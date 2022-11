Pocas series en la actualidad son tan esperadas como la segunda temporada de El juego de calamar. Netflix sabe que tiene una oportunidad de oro para que esta franquicia se convierta en su próximo estandarte, y no la van a desaprovechar. Pero más allá de la enorme inversión que seguramente recibirán los nuevos episodios, ¿qué podemos esperar en el terreno narrativo? ¿Que hará Seong Gi-hun tras los acontecimientos de la temporada 1?

Afortunadamente, Lee Jung-jae, el actor que saltó a la fama mundial por su protagonismo en El juego de calamar, ha salido a revelar nuevos detalles de la segunda temporada.

Pero antes de continuar, es necesario recordar cómo terminó la historia de 2021. Seong Gi-hun, pese a ganar los juegos, resultó gravemente afectado por lo sucedido en las atroces competencias. La mayoría murieron, salvó él y el anciano 001, que al final resultó ser el propietario de los Squid Games.

Aunque todo indicaba que Gi-hun intentaría retomar una vida normal, el argumento del personaje dio un giro —literal— de última hora y, en lugar de tomar un avión para visitar a su hija, decidió regresar. ¿Con qué motivo? Cobrar venganza, muy probablemente. Su molesto semblante dejaba en evidencia su intención de hacer pagar a aquellos que lo hicieron sufrir a él y a otros cientos de jugadores. Recordemos, además, que el organizador de la competencia sigue vivo.

En una entrevista con GC, Lee Jung-jae, anticipó que la segunda temporada de El juego de calamar nos mostrará una faceta oscura y completamente desconocida de su personaje. Seong Gi-hu, durante los primeros capítulos, se mostraba como una persona honrada y simpática a pesar de todos los problemas que le rodeaban. Pero participar en los juegos cambió su vida para siempre.

Gi-hu no solo tiene la firme convicción de destruir los juegos, sino que ahora también posee el potencial económico para abrirse paso entre algunos de los múltiples obstáculos que se le van a presentar. Ahora bien, entre esos obstáculos también aparecerán algunos dilemas morales con los que tendrá que lidiar, y la segunda temporada de El juego de calamar pretende profundizar en ellos.

Si al final decide aniquilar a todo aquel involucrado en la competencia, quizá no será muy diferente a aquellos millonarios desagradables que disfrutaban verlos morir. ¿Será su sed de venganza y el dinero lo que terminarán de corromper a Gi-hu en El juego de calamar, temporada 2? Sin duda, ese posible giro del personaje sería muy interesante, pues también provocaría un dilema moral en la audiencia.

Independientemente de cuál sea el desenlace del protagonista, es un hecho que lo veremos en una faceta oscura; quizá en algún punto convirtiéndose de héroe a villano.

Aunque todavía no se conoce la fecha de estreno de la segunda temporada de El juego de calamar, todas las miradas apuntan a finales de 2023 o durante la primera mitad de 2024. La realidad es que la producción surcoreana, así como Netflix, no quieren apresurar nada, pues esto podría conducir a un contenido que no cumpla con las enormes expectativas de la audiencia. La plataforma no puede darse el lujo de tratar El juego de calamar como una franquicia cualquiera.