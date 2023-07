HBO se corona como la gran favorita para los Premios Emmy 2023. La organización detrás de la gala ha anunciado, finalmente, el listado completo de nominados para su próxima edición. Entre las más destacadas encontramos a grandes producciones del año, como Succession, la cual amasa un total de 27 nominaciones, seguida por la adaptación televisiva de The Last of Us, con 24, y The White Lotus, con 23.

¿Cuándo podremos ver los Premios Emmy 2023? Según ha sido revelado, la premiación ha quedado programada para el próximo 12 de septiembre. No obstante, poco antes les veremos otorgar los Creative Arts Emmy Awards, galardones destinados a la parte técnica de las producciones, específicamente el 3 y 4 del mismo mes.

Aunque el calendario ya ha sido confirmado, un retraso podría estar a la vista, y la razón podemos achacarla a la actual huelga de guionistas. En el caso de que continúe al llegar la fecha estipulada, es posible que veamos el aplazamiento de los Premios Emmy 2023 hasta noviembre, o incluso el próximo año, si la situación no mejora para entonces.

Lista de nominados a los Premios Emmy 2023

Mejor drama

Succession

The White Lotus

The Last of Us

Better Call Saul

The Crown

Yellowjackets

House of the Dragon

Andor

Mejor actor de drama

Jeremy Strong por Succession

Bob Odenkirk por Better Call Saul

Kieran Culkin por Succession

Pedro Pascal por The Last of Us

Brian Cox por Succession

Jeff Bridges por The Old Man

Mejor actriz de drama

Sarah Snook por Succession

Melanie Lynskey por Yellowjackets

Bella Ramsey por The Last of Us

Sharon Horgan por Hermanas hasta la muerte

Keri Russell por La diplomática

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

Mejor actor de reparto en drama

F. Murray Abraham por The White Lotus

Nicholas Braun por Succession

Michael Imperioli por The White Lotus

Theo James por The White Lotus

Matthew Macfayden por Succession

Alan Ruck por Succession

Will Sharpe por The White Lotus

Alexander Skarsgard por Succession

Mejor actriz de reparto en drama

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Elizabeth Debicki por The Crown

Meghann Fahy por The White Lotus

Sabrina Impacciatore por The White Lotus

Aubrey Plaza por The White Lotus

Rhean Seehorn por Better Call Saul

J. Smith-Cameron por Succession

Simona Tabasco por The White Lotus

Mejor comedia

Ted Lasso

Colegio Abbott

The Bear

Solo asesinatos en el edificio

Barry

La maravillosa señora Maisel

Jury Duty

Miércoles

Mejor actriz de comedia

Quinta Brunson por Colegio Abbott

Rachel Brosnahan por La maravillosa señora Maisel

Christina Applegate por Dead to me

Natasha Lyonne por Poker face

Jenna Ortega por Miércoles

Mejor actor de comedia

Jeremy Allen White por The bear

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Bill Hader por Barry

Jason Segel por Terapia sin filtro

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio

Mejor miniserie

Bronca

Dahmer. El monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Obi Wan-Kenobi

Fleishman está en apuros

Daisy Jones and the Six

Mejor actor en miniserie

Taron Egerton por Black Bird

Kumail Nanjiani por Welcome to Chippendales

Evan Peters por Dahmer

Daniel Radcliffe por Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon por George & Tammy

Steven Yeun por Bronca

Mejor actriz en miniserie

Lizzy Caplan por Fleishman está en apuros

Jessica Chastain por George & Tammy

Dominique Fishback por Enjambre

Kathryn Hahn por Tiny Beautiful Things

Riley Keough por Daisy Jones & the Six

Ali Wong por Bronca

