equilibrio entre la visión de los guionistas y mi amor por los libros. Tratar de traer ese Geralt a la visión de ellos. Todas mis preguntas y solicitudes fueron orientadas simplemente ser fiel al material de origen”.

En la actualidad, una tercera y cuarta temporada de The Witcher se encuentra en desarrollo, por parte de Netflix. Es posible que el relato se extienda hasta una quinta. Se trata de una de las adaptaciones de videojuegos y narrativas más destacadas dentro de la plataforma.