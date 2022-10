Antes de empezar: absolutamente todo lo que Nicolás Rivera ha escrito acerca del iPhone 14 en su análisis a fondo aplica para el iPhone 14 Plus. No hay un solo aspecto técnico en el que sea diferente. Misma tecnología de pantalla, mismas cámaras, mismo chip. Por lo que este artículo se enfocará en aquello que sí cambia: el tamaño del dispositivo, su pantalla más grande y posibles diferencias en la autonomía del mismo.

El iPhone 14 Plus reemplaza a la versión mini de la gama estándar de smartphones de Apple. El año pasado tuvimos un iPhone 13 y un iPhone 13 mini. Si queríamos acceder al tamaño más grande posible, teníamos que ir a la versión Pro. Pero a su vez, esta última no tenían una versión mini. Este año las cosas cambian:

El iPhone 14 llegó en dos versiones: 6,1 y 6,7 pulgadas, la segunda llamada iPhone 14 Plus, que tiene el tamaño de pantalla del iPhone 14 Pro Max. Si aún estás interesado en una versión mini, me temo que tienes que ir al iPhone 13 mini. Pero eso no es una mala noticia. Me explicaré más adelante.

Una pantalla más grande ofrece las ventajas que todos ya conocemos a fondo. Más espacio para mostrar más elementos, que en mi opinión viene especialmente bien al momento de crear contenidos. Por ejemplo, retocar fotos en tamaño más grande siempre es bueno. Lo mismo con vídeos o las herramientas de publicación en redes sociales.

La pantalla más grande también viene bien para escribir mejor en el teclado. Al menos en mi caso. En todas las ocasiones que he usado un dispositivo más pequeño, termino volviendo a la pantalla más grande y 6,7 pulgadas es bastante cómodo sobre todo para trabajar.

Por lo demás, no hay diferencias con el iPhone 14. No hay absolutamente ninguna ventaja técnica derivada de una pantalla más grande, más allá del hecho de que, simplemente, es más grande.

Batería

Donde sí hay una diferencia notable entre el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus es en la batería, que es más grande y da más autonomía. Oficialmente Apple dice que es capaz de reproducir hasta 26 horas continuas de vídeo versus las 20 horas del iPhone 14.

También son seis horas más que el iPhone 11 Pro Max y 12 Pro Max, el cual menciono porque estoy seguro que mucha gente actualizará a este dispositivo desde esos modelos.

Eso sí, es menos que las 29 horas que ofrece el iPhone 14 Pro Max, que en parte es gracias a la pantalla ProMotion. En mis pruebas, refleja la realidad, pero Apple argumenta que en ciertas condiciones el iPhone 14 Plus tiene más autonomía que el iPhone 14 Pro Max.

Esas condiciones están, principalmente, relacionadas a no tener la pantalla encendida tanto tiempo. Porque parte de lo que hace que los Pro ofrezcan una autonomía superior es gracias a su pantalla ProMotion. La tecnología aumenta o reduce la tasa de actualización dependiendo de lo que se está mostrando. El iPhone 14 Plus no tiene esa característica.

Para quién es el iPhone 14 Plus

Si no ofrece nada significativamente superior al iPhone 14, si la mayoría de sus componentes internos son iguales al iPhone 13, y ya tenemos un iPhone 14 Plus con pantalla de 6,7 pulgadas, ¿para quién es el iPhone 14 Plus?

Creo que el iPhone 14 Plus tiene sentido para aquellas personas que no necesitan un dispositivo profesional con todas las características que hacen "Pro" al iPhone 14 Pro Max, y que le dan un precio mayor. Pero al mismo tiempo creo que, si tienes en tus manos un iPhone 13 o incluso un iPhone 12, no actualizaría. Esperaría al modelo del próximo año.

También creo que es un dispositivo que hace más sentido, por precio, en Estados Unidos. Allí se sitúa en los 899 dólares en la versión más económica con 128 GB de almacenamiento. Pero, en España, el mismo smartphone alcanza los 1.159 euros, y creo que pierde atractivo.

Si es una cuestión de precio, iría por el iPhone 14 o incluso el iPhone 13, que —desde el punto de vista de las características técnicas— es muy similar y tiene un precio de 909 euros. Y es el motivo por el que decía que no necesariamente es una mala noticia elegir un 13 y no un 14.

Porque seamos honestos: los iPhone 14 debieron llamarse iPhone 13S. Y la versión mini, aunque no fuese un éxito en ventas, sí que cubre la necesidad de un sector que no es pequeño y que busca smartphones de altas prestaciones a tamaños reducidos.