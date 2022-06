Kamala Khan acaba de hacer su debut en Disney+ para convertirse en el más reciente superhéroe de la factoría cinematográfica de Marvel con Ms Marvel. Interpretada por la debutante Iman Vellani, el personaje es el símbolo de un ingenioso recorrido través del universo cinematográfico de la saga. No solo muestra lo que ocurre en el mundo que sobrevivió al blip. También pone especial énfasis en la generación que creció en medio de invasiones extraterrestres y el advenimiento de los superhéroes.

El resultado es una audaz combinación de ritmo y argumento que brinda a la producción una de las personalidades más definidas de las series Marvel. Mucho más cuando el punto fuerte del programa es su personaje central. Kamala, la superhéroe paquistaní-estadounidense de 16 años, es uno de los personajes más populares de la editorial. También uno de los que tiene mayor peso en una nueva generación de figuras heroicas, relacionadas con una nueva generación.

Kamala es el punto de partida para una revolución en tono y temática que permitió el desarrollo de Marvel hacia lugares nuevos. También el crecimiento de la editorial hacia temáticas más audaces, dirigidas a un público mucho más joven y con sensibilidades distintas. Ms Marvel fue el primer intento real de crear una heroína que además pudiera ser solo una chica corriente. Con el mismo punto de vista de Stan Lee sobre Spider-Man, Kamala es una versión sobre la adolescencia en medio de circunstancias extraordinarias. Una con un pasado étnico específico y que se enfrenta a problemas cotidianos.

¿Cómo adaptar una historia que se sostiene sobre lo sensible y lo emocional? Más complicado aún: ¿cómo generar un contexto que permita comprender la forma en que un joven superhéroe se percibe a sí mismo? Ms Marvel lo logró y encontró la manera de celebrar lo mejor de su original en papel. Lo que convierte a la serie en una pequeña curiosidad pop. Pero, ¿cuándo se relaciona con su original en el cómic? Te dejamos seis cosas fundamentales que debes saber antes de ver la serie para comprender su trascendencia. O lo que es lo mismo, el entusiasmo que ha despertado esta joven que va en bicicleta y escucha el podcast de Ant -Man.

Una heroína para una nueva generación

Kamala Khan/Ms. Marvel llegó al cómic en “Ms. Marvel” #1 publicado en el 2013. Sus autores G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Jamie McKelvie y Sana Amanat deseaba crear una superheroína basada en la idea de la chica común.

Y de hecho, la premisa general es muy semejante a la de Spider -Man al menos en la idea de la dualidad del personaje. Por un lado, se trata de una adolescente corriente cuya vida cambia drásticamente al obtener poderes. Al otro extremo, es también una reflexión sobre el poder, sus alcances y la forma en que se comprende la noción acerca de su trascendencia. ¿Un dato curioso? Kamala es la primera heroína musulmana de Marvel.

El inesperado poder de un héroe

En el cómic, los poderes de Kamala proceden de la denominada Terrigen Mist, una sustancia mutagénica emparentada con la historia de los Inhumanos. Expuesta a la sustancia, el ADN de Kamala termina por modificarse hasta brindarle capacidades extraordinarias de cambio de forma. En la serie, el poder de Kamala se explora de manera distinta aunque conduce a la misma particularidad.

Para entrar en contexto con Ms Marvel: La Terrigen Mist fue creada de manera accidental por el científico Randac. Después de encontrar el Terrigen — mineral creado por los Kree — en la superficie de la luna, decidió probar su posible aplicación. De hecho, dedicó una buena cantidad de tiempo a profundizar en las propiedades de la sustancia, en un intento de comprender sus alcances. Pero en una de las pruebas, en las que las mezcló con agua, creó las Terrigen Mists. De hecho, fue el primer Inhumano expuesto a ella.

Según la mitología Marvel, la sustancia se probó con seres humanos y se creó la raza de los Inhumanos. Los poderes de Kamala en el cómic, son el fruto de su contacto directo con las Terrigen Mist. Además, del conjunto de las consecuencias imprevisibles que tuvo sobre su cuerpo.

¿Por qué el nombre de Ms Marvel?

Al comienzo de su historia (tanto en la serie como en el cómic), Kamala es una estudiante de secundaria de Jersey City, Nueva Jersey. No tienes poderes especiales y pertenece a una familia conservadora. También es una admiradora ferviente de los Vengadores. Pero la heroína favorita del personaje es, sin duda, la Capitana Marvel. El cómic hace especial hincapié en su entusiasmo por la superheroína y en especial, su admiración por sus capacidades.

Y ese es el motivo por el cual al recibir poderes especiales termina por bautizarse a sí misma como Ms Marvel. No solo se trata de un homenaje a su figura heroica favorita. Además, es una reafirmación a lo que cree son el punto más alto de las figuras que detentan poderes extraordinarios.

¿En qué punto del Universo cinematográfico de Marvel se encuentra la serie Ms Marvel?

Ms Marvel no específica, de manera directa (por ahora), el momento en que transcurren los hechos que narrará. De hecho, la productora Sana Amanat comentó a The Direct que no hay un punto cronológico claro. O no al menos, de inmediato. “Creo que en este momento, no hemos especificado oficialmente cuántos años han pasado desde Avengers: Endgame. Siento que es uno o dos años después de los eventos de esa película”.

Por lo que ha podido verse en los dos primeros capítulos, la serie transcurre a una relativa distancia cronológica del blip. Tanto como para que el mundo recupere cierto orden. En algunas escenas, se muestra cómo todavía se rinde homenaje a la memoria de Tony Stark y Natasha Romanoff. De modo que es probable que los eventos que se narran, pueden ocurrir después de Hawkeye y muy cerca de Spider -Man: No Way Home.

¿Sustituirá Ms Marvel a la Capitana Marvel?

Hasta ahora, es evidente que Capitana Marvel solo es la inspiración para Kamala, por lo que la gran pregunta es si Carol Danvers aparecerá en Ms Marvel. Debido a la naturaleza por completo distinta de los poderes de Kamala y la relevancia del personaje interpretado por Brie Larson, no es probable que una sustituya a la otra. Lo que sí es probable pueda suceder, es que ambas interactúen y que Danvers se convierta en mentora de la recién nacida heroína.