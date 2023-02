El iPhone 15 comienza a ser ya objeto de mención en los círculos tecnológicos. Sí, quedan aún meses para la presentación del próximo smartphone de Apple, pero los rumores empiezan a coger fuerza.

Y es que este dispositivo y todas las variantes con las que llegue, desde los ya clásicos Pro hasta un posible Ultra, de los que ahora hablaremos, despiertan ya un gran interés. Es siempre así en el caso de la tecnológica californiana. Muchos se preguntan ya cuál será el precio, la fecha de lanzamiento y características del iPhone 15. Como bien sabemos, dudas, razonables todas, que se irán aclarando más y más con el tiempo.

Por eso, aquí repasamos todo lo que sabemos del próximo terminal de Apple hasta el momento, con información actualizada a medida que se conoce más acerca de los planes de la gigante de Cupertino.

Ve directamente a la sección:

¿Cuándo sale el iPhone 15?

Empecemos hablando acerca de cuándo sale el iPhone 15. El elefante en la habitación, porque todo el mundo desea saber cuanto antes el momento exacto en el que el nuevo smartphone llegará al mercado.

Pues bien, aunque no hay una fecha estimada por el momento, lo cierto es que este año podemos estimar, posiblemente, de manera más certera cuándo sale el iPhone 15. Esto es porque desde el medio Macrumors ya apuntaron de manera reciente que habían descubierto que los días entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre estaban bloqueados en los calendarios de vacaciones de los empleados de Apple.

Es casi seguro que el nuevo iPhone llegará en algún momento de septiembre

La firma suele presentar sus nuevos modelos de smartphone en septiembre a través de un evento o Keynote. Posteriormente, sigue el gran lanzamiento, para el cual la firma siempre anticipa un gran volumen de asistencia a sus tiendas y un buen volumen de trabajo. Es por ello que parece certero señor que el iPhone 15 será lanzado algún momento durante la segunda mitad de septiembre de 2023.

Por tanto, si nos preguntamos (o alguien nos pregunta) cuándo sale el próximo iPhone, vamos a tener grandes posibilidades de acertar si ofrecemos esa horquilla del mes de septiembre. Probablemente, este dato no se aclare de manera definitiva hasta bien próxima la fecha.

¿iPhone 15 sin botones? Cómo será el diseño

Una de las grandes incógnitas para esta generación de dispositivos es la concerniente a cómo será el nuevo terminal. Se ha llegado a hablar, incluso, de un iPhone 15 sin botones.

¿Cómo? ¿Un iPhone sin botones? Pues sí. Este ha sido uno de los objetivos de Apple desde hace años, en pos de crear un terminal libre de puertos y de cualquier adición que sea más que el propio terminal como un único objeto compacto.

En este caso, se habla de que un iPhone 15 sin botones podría ser el elegido para inaugurar esta senda. Por el momento, los primeros rumores apuntan a que el dispositivo sí tendrá los botones a los que estamos acostumbrados, pero que ofrecerán una respuesta háptica, como el botón de inicio que llegó con el iPhone 7.

Concepto del próximo iPhone.

De esta manera, podríamos tener un iPhone 15 sin botones pero con la apariencia tradicional. Apple conseguiría un primer paso en el doble objetivo para lograr un terminal sin alteraciones en su marco, eliminando los botones con respuesta física como tal. Es, desde luego, un acercamiento mucho más probable que el de suprimir todos los botones de manera radical de una generación a otra.

De igual modo, se espera que el diseño del cuerpo del dispositivo redondee de manera ligera sus bordes en pos de una mejor ergonomía. Además, la pantalla reduciría sus bordes para ofrecer una mejor experiencia de visualización.

Por último, todos los modelos contarían con la Isla Dinámica (el recorte interactivo en la parte superior, donde se alojan cámara y Face ID). Estrenada con los modelos Pro de la anterior generación, se extendería en esta ocasión también a las versiones más económicas del nuevo smartphone.

¿Tendrá el iPhone 15 USB C?

Una de las grandes preguntas a lo largo de los años es cuándo llegará el USB C al iPhone. No iba a ser una excepción este año, y ya son muchos los rumores que apuntan a un iPhone 15 USB C.

La adopción de este estándar es una teoría que en realidad ha dejado de serlo tras admitir la propia Apple que tendrán que dar su brazo a torcer para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea al respecto.

Aunque es seguro que el iPhone 15 tenga USB C o si el salto se llevará a cabo en una generación futura, lo cierto es que la balanza se inclina más y más del lado de la primera opción.

