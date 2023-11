Los primeros capítulos de la serie Loki de Disney+, relataron como buena parte de los sucesos que narra, son en realidad un bucle temporal, parte del multiverso. Por un lado, el episodio inicial dejó claro que cualquier alteración en la línea cronológica, producía cambios a futuro. Eso, en evidente contradicción a lo dicho por Bruce Banner (Mark Ruffalo) en Avengers: Endgame. En palabras del personaje, cualquier acción en el fluir continuo del tiempo crea un universo paralelo. Pero en la serie protagonizada por Tom Hiddleston ocurre exactamente lo contrario. El dios asgardiano viaja a eventos que ya ocurrieron y logra producir cambios evidentes en el presente.

¿Se contradice Marvel entonces? En realidad, tanto la serie como el ya icónico largometraje, están en lo cierto. El real problema es que la franquicia no ha explorado lo suficiente la cuestión cronológica y la sustancia de la realidad en su mitología. Peor aún, solo ha mostrado detalles, no demasiados conclusivos, acerca de cómo funciona el gran mecanismo que hace fluir el tiempo — y sus consecuencias — en sus producciones. Lo que supone que tanto el concepto de multiverso, como otros tantos, queden en medio de la confusión.

Ke Huy Quan, Wunmi Mosaku, Tom Hiddleston y Owen Wilson en la segunda temporada de Loki, de Disney+. Gareth Gatrell © 2023 MARVEL.

Te traemos una guía rápida para comprender a cabalidad la manera en que el estudio plantea las diferentes modificaciones de espacio y tiempo en su universo. Mucho más, cómo interactúa ese conjunto de explicaciones, con las producciones ya estrenadas y por estrenarse. Una forma de entender con más claridad a la saga y su actual premisa de una guerra contra un villano multiversal

Un universo para unirlos a todos

Según el libro The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline publicado en 24 de octubre del 2023, hay claras diferencias en la sustancia de la realidad. En especial, en lo que atañe a la manera en que la línea de sucesos de la franquicia, se extiende y colisiona entre sí para crear diferentes personajes, además de escenarios.

Hasta el estreno de la serie Loki en el año 2021, a todos los eventos mostrados en las diversas películas, ocurrían en un mismo universo. La llamada Línea Sagrada del Tiempo. Siempre según el texto, la única sobreviviente a la batalla multiversal que Kang/Nathaniel Richards (Jonathan Majors en la ficción) luchó contra sus variantes. Una vez que logró el triunfo y convertido en El que permanece, destruyó el resto de los universos y centró todos los acontecimientos en una única versión de la realidad.

Siendo así, en el momento en que ocurre los sucesos de Endgame, cada evento en el pasado podría producir una ramificación. Pero siendo que la AVT (Autoridad de Variación Temporal) se encontraba en funciones, esta nueva versión sería borrada. Junto con cualquier otra rama que pudiera provocar eventos aleatorios en un hipotético viaje en el tiempo. Esto tal y como lo explica La Anciana (Tilda Swinton) a Bruce en pleno Time Heist.

¿Qué es un universo, según Marvel?

Es una serie de eventos concatenados entre sí, que ocurren en una línea temporal continúa y que abarca vidas, muertes y escenarios distintos. En conjunto, crean una versión de la realidad que se atañe a sus propias reglas y eventos. De hecho, es por completo independiente a cualquier otra. En el caso de lo ocurrido en el Universo Cinematográfico de Marvel, la AVT cuidó de seguir el plan concebido por El que Permanece, para mantener la integridad de una sola.

Por tanto, al menos en su versión live action, todo lo sucedido entre diferentes héroes y sus batallas, pasó en un solo universo. Lo que lleva a la siguiente cuestión, que vale la pena aclarar para comprender hacia dónde se dirige en Marvel de ahora en más.

¿Qué ocurre, después que muere El que Permanece?

Una vez que la variante de Kang es asesinada por Sylvie Laufeydottir (Sophia Di Martino), el control que este sostenía sobre los universos, desaparece. Lo que provoca que La Sagrada Línea del Tiempo sea capaz de extenderse en infinito número de realidades. Mezcladas y reconstruidas entre sí de acuerdo a eventos específicos. Lo que se llama multiverso.

Las diferentes realidades en Marvel aparecen con su propia historia y se abren en paralelo o entrecruzadas en con la línea original, que pronto dejó de serlo. Según la mitología del estudio, estas realidades aparecen completas y sin dependencia de otras, por lo que son habitadas por incontables números de criaturas.

¿De dónde proceden los universos en Marvel?

En el Universo cinematográfico de Marvel, antes que El que Permanece venciera al resto de sus variantes, el universo cumplía la regla básica de la expansión. En otras palabras, cada realidad surgía por fuerzas cósmicas sujetas a sus propias reglas y leyes. Pero después de la primera Guerra Multiversal (que se narró superficialmente en el cuarto capítulo de la segunda temporada de Loki), este equilibrio desapareció.

En el caso del mundo del cómic, el multiverso existía de manera teórica dentro de las historietas desde el comienzo de sus publicaciones. Pero solo a partir de 1981 y con la publicación de los Captain Britain Corps, su realidad empezó a formar parte de diversas publicaciones.

Un árbol de ramificaciones infinitas

Tomando en cuenta lo anterior, la pregunta es básica: ¿qué es una rama de un universo? Marvel, en la pantalla grande, ha explicado poco del tema. Lo cual es lógico, puesto que solo ha explorado en cuatro escenarios teóricos sobre su multiverso. La forma en que lo mostró en Endgame (antes de Kang), seguido de cómo lo hizo en Loki (entre y después del tirano). Finalmente, como lo analizó en Spider-man: sin camino a casa y Doctor Strange y el Multiverso de la locura. Esta última cinta, sería la primera incursión entre realidades paralelas.

Ahora bien, ¿qué son las ramas de un universo? En el caso del Universo Cinematográfico de Marvel — y solo allí — son los eventos que difieren de lo escrito en su totalidad en La Sagrada Línea del Tiempo. Como se recordará, Kang encontró la forma de predecir de manera precisa cada situación para evitar el nacimiento de otras de sus variantes. Lo que provocó la construcción del Telar — como se ve en los nuevos capítulos de Loki — y de la AVT.

No obstante, el Telar tiene por objetivo sostener la integridad de un solo universo y la formación de ramas. Por lo que el objetivo de la agencia, es la de podar las que puedan producirse. En otras palabras, eventos nexos (como se explicó en el primer capítulo de Loki) que desvíen el objetivo vital de cada persona en la línea de la historia.

De modo, que cada una de las variantes que formaron parte del argumento de Loki, eran versiones del mismo personaje. Solo que todas las veces que no hizo lo que suponía debía ocurrir. Incluyendo, tomar — otra vez — el Teseracto y huir con la Gema del Infinito a destino desconocido.

¿Y qué ocurre en Spider-Man: No Way Home?

Una vez que Kang muere, el multiverso se expande. También, se crea el viaje multiversal. Ya sea a través de magia — como ocurre con el doctor Strange (Benedict Cumberbatch) — o mediante medios técnicos, a la manera del Reino Cuántico. El hecho es que ahora los personajes tienen acceso a otros universos, en la que pueden existir variaciones de sí mismo con su propia historia y peso.

Por lo que las variantes de Peter Parker (Tom Holland), son visitantes de distintos universos. Variantes suyas con vidas propias sin relación con desviaciones de la ya inexistente Línea Sagrada del Tiempo.

