El martillo de Thor en mitad del desierto. La Viuda Negra avanzando con paso firme por un pasillo y golpeando con habilidad a un grupo de atacantes. El despertar de Steve Rogers luego de 75 años de sueño congelado. Loki, ocupando el lugar de Odín en Asgard. Parece que es difícil elegir entre los momentos más impactantes de Marvel.

La mitología del Universo Cinematográfico de Marvel está llena de instantes formidables. También de toda una serie de secuencias que, a pesar de las críticas y los señalamientos contra el género de superhéroes, forman parte del cine.

En el 2008, la idea de un conjunto de historias de personajes del cómic interconectadas entre sí era impensable. Marvel era un estudio pequeño, Robert Downey Jr, un actor caído en desgracia y Jon Favreau, casi un desconocido.

Pero la mezcla de un estupendo guion, una actuación memorable y una dirección inteligente convirtieron a Iron Man en un éxito. Uno tan resonante que fue el origen de una franquicia que este año alcanza su quinta fase y se encuentra en plena madurez.

Los momentos más impactantes de Marvel tienen que ver con su forma de contarlos

En década y media, la compañía construyó un mundo en la pantalla grande tan rico como variado. A pesar del malestar entre directores y críticos, las constantes objeciones sobre sus argumentos y el temor a la fatiga del público sigue adelante.

En especial, ahora que sus historias se han expandido en varias direcciones distintas y a través de premisas por completo novedosas. La llegada del multiverso parece ser un comienzo fresco hacia escenarios originales que apenas empiezan a esbozarse.

Quizás, por ese motivo, es un buen momento para hacer un repaso por algunas de las secuencias más importantes de la franquicia. Particularmente, las que brindaron al Universo su envergadura como suceso cinematográfico de enorme valor. Te dejamos los que consideramos que son, con toda probabilidad, los momentos más impactantes de Marvel.

1. Iron Man, el primer momento impactante de Marvel

El personaje de Tony Stark no era la elección natural para comenzar lo que sería una sucesión de historias cinematográficas a gran escala. Pero sí era uno que Jon Favreau consideraba lo suficientemente interesante para permitir narrar una historia novedosa. Lo que el estudio necesitaba casi de forma urgente. Marvel había atravesado varios fracasos y estaba al borde de la bancarrota. De modo que, Iron Man fue una decisión experimental.

Para sorpresa de buena parte del mundo del cine, la cinta se convirtió en un éxito de taquilla y crítica. Recuperó la carrera de Downey Jr y transformó a Favreau en un talento prometedor. Pero a la vez, hizo algo que supuso un hito en el cine de superhéroes y que todavía sigue marcando pauta en la forma de concebir a la figura heroica. Al contrario de los que se esforzaban por ocultar su identidad, el desenfadado Tony Stark la reveló en la secuencia final del largometraje. Lo que se puede considerar como el primer momento impactante de Marvel.

La frase “soy Iron Man” se volvió un homenaje al personaje, pero también la forma en que mejor se definió al protagonista de la futura saga. Con una hamburguesa de queso entre las manos, Tony dejó escapar la frase casi de manera casual. El mundo pareció detenerse a su alrededor y, para cuando la película llegó a su fin, un fenómeno acababa de nacer.

Tanto como para que, una década después, fuera la última que pronunció el héroe en un arco de redención perfecto. Del vanidoso Stark, que proclamó con descaro sus hazañas heroicas, hasta un hombre capaz de dar la vida por el futuro. La transformación de Iron Man fue total, profunda y, sin duda, la más simbólica del Universo Cinematográfico de Marvel.

2. La reaparición de Bucky como El Soldado de Invierno

Los fanáticos que no estaban familiarizados con los cómics de origen lamentaron la muerte de Bucky Barnes en Capitán América: el primer vengador. El noble amigo de Steve Rogers fue uno de los puntos altos de la película por su lealtad y solidaridad inquebrantable con el naciente héroe. Así que su muerte fue un suceso que lamentar en la discreta pero sólida película del 2011.

