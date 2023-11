The Bear es una de las series más aclamadas del catálogo de Disney+. El proyecto de FX y Hulu protagonizado por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri ha ganado multitud de premios y reconocimientos. Por ello, la compañía no ha querido dejarla escapar después de su segunda temporada. Así, se ha anunciado oficialmente lo que muchos daban por hecho. La serie tendrá tercera temporada, continuando con la historia de Carmy, Sydney y su recién renovado restaurante.

La propia FX ha sido la encargada de comunicar la noticia. "The Bear, que cautivó al público en su primera temporada y que triunfó aún más en su segunda, se ha convertido en todo un fenómeno cultural", ha expresado el presidente de FX Entertainment, Nick Grad. A su vez, ha asegurado sentirse orgullos del trabajo realizado tanto por el reparto del proyecto como por su creador, Christopher Storer, y sus productores. "Lo que han conseguido tanto ellos como el equipo técnico es algo realmente extraordinario y nosotros, nuestros socios de Hulu y Disney+ estamos ansiosos por ver el próximo capítulo de la historia", sentencia.

La primera temporada de The Bear fue todo un éxito tanto de crítica como de audiencias. Tanto es así que actualmente está nominada a 13 premios Emmy. Estas incluyen Mejor serie de comedia, Mejor guion y Mejor dirección, así como a sus actores Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Jon Bernthal y Oliver Platt. Concretamente, Allen White ganó numerosos galardones como el Globo de Oro por su papel de Carmy. Además, fue elegida como la mejor serie de TV del año por el American Film Institute. La segunda, que ya ha terminado su emisión, aspira a seguir un recorrido similar.

Por el momento no se ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada de The Bear, aunque se espera que tarde un tiempo en llegar. Hollywood sigue inmersa en la huelga del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA). Y mientras el conflicto no se solucione, los intérpretes no volverán al trabajo, por lo que los rodajes no podrán ponerse en marcha. Esto tiene como consecuencia que los seguidores del proyecto tengan que esperar bastantes meses para ver sus nuevos episodios. Cabe mencionar que la segunda temporada se estrenó el pasado mes de junio, aunque a España no llegó hasta mediados de agosto.

De qué va The Bear

The Bear se centra en el personaje de Carmy Berzatto, un prodigioso cocinero de alta cocina que decide regresar al negocio familiar, un restaurante de bocadillos. Su idea pasa por convertir el destartalado lugar en uno de los mejores restaurantes de todo Chicago. Para ello cuenta con su talentosa socia, la joven Sydney. Mientras que la primera temporada se centra en establecer las dinámicas entre todos los personajes y cómo Carmy intenta encajar, la segunda se ha centrado en la renovación del paraje.

Pero, además de tener que hacer frente a las numerosas vicisitudes y problemas del restaurante, Sydney y sobre todo Carmy deben enfrentarse a sí mismos y su desestructurada vida. Una serie de profundos viajes internos de autodescubrimiento y autodestrucción. Todo bajo la promesa de ofrecer al cliente el mejor servicio posible. Tras el sorprendente final de la segunda temporada, hay muchas ganas de ver cómo continúan las historias en The Bear.

