De acuerdo a los datos compartidos por Warner Bros. Discovery en su más reciente trimestre fiscal, The Last of Us recién se convirtió en una de las series más exitosas en la historia de HBO Max. Al momento de compartir esta publicación, la producción liderada por Neil Druckmann y Craig Mazin ha sido vista por 30 millones de personas a nivel mundial, una cifra estratosférica que, sin duda, ha superado cualquier expectativa.

Antes de The Last of Us, la serie que llegó a tales niveles de audiencia fue Juego de Tronos. Concretamente, su séptima y octava temporada, que fueron las que finalizaron la historia de Westeros.

De hecho, The Last of Us también puede presumir que, en algunas regiones, mira por el retrovisor a La Casa del Dragón, el primer spin-off de Juego de Tronos. Este dato es especialmente sorprendente porque, no debemos olvidar, la serie enfocada en la familia Targaryen fue, con diferencia, el contenido más popular de HBO Max el año anterior.

Si bien es cierto que The Last of Us generó una gran expectación desde su anuncio, pocos anticiparon que terminaría entre las series más exitosas de HBO Max. Más allá de las cifras de audiencia, igualmente vale la pena destacar que la crítica especializada le dio notas bastante positivas a la primera temporada. Para muchos es la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego.

La clave fue, desde luego, respetar lo más posible el material de origen. Aunque los showrunners se dieron algunas libertades creativas, decidieron mantener intacta gran parte de la historia propuesta por Naughty Dog. Y aquellos cambios que se introdujeron, fueron bien recibidos por los fans.

También fue fundamental que Neil Druckmann, una de las mentes maestras detrás del videojuego, estuvo involucrado como guionista y productor de la serie. Muchas adaptaciones de videojuegos han fracasado porque los creadores o propietarios de las franquicias se desentienden de la producción y ceden totalmente el control creativo. Indudablemente, The Last of Us marcará un antes y un después en ese sentido.

The Last of Us, enfocada en su segunda temporada

Por supuesto, la segunda temporada ya es un hecho. HBO la anunció poco después de liberar apenas el segundo episodio. En ese momento, además, se confirmó que The Last of Us tendrá, al menos, otras dos temporadas, ya que la profundidad narrativa y duración del segundo juego requiere bastantes capítulos para adaptarse de manera adecuada.

"Es un gran animal para desmontar, ¿sabes? Es una historia mucho más grande y complicada. Creo que es una historia preciosa. Entonces Neil y yo lo estamos analizando, porque es más de una temporada", comentó en Febrero Craig Mazin.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de The Last of Us? Según Bella Ramsey, la actriz que da vida a Ellie, el rodaje podría iniciar a finales del presente año o principios del siguiente. En consecuencia, los próximos episodios, en el mejor de los casos, harán su debut en los últimos meses de 2024.

En los próximos meses tendremos novedades en torno a la segunda temporada, sobre todo en lo relacionado al reparto. Sigue pendiente conocer quiénes serán los actores que interpretarán a Abby Anderson y Dina, por mencionar solo algunos.

