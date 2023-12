El 2023 ha vuelto a ser un inmenso año para la televisión. Algunas de las mejores series en activo han regresado para estrenar sus nuevas temporadas. De hecho, muchas de ellas se han despedido. Es el caso de Succession, Ted Lasso, La maravillosa Sra. Maisel, Barry o The Crown. Todas ellas han marcado una época y será muy difícil superarlas para sus millones de fans. Pero por fortuna también han empezado otras que han llenado ese vacío en una industria cada vez más sobresaturada de contenidos.

Entre los nuevos estrenos de 2023 han llegado éxitos como One Piece, Ahsoka o The Last of Us. Junto a ellas, temporadas de series que continuarán en los años venideros como Solo asesinatos en el edificio, The Mandalorian, The Bear, Doctor Who y hasta la legendaria Futurama. En líneas generales el curso ha sido bastante bueno, pero aquí recopilamos las 10 mejores series estrenadas a lo largo del año. Cabe señalar que solo las tres primeras forman nuestro ranking de Hipertextual, ya que el resto aparecen sin seguir un orden específico.

1. Succession T.4

Puede que sea la mejor serie del último lustro. Al menos, los infinitos premios que ha conseguido en cada temporada así lo acreditan. Lo cierto es que Succession ha mantenido a millones de espectadores al borde del infarto en 2023 con una temporada final apoteósica. La sublimación de la obra de Jesse Armstrong debía desvelar, al fin, quién heredaría la compañía Waystar Royco. Kendall, Shiv, Roman o Connor, los cuatro hijos del gigante empresarial Logan Roy, se enfrentaban a su batalla final.

La cuarta entrega ha incluido giros sobre giros, momentos de extrema alegría y también de tensión afiladísima. A golpe de insulto y de grito, sus brillantes guiones han escondido miradas que matan y que dicen más que cualquier palabra. También sentencias lapidarias y proféticas que cobran un nuevo sentido una vez que todo acaba. Cada episodio juega a la perfección con las expectativas y deseos de sus personajes —y del espectador— hasta llegar a un desenlace que es ya historia de la televisión. Sin lugar a dudas, la serie del año.

2. The Bear T.2

La producción se convirtió en la gran sorpresa del mundo de las series con una primera temporada brillante. En ella, The Bear utilizó la frenética actividad de la cocina de un restaurante familiar, para analizar temas como el duelo, el suicidio y la redención. A la vez, logró la proeza visual, convertir el entorno culinario en un juego de escalas, colores y texturas que expresaban el mundo interior de los personajes. El resultado fue una experiencia inmersiva y emocional que deslumbró a la audiencia.

Su segunda temporada es, en muchas formas, una revisión a los puntos más altos de su premisa. Lo que incluye profundizar en el miedo de Sydney (Ayo Edebiri) de convertirse en un fracaso, ahora que tiene su primera y verdadera oportunidad profesional. Por otro lado, en 2023 la serie crece en ambiciones al convertirse en una reflexión acerca de su sensible subtexto acerca de la creación como forma de redención. Convertida en un ícono del formato serializado, la puerta queda abierta para una tercera temporada ya confirmada que analice las nuevas relaciones de poder en el Original Beef of Chicagoland.

3. Samurai de ojos azules

Que Netflix apuesta cada vez más fuerte por la animación ya no es ningún secreto. La plataforma de streaming sigue empeñada en ofrecer verdaderas obras maestras que desafían a los mejores proyectos de cada año. Este 2023, su joya de la corona ha sido Samurai de ojos azules. Para los amantes del Japón feudal, es una serie indispensable. Para los aficionados a la animación para adultos, uno de los mejores productos de los últimos tiempos.

Acción, sangre, sexo, venganza, valores, épica, mitología… Todo confluye en un perfecto equilibrio en la historia de Mizu, una mujer mestiza con una habilidad única con la espada. A lo largo de sus episodios hacemos con ella un viaje en busca de sádica vendetta para comprender qué es lo que le ha convertido en la criatura implacable que es hoy. Pero, sobre todo, realizamos un viaje de autodescubrimiento e introspección que pone en su centro el honor, la voluntad y el destino.

The Last of Us

La adaptación del videojuego de The Last of Us llegaba con muchísimas dudas a HBO. A su favor contaba con los creadores del proyecto original, con la mente detrás de un exitazo como Chernobyl y con dos protagonistas de lujo como Pedro Pascal y Bella Ramsey. Pero en cualquier adaptación de videojuegos se corre el riesgo de ser incapaz de dar el salto de un formato a otro. Al final, la moneda salió cara y la serie ha sido una de las mejores de todo 2023. Semana tras semana, nos mantuvo a los espectadores al borde del asiento y de la lágrima con la terrible pero tierna y esperanzadora historia de Joel y Ellie.

