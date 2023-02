Disney comenzó un proceso de reestructuración a lo largo de toda su división de contenidos. En una revisión de los estados de cuentas, hay prudencia en relación con el ritmo de producciones de alto coste. Este resumen involucra a múltiples aspectos del negocio. Dentro de ellos se encuentra el Universo Cinematográfico de Marvel, franquicia que verá reducido su volumen de estrenos. ¿Es una mala noticia? Quizá no.

En la actualidad, buena parte de la industria del entretenimiento se rige por dar más y más contenido a los seguidores de las franquicias. El Universo Cinematográfico de Marvel es el ejemplo más claro de esto: hay una amplia gama de producciones agendadas desde el presente hasta 2026. Sus seguidores son conscientes de que ese relato se nutre de forma constante. La cara opuesta de esto es que, a quienes puedan tener un interés reciente, quizá no les llame la atención tener que revisar tantas películas y series hasta llegar a la actualidad narrativa.

Desde hace un par de años se plantea, en relación con el Universo Cinematográfico de Marvel, que su volumen de contenidos esté saturando su propia narrativa. La sensación es que, mientras aun muchos espectadores no han visto la más reciente película, hay dos series que también tienen en agenda. El ejemplo, muy simplificado, describe parte de una realidad en la que las opciones de entretenimiento pelean por la atención de los consumidores.

Por eso puede que reducir el volumen de estrenos en el Universo Cinematográfico de Marvel no sea una mala noticia. Lo explicamos.

Disney, el Universo Cinematográfico de Marvel y la reducción de estrenos

El pasado 17 de febrero, The Hollywood Reporter informó sobre la conformación de una nueva directiva dentro de Disney, enfocada a evaluar los costes de las producciones. Se trata de una instancia ejecutiva que estudiará los distintos aspectos relacionados con los proyectos de la empresa con la intención de «dejar de disponer dinero sin sentido”.

¿Cuál es el objetivo principal? Reducir costes. El CEO de Disney, Bob Iger, lo resumió en una frase: “Queremos la calidad en la pantalla, pero tenemos que mirar lo que nos cuesta”. La oración admite algunos cuestionamientos, debido a que en la industria del entretenimiento la inversión suele ser clave para lograr competir. Entonces, la cuestión radica en cómo es distribuida.

En este contexto, fueron confirmados los siguientes proyectos para este año, después del estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumania:

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 , programada para el 5 de mayo.

, programada para el 5 de mayo. Secret Invasion : esta serie aún no tiene una fecha de estreno, pero será en 2023.

: esta serie aún no tiene una fecha de estreno, pero será en 2023. Loki (Temporada 2): ocurre lo mismo que con la serie anterior, falta fecha concreta de estreno.

Otros proyectos que en algún momento estuvieron en la agenda de este año fueron la primera temporada de Echo, un personaje presentado en Ojo de Halcón, la segunda entrega de ¿Qué pasaría si…? y Ironheart.

Echo y ¿Qué pasaría si…? han sido reprogramadas para el 2024 mientras que Ironheart aún no tiene año de estreno definido, aunque es probable que también se deje para el próximo año.

En resumen, casi la mitad de los estrenos programados para —o asociados en algún momento con— el 2023 ya no se presentarán. Esto lleva la discusión al siguiente nivel: la curaduría de los proyectos.

La fórmula del Universo Cinematográfico

de Marvel

Una de las mayores críticas al Universo Cinematográfico de Marvel es la repetición de la fórmula. Cambian los personajes y los contextos, pero en muchos casos el desarrollo de las producciones es similar. Hay una circunstancia adversa que se resuelve de una manera no muy convincente, por lo general representada en una abrupta transformación de los protagonistas o la suma de alianzas sin una justificación clara.

Aunque se trata de cine de superhéroes y lo anterior ocurre también en algunos cómics, el tema de fondo es la reiteración. ¿Qué ocurre? El pacto ficcional que se asume entre espectador y franquicia se agota si no se ofrecen variantes en este sentido. Puede que no se trate de hacer apuestas tan refinadas, de cine de autor. Pero puede que no pocos espectadores piensen que, de vez en cuando, no está mal que los buenos pierdan.

Avengers: Infinity War fue tan importante porque representó una derrota importante para Los Vengadores. Los héroes que de forma individual y grupal lograron hacer frente y salir victoriosos ante casi cualquier amenaza, en esa ocasión comenzaron a lidiar con el fracaso y las distintas etapas del duelo: la mitad de la vida en el universo había desaparecido sin que ellos pudieran evitarlo.

Si bien el ejemplo anterior es uno de los episodios bisagra del Universo Cinematográfico de Marvel, sirve para describir lo siguiente: la franquicia podría estar necesitando que sus resoluciones no sean predecibles para renovar parte de ese pacto ficcional. Este es uno de los aspectos en los que podría influir la decisión de reducir la frecuencia de los contenidos: poder hacer una mejor curaduría de ellos, tanto en la puesta en escena como en los argumentos que los compongan. A juzgar por las palabras de Bob Iger, esa sería una manera de mantener la calidad y, quizá, cuidar la inversión.

¿Y la saturación de contenidos?

También podría verse reducida. Antes de la pandemia por la COVID-19, la industria del entretenimiento no tenía en las plataformas de streaming una opción clave dentro de su estrategia. Esto cambió. Desde un poco antes de 2020, las empresas comenzaron a prestar atención a estos espacios y, durante el tiempo de confinamiento, apostaron por ellos como una manera de alcanzar a esa audiencia que no podía salir de casa.

¿Qué ocurre en la actualidad? Esa audiencia ya puede salir de casa. Eso implica que sus opciones de ocio y entretenimiento se han diversificado o vuelto a la normalidad, en oposición a un contexto en el que la pantalla era una de las principales alternativas. En este contexto, lo normal es pensar que ya no se desea destinar tanto tiempo a los maratones de series porque, por ejemplo, se puede visitar a las amistades.

Por tanto, mantener cautivo al espectador es una tarea cada vez más compleja. Mientras antes este podía reclamar nuevos contenidos, quizá ahora no esté tan interesado. Es por esto que reducir la frecuencia de los estrenos en el Universo Cinematográfico de Marvel puede ser, a largo plazo, algo positivo. Permitiría que cada historia pueda asentarse y que los espectadores que siguen de reojo esos relatos lo hagan a un ritmo distinto al del fandom. Si a esto se agrega la posibilidad de que los argumentos y el desarrollo de las series y películas mejore, parece una victoria, tanto para Disney como para la audiencia.

