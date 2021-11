Queda cada vez menos para el estreno de Spider-Man: sin camino a casa y la maquinaria de promoción de la película está a toda potencia. Marvel Studios y Sony están intentando levantar el mayor interés, haciendo la menor cantidad de spoilers posible.

Ya sabíamos que aparecería el Doctor Octopus protagonizado por Alfred Molina, que originalmente interpretó al personaje en Spider-Man 2 (2004) dirigida por Sam Reimy. Un número descomunal de rumores indica que también aparecerían otros villanos de otras de las películas pasadas del personaje antes de su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel.

Con el nuevo póster los estudios confirman que el Duende Verde estará presente en Spider-Man: sin camino a casa, interpretado por Willem Dafoe. Originalmente lo vimos en Spider-Man (2002), también dirigida por Sam Reimy. Aparece en el área superior derecha del poster promocional.

Más villanos aparecerían en ‘Spider-Man: sin camino a casa’

Además de la evidente presencia de Doctor Octopus, con sus tentáculos en primer plano, junto a Spider-Man, y Duende Verde volando sobre su icónico planeador, el póster sugiere dos villanos más. Podemos ver una nube de arena que haría referencia a Sandman, interpretado por Thomas Haden Church, quien originalmente apareció en Spider-Man 3 (2007).

También se aprecia a un rayo con tonalidades verdes, que haría referencia a Max Dillon/Electro, interpretado por Jamie Foxx, a quien vimos originalmente en The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014). Previas pistas en el primer tráiler sugerían su presencia en Spider-Man: sin camino a casa.

Otros rumores sin confirmar

Llevamos años escuchando rumores, viendo filtraciones y negaciones ambiguas por parte de los actores, pero aparentemente Spider-Man: sin camino a casa será una versión live action del spiderverse que todos llevamos esperando. Probablemente es el secreto peor guardado de Hollywood, aunque aún no tenemos confirmación de que Tobey Maguire (Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3 de Sam Reimi) y Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 de Marc Webb) harán una aparición.

También se rumora el regreso de Charlie Cox, quien interpretó a Matt Murdock/Daredevil en la serie de Netflix del mismo nombre, aunque seguimos sin confirmación clara. Su aparición sería, supuestamente, como abogado de Peter Parker.

Spider-Man: sin camino a casa se estrena el próximo 13 de diciembre en cines de todo el mundo. Es dirigida por Jon Watts, escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. Protagonizada por Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, junto a Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J. B. Smoove, Benedict Wong, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx y J. K. Simmons.