Apple está preparándose para presentar toda una nueva flota de dispositivos. Desde sus muy rumoreadas gafas de realidad virtual, hasta el próximo iPhone 15 totalmente diferente a lo que conocíamos. Ahora, iOS 17 también podría sumarse a esta lista de renovaciones drásticas. Un reporte de Mark Gurman parecen indicar que una cosa: esta sería la primera versión del sistema operativo móvil de Cupertino en permitir la instalación de apps a través de métodos alternativos. Es decir, podrán instalar apps sin necesidad de pasar antes por la App Store.

En la actualidad, para instalar cualquier app, debe hacerse desde la App Store oficial, sin ningún tipo de alternativa. Además, los desarrolladores pagan a Apple comisiones que rondan entre el 15 % y el 30 % por los beneficios de sus aplicaciones.

En caso de ser cierto, iOS 17 debería presentarse con esta nueva característica en el próximo mes de junio, durante la celebración de la WWDC 2023. Sin embargo, la App Store no será la única afectada. Servicios como iMessage o FaceTime también tendrán que adaptarse a las nuevas normas. ¿Cómo, exactamente? Según las leyes presentadas por la Unión Europea, todas las apps de mensajería instantánea deberán ser interoperables entre sí, sin importar si son rivales entre ellas. Así, si todo sale bien, podrías hablar desde WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger con alguien que utilice iMessage, y viceversa.

La Ley de Mercados Digitales establece disposiciones aplicables a las plataformas que actúen como «guardianes de acceso» en el sector digital. Se trata de plataformas —que disfrutan, o disfrutarán previsiblemente, de una posición arraigada y duradera— que tienen un impacto significativo en el mercado interior y sirven de pasarela importante para que los usuarios profesionales tengan acceso a sus usuarios finales. Comisión Europea

La Comisión Europea se ha cansado de los juegos de Apple y de otras grandes compañías

Detrás de esta jugada no se encuentra Apple, sino la Unión Europea. Tras la Ley de Mercados Digitales que entró en vigor a finales de 2022, las compañías tecnológicas tienen la obligación de abrir sus plataformas y servicios. De esta forma, podrán ser aprovechables por terceras empresas y desarrolladores, para "garantizar unos mercados digitales justos y abiertos", explica la Comisión Europea.

Y aunque pareciera que la Unión Europea está ensañada contra Apple, este no es necesariamente el caso. A pesar de todos sus aciertos, los de Cupertino se han convertido en una compañía bastante cerrada, tanto en el ámbito de software como también de hardware. Por esto, es quien rellena todas las papeletas en los criterios de la UE sobre lo que es un "guardián de acceso".

Así, el organismo ya ha establecido que, si Apple no incluye un puerto USB-C en su próxima generación, su posición en el continente europeo podría verse seriamente amenazada. Lo mismo sucede ahora con las regulaciones de software. Si quiere continuar jugando en el viejo continente, tendrá que cumplir con las nuevas normas sin tantos rodeos.

No obstante, y como en Apple adoran hacer las cosas a su manera, el próximo iPhone 15 podría llegar con una sorpresa para la UE. Sí, tendría entrada USB-C, pero solo podrá usar su máximo potencial si los usuarios compran cables diseñados específicamente para los productos de Apple. Un giro de tuerca que, aparentemente, la Comisión Europea no vio venir, pero que sin duda no les ha gustado.

