Apple anunciará iOS 17 durante la keynote de la WWDC 2023 que se celebrará el próximo junio. Es el momento en el cual presentan todas las novedades de sus sistemas operativos para que los desarrolladores las aprovechen en sus apps de cara a inicios del otoño, cuando normalmente se lanzan las nuevas versiones junto a nuevos iPhone, Apple Watch y otros dispositivos.

Con la llegada de nuevos sistemas operativos —y el paso del tiempo— algunos dispositivos de la compañía dejan de soportar las últimas novedades de, en términos de software, que anuncia la compañía.

En 2022, con la salida de iOS 16, Apple tomó la decisión que dispositivos como el iPhone SE original, iPhone 6s, iPhone‌ 6s Plus, y los ‌iPhone‌ 7 y ‌‌7 Plus no puedan ser actualizados a la última versión del sistema operativo. En 2023, con iOS 17, pasará lo mismo, con algunos teléfonos un poco más recientes.

Los dispositivos que se pusieron a la venta entre noviembre de 2015 y noviembre de 2017 no podrán ser actualizados a iOS 17. Esto de acuerdo a una cuenta de Twitter, que en el pasado ha publicado rumores que se han cumplido, cuando se trata de software.

Los iPhone y iPad que no podrán ser actualizados a iOS 17

Si el rumor es cierto, estos son los dispositivos que no podrán ser actualizados a iOS 17 una vez se lance en septiembre de 2023:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad de quinta generación

iPad Pro de 9,7" de primera generación

iPad Pro de 12,9" de primera generación

A todos los iPhone o iPad con chips del A5 al A11 se les puede hacer jailbreak, gracias a una vulnerabilidad en el bootrom. Al ser de solo lectura, no se puede parchar con una actualización de software. Este sería el motivo principal por el cual Apple no actualizaría estos dispositivos.

Apple presentará las novedades de sus sistemas operativos, incluyendo iOS 17 el próximo 5 de junio, cuando se celebre la keynote que arranca la WWDC 2023, conferencia global de desarrolladores de la compañía que se lleva a cabo cada año en Cupertino, California.

También en Hipertextual: