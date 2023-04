Un nuevo rumor proveniente de Weibo, el popular sitio web chino, parece augurar un cambio de diseño para los modelos base del iPhone 15. En esta nueva generación, Apple fabricaría su nueva versión estándar con vidrio esmerilado. Hasta ahora, este lenguaje pertenecía únicamente a la familia Pro de los iPhone, pero parece estar extendiéndose.

Además de este cambio en el diseño, los iPhone 15 y 15 Plus estarán disponibles en un nuevo color cian. Según describen las fuentes del reporte, el tono sería bastante parecido a lo visto con el color verde lanzado por Apple en sus iPhone 12 y 12 mini.

Por supuesto, al provenir de Weibo, debes tomar toda esta información con un grano de sal. Hasta que Apple no confirme esto -y no lo hará sino el día de la presentación-, no puedes dar nada por hecho. Sin embargo, la fuente ya ha logrado atinar en el pasado, cuando anunció que Cupertino lanzaría versiones de los iPhone 14 y 14 Plus en color amarillo.

El cambio de diseño se extiende por toda la familia de iPhone 15 y 15 Pro

Concepto del iPhone 15 por 4RMD.

El cambio en el lenguaje de diseño de los modelos estándar de los iPhone 15 significaría que, siguiendo todos los rumores y reportes, Apple habría mutado oficialmente el aspecto físico de sus versiones Pro. Después de todo, son estas quienes se llevan el mayor número de cuidados a la hora de fabricar, así como también un diseño único y colores más elegantes.

Mientras tanto, los modelos de iPhone 15 Pro se van al otro lado del círculo cromático, y podrían llegar en un nuevo color descrito como rojo profundo. Lo visto hasta ahora parece apuntar a un tono vino tinto para el dispositivo más potente de Apple, añadiendo un toque distinguido a esta serie de dispositivos.

A día de hoy hemos visto numerosos rumores con respecto al diseño de los iPhone 15 Pro. La mayoría de ellos parece indicar nuevos bordes curvos de titanio, un acabado brillante para su parte posterior, y la eliminación del interruptor de silencio. Recordemos que este último ha estado en los esquemas de cada modelo lanzado, comenzando en el primer iPhone. Por esto, estamos ante una renovación total de lo que conocemos.

La nueva familia de iPhone 15 se presentaría a finales de este mismo año, en el mes de septiembre. No obstante, antes de que lleguen, Apple tiene que presentar iOS 17 y muchas otras novedades, entre las cuales podríamos encontrar sus esperadas gafas de realidad mixta.

