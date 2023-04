iOS 17 iba a ser una actualización enfocada a mejorar bugs y errores de iOS 16. Llegará, sin embargo, con importantes novedades, según indica un filtrador anónimo a través de Macrumors. El leaker, que anteriormente ha compartido información relevante y precisa sobre algunas funciones de los productos de Apple, afirma que la próxima versión del sistema operativo llegará con mejoras en las búsquedas, en el Centro de Control, la Isla Dinámica y más.

El filtrador, eso sí, no revela detalles específicos. Asegura, no obstante, que habrá “cambios importantes”, tanto en el diseño, como en la personalización del Centro de control en iOS 17. Es probable, por tanto, que Apple permita desplazar los diferentes accesos directos del centro de control para que el usuario lo adapte a su gusto, aunque no hay información al respecto.

La función de búsquedas “mejorará mucho” en iOS 17, asegura el filtrador, por lo que es probable que Apple potencie las funciones que ya están presentes en iOS 16, como la posibilidad de, por ejemplo, obtener resultados a medida que el usuario escribe. No está claro, eso sí, si la compañía añadirá características potenciadas mediante IA para hacer competencia a ChatGPT o Bard.

La Isla Dinámica también recibirá mejoras en iOS 17. En parte, gracias a la implementación de esta característica en los modelos base del iPhone 15 y 15 Pro, que podrían anunciarse durante el mes de septiembre. De nuevo, el filtrador no especifica las novedades, pero es probable que la compañía permita a apps de terceros incluir notificaciones en esa área. Pues ahora, recordemos, solo las notificaciones del sistema aparecen en la Isla Dinámica.

iOS 17: más funciones para la pantalla siempre activa, mejoras de accesibilidad y más

iOS 17, por otro lado, llegará con configuraciones adicionales en la pantalla siempre activa, función presente en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Apple también mejorará la configuración de las notificaciones, así como las opciones de accesibilidad con un “modo de accesibilidad personalizado” que permitiría modificar la pantalla de bloqueo, añadir iconos más grandes en la pantalla de inicio o esconder el dock.

Apple también prepara otras mejoras menores, pero también relevantes. Son, de hecho, funciones que los usuarios llevaban mucho tiempo pidiendo.

Los widgets podrían ser interactivos en iOS 17. Es decir, será posible, por ejemplo, controlar la reproducción de Apple Music desde la pantalla de inicio.

en iOS 17. Es decir, será posible, por ejemplo, controlar la reproducción de Apple Music desde la pantalla de inicio. Se añadirán nuevos “marcos de ARKit” para las gafas de realidad virtual y realidad aumentada que Apple podría lanzar en la WWDC de 2023.

para las gafas de realidad virtual y realidad aumentada que Apple podría lanzar en la WWDC de 2023. La app de cámara y la aplicación de Salud recibirán algunas mejoras, aunque estas, por el momento, se desconocen.

recibirán algunas mejoras, aunque estas, por el momento, se desconocen. La app Wallet o Cartera tendrá más funciones para CarKey.

o Cartera tendrá más funciones para CarKey. Mejoras generales de estabilidad y seguridad.

iOS 17 se anunciará durante la WWDC de 2023, que tendrá lugar el próximo 5 de junio. Y, según el filtrador, se espera que todos los iPhone que cuentan actualmente con iOS 16 actualicen a esta nueva versión. Contradice, por tanto, un reciente rumor que afirmaba que los iPhone 8 y iPhone X no iban a ser compatibles con iOS 17.

