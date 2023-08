Por algún motivo, Disney y Marvel creen que es una buena idea publicar una versión real del libro de Scott Lang que aparece en Ant-Man y la Avispa: Quantumania. La autobiografía del personaje interpretado por Paul Rudd, titulada Look out for the little guy!, estará disponible desde el próximo 5 de septiembre, pero los interesados ya pueden reservarla en la web.

El caso es curioso por varios motivos. El primero y más obvio: porque se trata de un libro ficticio, de un personaje ficticio. El segundo: porque Ant-Man y la Avispa: Quantumania fue una decepción y un muy flojo comienzo de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. El tercero: porque no se sabe quién lo escribió en realidad, ni cuánto más puede aportar —si es que le aporta algo, en realidad— a la experiencia de quienes vieron la película en el cine o en Disney+.

Pese a todo esto, el libro de Ant-Man es una realidad. Según Disney Books, se extiende a lo largo de 256 páginas; en tanto que Marvel indica que se trata de 20 historias cortas que exploran distintas facetas de Scott Lang, enfocándose en sus labores no solo como superhéroe, sino también como padre.

Otro elemento llamativo es que este lanzamiento llega completamente desfasado de la experiencia cinematográfica de Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Es cierto que Marvel anunció la publicación de la autobiografía del superhéroe a comienzos de febrero, semanas antes del estreno de la película. Si el libro de Ant-Man hubiera salido a la venta en simultáneo con el arribo del largometraje a los cines, o con su debut en streaming, al menos hubiera tenido sentido como acción promocional.

El libro de Scott Lang en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' es real, y puedes comprarlo

A menos que Disney y Marvel estén planeando algún anuncio sorpresa para el 5 de septiembre, cuando Look out for the little guy! esté disponible, cuesta encontrarle mayor lógica a esta publicación. Claro que sigue siendo parte de una estrategia de marketing, pero por más que el libro de Ant-Man revele datos o pistas sobre futuras series o películas del UCM, es difícil pensar que pueda convertirse en un best-seller.

Tal vez lo más interesante que presente esta autobiografía de Scott Lang es que promete contar desde su perspectiva el enfrentamiento entre los Vengadores y Thanos. Es posible que sea un recurso que permita a los escritores de Marvel incluir algunos elementos que quedaron fuera del guion de Avengers: Endgame.

En las últimas horas, Marvel ha publicado un fragmento del libro de Ant-Man, como para recordar que el proyecto sigue en pie. Los interesados en comprar la autobiografía de Scott Lang, deberán desembolsar 26,99 dólares. Una cifra no menor, considerando que se trata de la versión real de un libro y un autor ficticios.

Todavía no se sabe si, al igual que en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, se planea lanzar el audiolibro de Look out for the little guy! narrado por el propio personaje encarnado por Paul Rudd. Aunque no nos sorprendería si decidieran hacerlo.