Detalle del USB en un concepto.

Cámara y capacidades fotográficas

La cámara del iPhone 15 es uno de los aspectos que más atención atrae sobre sí. Con cada nueva generación, la firma de Cupertino se esfuerza por mejorar en enorme medida este apartado, algo que le ha granjeado ubicarse de manera constante entre los fabricantes con mejor módulo fotográfico en un smartphone.

En el caso del iPhone 15 y su cámara, todo parece indicar que las novedades se centrarán de manera muy especial en el modelo mayor. De este modo, el iPhone 15 Pro Max sería el primer smartphone de la casa en incorporar una lente en formato periscopio con una capacidad de aumento de manera óptica muy superior a la de sus hermanos.

Esta es una característica que ya hemos visto de manera repetida en terminales de otras marcas. Ahora podría llegar, por fin, a los smartphones de la firma de la mano del citado Pro Max, diferenciando aún más el modelo superior del resto.

Otras características del próximo iPhone

Además de lo mencionado, es de esperar que los iPhone 15 Pro y 15 estándar no compartan el mismo procesador. Apple comenzó a hacer esa distinción por vez primera el pasado año y, salvo sorpresa, seguirá así.

De esta manera, el iPhone 15 Pro dispondrá del más novedoso procesador de la firma, mientras que el modelo base llegaría a los consumidores con el chip A16 Bionic que montan los iPhone 14 Pro en la actualidad.

Así mismo, otro de los apartados en los que el iPhone 15 Pro mejorará será en la memoria RAM. Las últimas filtraciones señalan que este modelo elevará la misma de los 6 a los 8 GB, reforzando el desempeño del terminal. Sus hermanos menores, por el contrario, mantendrían los 6 GB actuales.

iPhone 15: un heredero digno

Concepto del iPhone 15 por 4RMD.

Si entramos en materia en relación a los modelos que llegarán al mercado, el más económico de todos será el iPhone 15. Este será el terminal base, como viene siendo habitual, aunque este año será más interesante.

Principalmente, por la inclusión de la citada Isla Dinámica, que ahora servirá para equipararlo en cierta medida a los modelos Pro. Por lo demás, se espera que salte también al USB-C y conserve otros elementos ya conocidos, como la doble cámara trasera.

iPhone 15 Pro: continuando con el legado

Concepto del iPhone 15 Pro por 4RMD.

El otro de los modelos que llegará sí o sí en 2023 será el iPhone 15 Pro. Este contará con las últimas innovaciones de Apple y seguirá en la línea de los años anteriores.

Como se decía, mantendrá la triple cámara trasera, aunque ahora con una nueva lente en formato periscopio, además de mejorar su procesador y RAM. Si nada cambia, el iPhone 15 Pro Max será el modelo más premium que la firma comercializará este año.

iPhone 15 Ultra: ¿realidad o ficción?

Concepto del iPhone 15 Ultra por 4RMD.

La llegada de un modelo iPhone 15 Ultra que corone la gama de smartphones de Apple es uno de los rumores que ha ido cogiendo cuerpo de manera reciente. Sin embargo, el acostumbradamente fiable Mark Gurman, de Bloomberg, revelaba de manera reciente que los de Cupertino preparan dicho modelo para 2024.

Este terminal dispondría de mejores materiales y capacidades fotográficas que el resto de modelos. Y algo más, seguramente. Pero como señala el periodista, no habría tal iPhone 15 Ultra, sino que se trataría de un cambio para la próxima generación.

Precio del iPhone 15

Los precios son siempre una de las grandes incógnitas cuando se trata de este tipo de terminales. Tras la gran subida que han experimentado ya el pasado año, para el iPhone 15 se espera que estos no se vean alterados en gran medida, manteniendo aquellos que encontramos en la actualidad con la generación presente.

De este modo, todos los modelos y precios del iPhone 15 podrían quedar de la siguiente manera, aproximadamente:

iPhone 15 : 1.009 euros / 20,999 pesos (México).

: 1.009 euros / 20,999 pesos (México). iPhone 15 Plus : 1.159 € / $23,999.

: 1.159 € / $23,999. iPhone 15 Pro : 1.319 € / $25,999.

: 1.319 € / $25,999. iPhone 15 Pro Max: 1.469 € / $28,999.

Por supuesto, todos estos precios son tentativos. La empresa podría decidir, de aquí a entonces, ajustarlos en base a las necesidades del mercado. Atendiendo al pasado, es poco probable que conozcamos la cifra exacta antes del lanzamiento oficial por parte de Apple.

