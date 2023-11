The Marvels se perfila para convertirse en la película que sepultará al Universo Cinematográfico de Marvel. Una cinta muy floja que derivó en un fin de semana de estreno devastador. Las cosas no mejoran, y el desempeño en taquilla del largometraje solamente puede ser calificado como catastrófico.

La caída en recaudación entre el primer fin de semana y el segundo —dentro de Estados Unidos— ha sufrido una caída descomunal y sin precedentes para Marvel Studios del 87 %. Apenas han recaudado 2,8 millones de dólares durante el viernes 17 de noviembre. Meses atrás hablábamos del absoluto fracaso que significó Ant-Man y la Avispa: Quantumanía cuando la taquilla se redujo en un 69,9 % entre el primer y segundo fin de semana en salas.

Los resultados descomunalmente malos de The Marvels en el cine marcan una tendencia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, en que tanto las series como las películas lanzadas tras Avengers: Endgame son de una calidad cada vez peor, con alguna que otra excepción notable. Spider-Man: No Way Home y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, se salvan en el cine. Ms. Marvel, Ojo de Halcón y WandaVision es lo más decente en el caso de la TV.

Pero películas como Eternals, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o Thor: Love & Thunder y series como Invasión Secreta han demostrado que no se trata de casos puntuales, sino de una tendencia muy preocupante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. No debería sorprendernos la decisión de Disney de detenerlo todo y reestructurar por completo la forma en que se están haciendo estas series y películas.

La introducción y explicación del multiverso en Loki es totalmente diferente a la forma en que se explica en The Marvels

Más motivos para el terrible fracaso de The Marvels

Ni la presencia de Brie Larson, que se trate de una serie que continúa los sucesos de Ms. Marvel, o el hecho que la película muestre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, la ha salvado. Lamentablemente, la producción simplemente no es buena y para hacer las cosas más graves aún, lo más interesante ocurre en la escena poscréditos.

Además, la franquicia se está enfrentando a un hecho casi indiscutible: La Saga del Multiverso es aburrida, confusa, carece de un hilo conductor del todo claro y para colmo Jonathan Majors, el actor que interpreta a Kang —el villano principal que reemplaza a Thanos— está acusado de abuso físico y acoso.

A eso debemos sumar que Marvel ha explicado el multiverso en cinco o seis formas distintas, en diferentes producciones, No parece haber un acuerdo entre guionistas de cómo introducir las realidades paralelas a la franquicia y es, francamente, un absoluto desastre. Lo vimos por primera vez en Spider-Man: No Way Home a partir de un hechizo, luego el planteamiento cambió un poco en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero en Loki parecía que las ramificaciones multiversales fueron creadas a partir de desfases temporales. Finalmente, en The Marvels los universos múltiples se revelan por una disrupción en el espacio debido a una concentración muy grande de fuerza.

Además de la complejidad innecesaria, pero autoinfligida, del multiverso, se suma la ausencia de algunos de los personajes que catapultaron al Universo Cinematográfico de Marvel por ser icónicos y bien construidos. Simplemente, no han logrado reemplazar a Tony Stark, Steve Rogers o Natasha Romanov.

Tal vez los X-Men y Los 4 Fantásticos ayuden a que Marvel se recupere, reencuentre su camino y construya nuevas historias que vuelvan a conectar con la audiencia. Esperemos que simplemente no tiren de la nostalgia, aunque parece que los tiros van por ahí.