Por eso, otro de los momentos más impactantes de Marvel fue la reaparición del personaje en Capitán América y el Soldado del invierno, que despertó el asombro del público. Cien años después de su muerte y convertido en villano, reverso oscuro del héroe titular y al servicio de HYDRA. Además, los hermanos Russo, directores de la aventura cinematográfica, se aseguraron de que fuera un momento inolvidable.

Steve lucha con un desconocido enmascarado, que aparece en diversas escenas de la película. Pero solo más tarde, y en mitad de una calle concurrida, el personaje descubre su rostro. Bucky, con aspecto enfurecido y convertido en una máquina asesina, permanece algunos segundos de pie frente a la cámara para desconcierto del público. Después, se embarca en una pelea a mano limpia con su antiguo y querido amigo. ¿Qué había sucedido?

La secuencia es considerada una de las mejores del género de superhéroes y, por supuesto, una de las más importantes de la saga. Los realizadores lograron crear la sensación de desafío insuperable y descubrimiento imposible de explicar. Lo que acentuó el aire de thriller de los años setenta que forma parte del estilo y tono del largometraje.

3. El final de Avengers: Infinity War, otro momento impactante de Marvel

Thanos sorprendió como el villano más cruel que el mundo en la gran pantalla de Marvel había conocido. Su trayecto en busca de las Gemas del Infinito fue parte de las fases dos y tres del estudio. Pero, en concreto, la envergadura del personaje fue aumentando a medida que se hizo claro que era un enemigo invencible. Uno que no se detendría por ningún motivo o circunstancia para alcanzar su objetivo: exterminar a la mitad de la población del universo en lo que consideraba un genocidio necesario para la supervivencia de la vida conocida.

Avengers: Infinity War fue la película en la que, finalmente, el titán loco mostró todo su poder. Con la voz mesurada y casi reflexiva de Josh Brolin y un apartado digital inquietantemente realista, Thanos se hizo imparable. De hecho, la primera escena le muestra masacrando sin piedad al pueblo asgardiano, sometiendo a Thor y logrando lo que parecía imposible: asesinar a Loki. La muerte del dios de la travesura fue la primera de lo que sería un recorrido violento.

Pero fue la secuencia final de la cinta lo que aterrorizó y conmovió a los fanáticos, quedando para la historia como uno de los momentos más impactantes de Marvel. Thanos, después de conseguir la totalidad de las Gemas del Infinito, y a pesar de encontrarse gravemente herido, chasquea los dedos con el guante puesto. “¿Qué has hecho?”, pregunta Thor desesperado. Pero Thanos solo se deja caer por un portal hacia destino desconocido.

La muerte de los grandes héroes

Los siguientes minutos se cuentan entre los más dolorosos de la historia de la saga. Uno a uno, una multitud de héroes de Marvel comienza a desaparecer entre espirales de cenizas. El primero es Bucky, al que le siguen casi todos los que se hallaban en las praderas de Wakanda en plena batalla.

El fenómeno se extiende con rapidez a través de todos los escenarios de la película. En el planeta Titán, la mayoría del equipo de los Guardianes de la Galaxia termina por desaparecer. Pero la muerte más significativa es la de Spider-Man, que se volatiza en brazos de un estupefacto Tony Stark. Más allá, Nébula contempla lo que ocurre y es la única capaz de poner en palabras la medida del horror. “Lo hizo”, explica en voz baja, refiriéndose a Thanos. “Logró su cometido”.

Incluso en la tradicional escena poscréditos, las desapariciones continúan. En medio de una Nueva York sumida en el caos, Maria Hill desaparece y a continuación lo hace Nicky Fury. No sin antes utilizar el dispositivo que le permite comunicarse con la Capitana Marvel. Otro de los momentos más impactantes de Marvel que conmocionó al público.

4. Los misterios de Spider-Man: No Way Home

Todo comenzó como un rumor en redes sociales, difundido también por foros de fanáticos y algún que otro hilo de Reddit. Spider-Man: No Way Home era mucho más que solo otra aventura de Peter Parker. Lo que el estudio planeaba era un despliegue de recursos que permitiría a la audiencia comprender los verdaderos alcances del multiverso. También demostrar que, después de Avengers: Endgame, el mundo de los superhéroes estaba a punto de cambiar para siempre.

