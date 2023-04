Después de triunfar en el cine, Matt Reeves pretende expandir el universo de The Batman hacia la pantalla chica. Desde hace tiempo sabemos que existen múltiples spin-offs en desarrollo, y el primero de ellos, El Pingüino, avanza a buen ritmo. Para seguir incrementado la expectación, HBO Max ha compartido el primer tráiler de una serie que se enfocará enteramente en la vida criminal de Oswald Cobblepot.

El avance, además de —evidentemente— mostrarnos escenas de El Pingüino, también se da el tiempo de ofrecer algunos vistazos al detrás de cámaras. Queda claro que en HBO no están escatimando recursos con esta producción. The Batman dejó el listón muy alto y la audiencia no espera menos de la serie. No solo en el tema de la ambientación, también en lo que se refiere al reparto.

El Pingüino puede presumir un elenco de lujo encabezado por Colin Farrell, cuya interpretación del villano en The Batman fue sobresaliente. Pero no será el único antagonista del vigilante nocturno que aparecerá en la serie. También está confirmada la presencia del jefe de la mafia Salvatore Maroni. El papel será responsabilidad de Clancy Brown.

De igual manera, es relevante destacar la participación de Shohreh Aghdashloo, actriz iraní y a quien seguramente recuerdas por dar vida a Chrisjen Avasarala en The Expanse. Otro rostro conocido es el de Michael Kelly, que en el mundo de las series siempre será recordado por el rol de Doug Stamper en House of Cards —si bien su carrera presume muchas otras actuaciones destacadas tanto en el cine como en la televisión—.

¿Qué contará el El Pingüino? De hecho, la serie transcurre poco después de los hechos que tuvieron lugar en The Batman. Debemos recordar que, tras el asesinato de Carmine Falcone por parte de Enigma, una importante parte de la cúpula criminal de Ciudad Gótica quedó vacante. Desde luego, Oswald Cobblepot quiere ocupar ese sitio.

Sin embargo, ascender al poder en el mundo criminal de Ciudad Gótica no es nada fácil, ni siquiera para el Pingüino. Así pues, la serie pretende mostrarnos cómo el personaje se abre camino para obtener lo que quiere. Corrupción, asesinatos y demás actos ilegales serán el pan de cada día en la vida del villano.

Aunque El Pingüino todavía no tiene fecha de estreno, desde HBO avisan que estará disponible en algún punto de 2024. No hay duda de que será una de las cartas más fuertes de Max, el servicio que reemplazará a HBO Max.

