El iPhone 15 llegaría con más novedades en su exterior además del puerto USB-C. La compañía podría eliminar las teclas físicas de volumen y encendido para reemplazarlos por botones de estado sólido, según ha revelado Ming-Chi Kuo a través de una publicación en su perfil de Twitter. El analista asegura que los nuevos botones contarán con un mecanismo similar al que Apple incluye en la tecla de inicio de los iPhone 7, 8 y iPhone SE de segunda y tercera generación.

Del mismo modo que el mencionado botón de inicio, los botones de estado sólido del iPhone 15 estarían acompañados de motores Taptic Engines; uno ubicado en cada lateral. Estos, mediante una ligera vibración, simularían la pulsación de una tecla física. Kuo destaca, además, que este cambio hará que la cantidad de Taptic Engines utilizados en cada iPhone aumente de uno a tres. Esto beneficiará, sobre todo, a Luxshare ICT y AAC Technologies, dos de los proveedores de los mencionados motores de vibración.

Kuo destaca, eso sí, que el cambio solo estaría presente en “dos nuevos modelos de iPhone 15 de alta gama”. Refiriéndose, aparentemente, a los iPhone 15 Pro y Pro Max. El iPhone 15 y la respectiva versión Plus, por tanto, mantendrían las teclas físicas. Estos, recordemos, sí llegarán con la isla dinámica; una de las características estrella de los iPhone 14 y 14 Pro.

Todos los iPhone 15 contarán con USB-C

Apple, eso sí, implementará el puerto USB-C en todos los modelos de iPhone 15 que anuncien durante el próximo año. La compañía, de hecho, confirmó recientemente que sus futuros dispositivos contarán con el mencionado conector para cumplir con la normativa europea, que estipula que todos los fabricantes deberán añadir este puerto antes de 2024. Destacan, sin embargo, que no están a favor de esta normativa.

Si la compañía no realiza cambios en su estrategia, el próximo año podríamos ver cuatro modelos de iPhone: una versión estándar, un iPhone 15 Plus, un modelo Pro y un modelo Pro Max. Algunos rumores sin demasiada fuerza, no obstante, afirman que la compañía podría lanzar un iPhone 15 Ultra. Como es habitual, todos ellos se anunciarían durante el mes de septiembre de 2023.