Pero no había verdaderos indicios sobre lo que realmente planeaba Marvel, fuera lo que fuera. Se habló de cameos inesperados, del regreso de viejos villanos. También del multiverso, aunque nadie tenía del todo claro cómo se implementaría el concepto.

El estudio llevó la filmación con tantas medidas de seguridad que, aunque hubo filtraciones diversas, jamás pudo demostrarse de todo el enigma del argumento. No obstante, gradualmente, pareció obvio que el largometraje que finalizaba la fase tres de Marvel era algo más que un cierre de trilogía.

Ese impactante momento de Marvel que enloqueció a la audiencia

En octubre del 2020, se comentó que Jamie Foxx podría retomar su papel como Electro. En noviembre de ese año, las primeras especulaciones de la aparición de Alfred Molina y Willem Dafoe en la película se debatieron en redes sociales. El 4 de mayo del 2021, Andrew Garfield negó en una rueda de prensa algunos señalamientos sobre la posibilidad de aparecer en el largometraje. Para junio, Tobey Maguire se negó a contestar preguntas de un fanático sobre el tema.

Pero fue la confirmación de la contratación de Foxx, Molina y Dafoe lo que convirtió todo lo relacionado Spider-Man: No Way Home en una obsesión de internet. Entre fotografías, la negativa enfática del grupo de actores y la insistencia de filtraciones de argumento, la posibilidad del spiderverse en live action parecía cercana. No obstante, nunca hubo una confirmación definitiva del suceso, incluso a pocos días de su estreno.

Lo que podría explicar la euforia que se desató en los cines a lo largo y ancho del mundo con el estreno de la película el 17 de diciembre de 2021. En su tramo intermedio, la película de Marvel llegaba a su momento más impactante y descubría su gran secreto: el Spider-Man de Andrew Garfield y la versión interpretada por Tobey Maguire aparecían para luchar contra los villanos de sus universos.

También, por supuesto, para proteger a la versión de Tom H0lland. La cariñosa complicidad entre las queridas figuras convirtió cada escena que compartieron en un suceso. Los videos que mostraban la celebración a gritos y entre palmadas de los fanáticos se viralizaron de inmediato. A la vez, la emoción que despertó por su cualidad nostálgica, oculta bajo el matiz de una celebración a la figura del héroe de Nueva York.

Días después de su llegada a la pantalla grande, el largometraje ya era un fenómeno. Uno que, con toda seguridad, será recordado como parte esencial del género de superhéroes en el futuro.

5. La aparición de Evan Peters en Bruja Escarlata y Visión, otro impactante momento de Marvel

Durante años, la pregunta de cuándo serían incluidos los personajes de X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel ha intrigado a los fanáticos. En especial, cuando hay diversos indicios que sugieren que la franquicia prepara un escenario adecuado para incluir parte de sus historias más famosas. Todavía no ha ocurrido, aunque pareció que era inminente después de la transmisión del capítulo cinco de la miniserie Bruja Escarlata y Visión.

Se trató de, quizás, de uno de los momentos más impactantes de Marvel. Para la secuencia final del episodio, el misterio de los sucesos que rodeaban a Westview parecía hacerse más complejo. Visión comenzaba a sospechar acerca de la naturaleza de la realidad que le rodeaba. Por otra parte, la futura Buja Escarlata estaba más confusa que nunca, incapaz de recordar cómo había llegado al pueblo en que se encontraba. Al final, una dolorosa discusión entre ambos personajes fue inevitable.

La sorpresa que dejó boquiabiertos a los fans de Bruja Escarlata y Visión

Fue entonces cuando alguien tocó a la puerta y ocurrió una de las escenas más inexplicables de la serie y la saga. Evan Peters, el actor que había encarnado a Pietro Maximoff/Quicksilver en varias películas de 20th Century Fox, apareció y la cámara enfocó su rostro. “¿No le darás un abrazo a tu hermano?”, dijo dando a entender que se trataba del asesinado gemelo de Wanda.

La importante secuencia desató todo tipo de especulaciones y durante las dos semanas siguientes se asumió que era la esperada llegada de los mutantes. No obstante, al final, el giro argumental se trató de un truco del director Jac Schaeffer sin mayor significado. Una decepción que incluso opacó el emocional y doloroso capítulo final de la miniserie.