One Piece

Luego de múltiples intentos, en 2023 finalmente Netflix dio en el clavo al momento de adaptar una obra mayor. El honor recayó en One Piece, el anime basado en el manga de Eiichirō Oda. La obra, conocida por su extensión y complejidad, era la menos probable de resultar un éxito en un formato más restringido y limitado. Pero no solo lo es, sino también es una historia que triunfa como producción independiente. El relato de cómo el jovencísimo aspirante a pirata Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) reúne su extraña tripulación, para ir en busca de un tesoro legendario, es entrañable. Pero también es divertida, llena de matices y homenajes entusiastas al material original. Para la plataforma es un triunfo largamente añorado. Sin embargo, para los fanáticos es algo más: un tributo a uno de los animados más queridos de las últimas décadas.

Bronca (Beef)

El director Lee Sung Jin convirtió la conocida premisa de una enemistad instantánea entre dos desconocidos en un oscuro argumento acerca del azar y la violencia. Danny Cho (Steven Yeun) es un contratista lleno de fracasos financieros que termina por volcar toda su rabia en un evento casual. Cuando protagonice un accidente de tráfico menor que involucra a Amy Lou (Ali Wong), una empresaria con un matrimonio infeliz, buscará venganza. Lo que provocará que surja entre ambos un lazo pernicioso. A mitad de camino entre el odio y un sentimiento más cercano a un amor malogrado, Bronca cuenta una historia ambigua sobre el mal. También, un relato al subtexto que critica, en tono de sátira, la avaricia y el deseo.

La Mesías

Los Javis han realizado en 2023 su obra más completa adaptando —por mucho que quieran negarlo— la turbia historia de las Flos Mariae. La Mesías es una serie dividida en tres partes. Pero, aunque coinciden con distintas etapas temporales, en realidad los cambios se producen por los diferentes estados de su protagonista, la ingobernable Montserrat. De bestia incontrolable que somete a sus hijos a la locura desenfrenada de una vida de reclusión y fanatismo religioso extremo. Es la mejor serie española del año y cuenta entre sus episodios con algunos de los momentos más memorables de la historia de la televisión de nuestras fronteras. Y para colmo, lo que más brilla es un reparto extraordinario.

Ted Lasso T.3

Una de las series más entrañables de la televisión ha llegado, por desgracia, a su fin este 2023. Ted Lasso se ha despedido con una tercera entrega algo más irregular que las pasadas, pero de nuevo con momentos estelares. La emoción va in crescendo a medida que el inevitable punto y final se acerca. Este tierno entrenador de fútbol que no sabe ni lo que es un fuera de juego o cuánto dura un partido se ha ganado el corazón de todos los espectadores. Quién sabe si le volveremos a ver en el futuro, quizá con algún spin-off. Buena parte del equipo ya se ha mostrado favorable a regresar después del merecido descanso que se han ganado.

Poquita Fe

Berta (Esperanza Pedreño) y José Ramón (Raúl Cimas) son un matrimonio que atraviesa varias etapas distintas y todas a la vez. De la crisis de la mediana edad hasta la simple edad de pasar la vida con la misma persona al otro lado de la cama. Para ambos, un año es una buena cantidad de tiempo para hacerse preguntas existenciales. Algo que el guion de Pepón Montero y Juan Maidagán aprovecha para narrar las vicisitudes de la vida adulta con un sentido del humor satírico que garantiza carcajadas. Pero Poquita fe es algo más que una comedia. También es una amable perspectiva acerca de la vida adulta, sus dolores y esperanzas. Lo que convierte a los doce cortísimos episodios en una experiencia hilarante y emotiva.

Ahsoka

Los fans galácticos han tenido motivos para celebrar este 2023. Dave Filoni, el “heredero de George Lucas”, les ha dado a los seguidores de Star Wars una nueva obra con la que disfrutar y emocionarse. Ahsoka, que bien podría titularse Rebels temporada 5 o Sabine Wren: La serie, es un homenaje al legado de la franquicia. Desde referencias visuales y formales a las películas anteriores hasta apariciones estelares de muchos personajes muy queridos, algunos de los cuales parecían olvidados. Filoni entiende mejor que nadie lo que es y debe ser Star Wars. Por eso, además, Ahsoka es una esperanzadora ventana al futuro de la saga. Un proyecto al que no le falta de nada, pues tiene acción, drama, épicas batallas y mucha ampliación en la mitología galáctica.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente