El Universo Cinematográfico de Marvel suma ya más de treinta películas y casi una decena de series. Por ello, para los fans resulta cada vez más complicado diseñar un esquema que lo conecte todo. La cronología de la franquicia se ha ido haciendo más y más compleja. Para intentar solucionarlo, la compañía va a publicar un libro inédito, titulado The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. En él se detallará la línea de tiempo de la saga.

El libro saldrá a la venta el próximo 24 de octubre. Sin embargo, Marvel Studios ha confirmado que este ya puede ser reservado, al menos en las librerías de Estados Unidos, para adquirirlo en el momento de su publicación. Una estrategia similar al libro de Scott Lang, que estará disponible el 5 de septiembre. Además, el estudio también ha decidido preparar un tráiler para anunciar el nuevo proyecto, casi como si se tratara de una película o serie más. Y es que, mientras la franquicia siga ampliándose, cada vez resultará más necesaria una versión oficial para no dar lugar a errores.

"Es la primera vez que presentamos oficialmente nuestra línea de tiempo. Es increíble, una vez que todo está expuesto, lo interconectado y lo transparente que es en realidad", celebra Brad Winderbaum, uno de los ejecutivos de la compañía. Incluso el propio Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, aparece en el tráiler del libro para incitar a su compra. "Han pasado muchas cosas en nuestras películas y series, por eso es tan emocionante", sugiere el presidente de la empresa.

The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline promete hacer un recorrido por todo el Universo Cinematográfico de Marvel desde Iron Man, estrenada en 2008, y hasta los estrenos más recientes de la quinta fase. En total, más de cuarenta producciones que se relacionan entre sí, algunas de manera muy directa y otras a través de guiños sutiles. "Coge cada historia, cada serie, cada referencia a algo que ha ocurrido en el pasado, aunque no se haya mostrado en pantalla", confirma el autor del libro, Anthony Breznican.

¿Por qué la cronología de Marvel es problemática?

Con la publicación del libro, Marvel pretende solucionar de una vez todas las dudas que los fans preguntan insistentemente acerca de su línea temporal. Y es que, si bien es cierto que en los orígenes de la saga todo sucedía de manera muy lineal, pronto empezaron a llegar los saltos hacia el pasado o el futuro. Capitán América: El primer Vengador fue la quinta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. Y en lugar de ambientarse en el presente, lo hacía en la Segunda Guerra Mundial. A esa le siguieron otras como Capitana Mavel, ambientada en los años 90.

Uno de los grandes problemas llegó, sin embargo, con Guardianes de la Galaxia Vol. 2. El filme de James Gunn se estrenó en 2017, pero, a diferencia de todas las demás películas estrenadas hasta ese momento y situadas en la actualidad, esta siguió un camino diferente. En lugar de establecerse en el propio 2017, lo hacía en 2014, como una continuación directa de la primera película. Un pequeño salto temporal que ya alteraba algo las cosas antes de que todo se descontrolara con Avengers: Endgame.

La aclamada cinta se lanzó en 2019, pero en la trama se daba un salto hasta 2023, ya que todos los años entre medias estaban marcados por el Lapso. Desde aquella película, todas las que le han seguido han mantenido esa distancia ligeramente en el futuro con respecto a la realidad.

Se calcula que actualmente el Universo Cinematográfico de Marvel se ambienta sobre el año 2025. Pero no se sabía exactamente en qué momento ocurrían las películas y series más recientes, ni cuáles iban antes o después. Con el lanzamiento de The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline se espera que todo se aclare.

