Si no ocurre nada sorpresivo, Apple anunciará la próxima generación del iPhone a mediados de septiembre. Como suele ocurrir cada año, las filtraciones se incrementan conforme se acerca el evento, y este no ha sido la excepción. La información más reciente, compartida por 9to5Mac, indica que el iPhone 15 Pro recibirá nuevos colores. No obstante, también se despedirá de otros presentes en la gama actual.

El iPhone 15 Pro estaría disponible en dos nuevos colores: gris y azul. Por su parte, el dorado y morado quedarían fuera. Resulta sorpresivo, por supuesto, el adiós del primero, ya que era una opción que solía ser popular, al menos en años anteriores. Sin embargo, en Apple deben tener datos de ventas muy preciosos que los hayan llevado a tomar esta decisión.

La información es importante porque, recordemos, las variantes Pro de los nuevos terminales se despedirán del marco de acero inoxidable para abrazar el titanio, aumentando así su resistencia. El acabado de este material no será brillante, entonces el look de los iPhone 15 Pro cambiará de manera notable, más aún si consideramos las nuevas opciones de colores.

Los iPhone en color dorado hicieron su debut en 2018, con la introducción del iPhone XS. Desde aquel momento, los modelos premium han mantenido disponible dicha tonalidad. El morado oscuro, por el contrario, apareció por primera vez con los iPhone 14 Pro. Tristemente, no pasará de esa generación.

En meses recientes surgieron rumores sobre un tercer nuevo color para los iPhone 15 Pro: el rojo. No obstante, el reporte del citado medio no hace mención alguna de esta opción. No sabemos si Apple ni siquiera la consideró, o si ha sido aplazada para los dispositivos de años posteriores.

Y hablando de tonalidades, recientemente supimos que los iPhones 15 incluirán un cable USB-C del mismo color del terminal. MacRumors asegura que los iPhone 15 Pro igualmente seguirán esa propuesta.

Así pues, si hacemos caso a los reportes que han ido surgiendo con el paso de los meses, los iPhone 15 y 15 Pro estarían disponibles en los siguientes colores:

iPhone 15:

Negro

Amarillo

Rojo

Azul

Morado

iPhone 15 Pro

Negro espacial

Plata

Gris

Azul

La presentación de los iPhone 15 Pro es inminente

De acuerdo con Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una fuente totalmente confiable sobre futuros productos de Apple, la próxima keynote tendrá lugar el 12 o 13 de septiembre. Por lo tanto, los de Cupertino deberían enviar invitaciones a medios en algún momento de la próxima semana.

Más allá de los dos nuevos colores y el marco de titanio, los iPhone 15 Pro tendrán otras novedades importantes. Primeramente, la adopción del chip A17 Bionic. Será la primera vez que Apple aproveche el proceso litográfico de 3 nanómetros. También veremos el tan esperado puerto USB-C como reemplazo del Lightning, mientras que el modelo Max incorporará una nueva cámara periscopio.

En la parte frontal, la pantalla del iPhone 15 Pro presumirá los bíseles más delgados que se hayan visto, hasta la fecha, en un smartphone. Para finalizar, el diseño del terminal dejará atrás los ángulos rectos para abrazar bordes curvos, muy similares a los que vimos en el iPhone 5c.

