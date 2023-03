Apple ha confirmado que la WWDC 2023, la próxima edición de su conferencia anual para desarrolladores, se celebrará del 5 al 9 de junio. Evidentemente, arrancará con la habitual keynote inaugural donde la compañía suele presentar novedades de software. Este año, no obstante, se espera que los de Cupertino finalmente revelen al mundo sus gafas de realidad mixta. De hecho, el cartel de la WWDC 2023 lo deja muy claro.

Al igual que en ediciones anteriores, la WWDC 2023 se llevará a cabo en formato virtual. Eso sí, la keynote se proyectará en el Apple Park con la presencia de desarrolladores y estudiantes. Por lo tanto, los devs fuera de Estados Unidos no tendrán la necesidad de realizar el viaje hasta California. Pese a que la situación sanitaria se ha estabilizado en buena parte del mundo, Apple apuesta nuevamente por las charlas remotas debido a que más personas pueden participar.

¿Qué podemos esperar de la WWDC 2023 en cuanto a anuncios se refiere? Primeramente, tenemos las novedades de software. Es un hecho que conoceremos iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, macOS 14 y tvOS 17.

«En la WWDC23, un evento gratuito para todos los desarrolladores, se desvelarán las últimas novedades de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS. Dado el firme compromiso de Apple de proporcionar a todos los desarrolladores la ayuda que necesitan para crear apps innovadoras, el evento les dará además la oportunidad de reunirse con ingenieros de Apple y conocer las tecnologías y herramientas más recientes que pueden ayudarlos a hacer realidad sus ideas.» Apple.

Este año, Apple ha logrado mantener en secreto los detalles más importantes de dichas actualizaciones, aunque Bloomberg recientemente nos adelantó que iOS 17 vendrá acompañado de funciones ampliamente esperadas por los usuarios. Desafortunadamente, no profundizó en ellas. Será interesante ver cuáles son las peticiones que Apple atenderá en la nueva versión de su sistema operativo.

Sin embargo, no hay duda de que la WWDC 2023 será muy especial porque Apple introducirá una nueva categoría de producto. Después de años en desarrollo y tras superar todo tipo de obstáculos, sus gafas de realidad mixta al fin verán la luz.

Apple Reality Pro, la gran novedad de la WWDC 2023

Según diversos reportes, este dispositivo llevará por nombre Apple Reality Pro, y será el primer paso de una compleja estrategia que contempla en lanzamiento de otros productos similares en el futuro. Además, claro, las gafas harán uso de un nuevo sistema operativo cuyo nombre, aparentemente, será xrOS. Debido a que Apple pretende que los desarrolladores comiencen a desarrollar aplicaciones y experiencias cuanto antes, la WWDC 2023 será el primer contacto de la comunidad con este software.

Respecto al hardware, las Apple Reality Pro seguirían la estela de las Microsoft HoloLens al prescindir de cualquier mando externo para interactuar con la interfaz. El usuario, por lo tanto, usaría sus manos para controlar el dispositivo. Se habla de que integra cámaras y sensores externos para identificar gestos. Para dar un toque, por ejemplo, solo sería necesario juntar el pulgar con el índice.

Pero la gran novedad de las Apple Reality Pro, con la que la compañía querría dejarnos con la boca abierta durante la WWDC 2023, sería la función para dar el salto de la realidad virtual a la realidad aumentada, o viceversa. Mark Gurman, de Bloomberg, señaló que las gafas tendrán una corona digital muy similar a la del Apple Watch. Al girarla, el usuario podría cambiar entre realidades de forma fluida.

La mala noticia es que las primeras gafas de realidad mixta de Apple no serán nada baratas. Su precio de partida sería de 3.000 dólares —aproximadamente—, una cifra que no está al alcance de muchos. No obstante, la idea de Apple es iniciar el camino con un producto caro y de altas prestaciones, y en años posteriores presentar una variante más asequible dirigida a las masas.

Así pues, la WWDC 2023 pinta para ser uno de los eventos más importantes de Apple en los últimos años. Por supuesto, en Hipertextual tendremos toda la cobertura a partir del 5 de junio.

