Los iPhone 14 y 14 Pro acaban de anunciarse, pero ya conocemos algunos detalles sobre los modelos que llegarán el próximo año. ShrimpApplePro, una cuenta de Twitter que suele publicar rumores sobre los dispositivos de la compañía, sugiere que los iPhone 15 llegarán con un nuevo material para sus marcos y un nuevo diseño en la parte posterior, dejando de lado el aspecto plano y apostando por uno más redondeado, similar al de la trasera del iPhone 5c.

ShrimpApplePro, en concreto, asegura en un tweet que la esquina del borde posterior de los iPhone 15 “será redondeada” y no cuadrada. No puede decir con certeza, eso sí, si el aspecto será parecido al que vemos en la parte posterior del iPhone 5c. Este modelo, precisamente, tiene una ligera curvatura que se fusiona con la esquina del marco lateral y la parte trasera. Es decir, no tiene un recorte, como sí sucede con los iPhone 14 en adelante. Tampoco aclara si los marcos seguirán siendo completamente planos o, en cambio, serán ligeramente redondeados, como sucede con el iPhone 5c y otros modelos.

Por otro lado, el usuario detrás de la cuenta de ShrimpApplePro sugiere que los biseles laterales serán de titanio, y no de acero inoxidable, como los de los actuales iPhone 14 Pro. Curiosamente, este mismo material se esperaba para los laterales de los modelos que la compañía anunció el pasado mes de septiembre, por lo que tiene sentido que Apple los incluya en los iPhone 15.

Los iPhone 15 llegarán sin botones físicos

Más allá de la información que ofrece ShrimpApplePro, sabemos que los iPhone 15 Pro podrían llegar sin botones físicos de volumen y encendido. Estos se reemplazarían por botones de estado sólido. Es decir, botones cuya pulsación es más bien digital. Apple, eso sí, incluiría nuevos motores de vibración —los conocidos como Taptic Engines— para que, mediante una vibración, el usuario pueda percibir que está pulsando los botones. En cualquier caso, no sería la primera vez que la compañía incluye teclas de estado sólido. De hecho, el botón de inicio del iPhone SE cuenta con esta tecnología.

Por otro lado, se espera que los modelos base de iPhone 15 incluyan la isla dinámica que actualmente está presente en los iPhone 14 Pro. Si Apple sigue el mismo calendario de anteriores generaciones, los nuevos terminales se presentarían durante septiembre de 2023, y sería posible adquirirlos pocos días después. No tengas dudas de que, conforme se acerque la fecha, surgirán más filtraciones al respecto.