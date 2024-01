El año 2024 va a ser muy variado en lo que se refiere a series de televisión. El curso 2023 ha tenido el final de algunos proyectos muy queridos como Succession o Ted Lasso, pero también aclamados estrenos como The Last of Us o Ahsoka. Ahora es momento de dejarlas a un lado para disfrutar de las producciones que regresarán -o debutarán- en la pequeña pantalla en los siguientes 12 meses.

Entre ellos habrá dramas de fantasía, historias increíbles de ciencia ficción, romances, adaptaciones de ilustres novelas... Apunta a ser, además, un año en el que las plataformas de streaming tendrán que volver a repartirse el botín que es la audiencia. Porque todas ellas, HBO, Disney+, Netflix, Prime Video y compañía, tendrán varios estrenos muy potentes durante el 2024. Esta es una lista con 15 de las series más esperadas.

La Casa del Dragón T.2 (HBO)

Pocas series habrá capaces de arrastrar tanto público como La Casa del Dragón. La precuela de Juego de Tronos ganó en su momento la batalla a El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y ahora aspira a dominar el 2024 con mano de hierro. La Danza de los Dragones, así se conoce a la guerra civil entre los Targaryen, ya ha estallado. Los Verdes y los Negros sumirán a Poniente en el caos más absoluto con la recompensa del Trono de Hierro en el horizonte.

Fecha de estreno: Verano de 2024.

El Juego del Calamar T.2 (Netflix)

El Juego del Calamar se convirtió en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix. Era evidente que la plataforma no podía soltar una máquina de oro de este calibre así como así, por lo que pronto puso en desarrollo una nueva temporada. Amén del reality-show El Desafío, la serie regresará con nuevos episodios en 2024. De ellos, sin embargo, apenas se sabe nada, pues el estudio quiere mantener la tensión hasta el último momento. En cualquier caso, todo apunta a que podrán verse nuevas y macabras pruebas con la vida de sus personajes en riesgo constante.

Fecha de estreno: 2024.

The Boys T.4 (Prime Video)

La serie de superhéroes más gamberra de la actualidad también vuelve en 2024. Carnicero, Hughie, Luz Estelar y compañía seguirán intentando pararle los pies al temible Patriota. A lo largo de sus tres temporadas previas, el proyecto no ha hecho más que crecer en violencia, acción y también en humor irreverente. Amazon Prime Video se ríe de las películas de superhéroes de Marvel y DC como nadie. Tanto gusta The Boys que no hace más que sumar spin-offs con los que expandir su ya de por sí rico y amplio universo cinematográfico.

Fecha de estreno: 2024.

Los Bridgerton T.3 (Netflix)

Una de las series más exitosas de Netflix volverá a la plataforma en 2024. Los Bridgerton regresa con su tercera temporada para explorar el incipiente romance de Penelope Featherington y Colin Bridgerton. Ocho episodios que ansían enamorar de nuevo a todos los fans del proyecto, que se ganó un hueco en el corazón de la audiencia hace ya tres años. Esta vez, como en las grandes series de la compañía, la temporada estará dividida en dos partes para poder estirar al máximo el fenómeno en los compases finales de la etapa primaveral.

Fecha de estreno Parte 1: 16 de mayo de 2024.

Fecha de estreno Parte 2: 13 de junio de 2024.

The Acolyte (Disney+)

Photo by Kate Green/Getty Images for Disney

Por primera vez en el terreno del audiovisual, Star Wars va a salir de la saga Skywalker. The Acolyte se ambientará en la Alta República, siglos antes del nacimiento de Anakin y todos los sucesos de las películas. Por ello, es una de las series de franquicias más esperadas de todo 2024. Hasta ahora apenas se han dado detalles sobre ella, aunque se sabe que habrá varios Jedi y Sith. El tono apunta a ser mucho más oscuro de lo habitual, por lo que tiene toda la atención de los fans de la comunidad galáctica.

Fecha de estreno: 2024.

Avatar: La leyenda de Aang (Netflix)

Avatar: La leyenda de Aang fue una serie de animación que marcó a toda una generación a principios de los años 2000. Y aunque antaño ya tuvo una película live-action dirigida por M. Night Shyamalan que fue un absoluto desastre, Netflix quiere volver a intentar una adaptación en acción real. El pequeño Aang es el último maestro del aire vivo. Pero, además, es el Avatar, un ser capaz de dominar los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. Con esos poderes puede restablecer la paz entre las cuatro naciones. Y es que la Nación del Fuego ha establecido un imperio sádico y malévolo que amenaza con destruirlo todo. Junto a Katara, Sokka y su fiel Appa, el niño deberá intentar frenarlos mientras aprende a dominar los elementos.

Fecha de estreno: 22 de febrero de 2024.

Echo (Disney+)

Marvel regresa una vez más a la pequeña pantalla a través de Disney+. Pero Echo será una serie muy distinta al resto del UCM. Para empezar porque se centra en un personaje secundario y muy desconocido para el gran público, la joven e intrépida Maya López, a quien da vida Alaqua Cox. Para seguir, porque es el regreso de dos titanes de la franquicia como el Kingpin de Vincent D'Onofrio y el Daredevil de Charlie Cox. Y para terminar porque el proyecto es el primero con calificación R (para adultos) y en llevar el sello Marvel Spotlight, destinado a producciones del UCM pero independientes al resto de la saga. Es decir, los fans podrán verla sin haber visto todo lo anterior antes.

Fecha de estreno: 10 de enero de 2024.

Skeleton Crew (Disney+)

Photo by Kate Green/Getty Images for Disney

La otra serie de acción real de Star Wars en 2023 va a ser Skeleton Crew. Esta vez sí regresamos al periodo conocido, pues tendrá lugar a la vez que The Mandalorian, Ahsoka y compañía. Los protagonistas serán cuatro niños perdidos que vivirán una aventura por la galaxia al estilo de las películas de Amblin (Los Goonies, E.T., Regreso al Futuro...). Junto a ellos estará Jude Law, que presuntamente dará vida a un misterioso Jedi. El creador del proyecto es Jon Watts, director de la trilogía de Spider-Man de Tom Holland.

Fecha de estreno: 2024.

True detective: Noche polar (HBO)

True Detective ha vuelto. La cuarta temporada de esta serie de antología se titulará Noche Polar y, por primera vez, no estará creada por Nic Pizzolatto. El testigo del aclamado creativo lo recoge Issa López, que ha confeccionado una nueva historia con una pareja de detectives como protagonistas. Jodie Foster encabezará la nueva entrega como Liz Danvers. Kali Reis estará a su lado como Evangeline Navarro. Juntas tendrán que investigar la desaparición de los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal. Un caso que les llevará a los rincones más oscuros de sí mismas.

Fecha de estreno: 15 de enero de 2024.

Fallout (Prime Video)

Amazon Prime Video quiere dominar el 2024 con una de sus series más ambiciosas. La plataforma adaptará la aclamada saga de videojuegos Fallout. En ella se narrarán las consecuencias postapocalípticas de una guerra nuclear que ha dejado al mundo sumido en el caos. A pesar de ser una historia futurista, está muy influenciada por la cultura norteamericana de la década de 1950. Una trama que habla a la vez de esperanza y de miedo, de progreso y de desastre.

Fecha de estreno: 12 de abril de 2024.

Reina roja (Prime Video)

Nacida directamente del fenómeno superventas de Juan Gómez-Jurado, Reina Roja pretende ser una de las producciones españolas que más den que hablar el próximo curso. Vicky Luengo, una de las mejores actrices jóvenes de la actualidad, y Hovik Keuchkerian, conocido mundialmente por su papel de Bogotá en La Casa de Papel, llevarán la aclamada novela a la pantalla. Un adictivo thriller detectivesco en el que la extremadamente inteligente Antonia Scott deberá unir las piezas del puzle a la vez que intenta entenderse con su temperamental compañero Jon Gutiérrez.

Fecha de estreno: 29 de febrero de 2024.

El Pingüino (HBO)

El Pingüino será el primer spin-off de The Batman en ver la luz. El proyecto tendrá lugar en el universo del murciélago de Robert Pattinson y traerá de vuelta al temible el histriónico mafioso de Collin Farrell. Se trata de una de las series más esperadas por los fans de DC. En ella se indagará en el ascenso al poder de Oswald Cobbleplot en la decadente y oscura Gotham City.

Fecha de estreno: Otoño de 2024.

El problema de los tres cuerpos (Netflix)

Los creadores de la serie Juego de Tronos tienen nuevo proyecto. David Benioff y D.B. Weiss se embarcan en la adaptación de la novela El problema de los tres cuerpos. Una ambiciosa distopía de ciencia ficción con el primer contacto entre la raza humana y los extraterrestres. Una historia en la que se unen conspiraciones, guerras, complots, tecnologías misteriosas y, en definitiva, todo lo que alberga la naturaleza humana.

Fecha de estreno: 21 de marzo de 2024.

The Regime (HBO)

Kate Winslet está dispuesta a seguir su idilio con HBO en The Regime. En la serie, interpretará a la líder de un régimen autoritario europeo. Un drama político que presentará la caída de toda la estructura de poder que la mantiene al frente de su país. La actriz de Titanic apunta a volver a ofrecer una de las grandes interpretaciones del año de la mano de Will Tracy, guionista de El menú y de algunos episodios de Succession.

Fecha de estreno: 4 de marzo de 2024.

Arcane T.2 (Netflix)

Arcane deslumbró al mundo con su primera temporada en Netflix. Nacida del popular videojuego League of Legends, logró, sin embargo, mantener su propia identidad. Narró la historia de conflicto entre la rica ciudad de Piltover y la pobre y devastada Zaun. Una rivalidad que divide incluso a familias y amigos, como Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce o Viktor. Una guerra en la que estará en juego el control de la energía mágica y en la que, incluso, se deberán frenar temibles y monstruosos inventos. El argumento de la nueva temporada aún se desconoce, aunque a buen seguro continuará las historias de sus protagonistas en medio de ese mundo demencial.

Fecha de estreno: Noviembre de 2024.

