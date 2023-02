HBO aprovechó la enorme expectación generada alrededor de The Last of Us y, la semana anterior, confirmó que la segunda temporada será una realidad. Bastaron únicamente dos episodios para convencer a la compañía de que la historia protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey tiene muchísimo futuro en la televisión. Sin embargo, los showrunners, Neil Druckmann y Craig Mazin, no limitan su visión a solo dos temporadas.

En una entrevista con ET, Craig Mazin reconoció haber tenido conversaciones sobre múltiples temporadas más allá de la primera. Eso sí, todo indica que, por el momento, solo existe un acuerdo por la segunda. HBO quiere llevarlo con calma porque The Last of Us es una de las series más caras de su historia. Por lo tanto, antes de pensar en un futuro más lejano, primero quieren asegurarse de que la producción mantendrá un ritmo constante de popularidad.

«Definitivamente, hemos hablado sobre las próximas temporadas. Creo que todos en HBO están entusiasmados con que siga funcionando, queremos que siga funcionando. Entonces, mientras la audiencia y el deseo esté allí por más tiempo, estamos listos para seguir», comentó Craig Mazin.

Como seguramente sabes, la primera temporada de The Last of Us se encargará de adaptar el primer juego de PlayStation. Por lo tanto, se intuye que la segunda hará lo propio con The Last of Us Parte 2, que vio la luz durante 2020.

Entonces… ¿Por qué son necesarias más de dos temporadas? Porque la historia de The Last of Us Parte 2 es más grande en todos los sentidos. No solo en duración, también en profundidad.

Previo al anuncio de la segunda temporada, Craig Mazin señaló que, de tener la oportunidad de adaptar Parte 2, necesitarían más de una temporada. «Es un gran animal para desmontar, ¿sabes? Es una historia mucho más grande y complicada. Creo que es una historia preciosa. Entonces Neil [Druckmann] y yo lo estamos analizando, porque es más de una temporada. Pero, tú sabes, no llegaremos hasta ahí hasta que la audiencia la vea [la primera temporada] y HBO nos dé buenas noticias.»

Afortunadamente, esas buenas noticias llegaron desde la semana anterior. En consecuencia, Neil Druckman y Craig Mazin pondrán manos a la obra para escribir el guion de los próximos episodios de The Last of Us.

A Neil Druckmann se le acumulan los proyectos

Arte conceptual de ‘Factions 2’

Una de las grandes dudas que tiene la comunidad, sobre todo aquella que está bien informada sobre el mundo de los videojuegos, es si Neil Druckmann tendrá el tiempo suficiente para involucrarse en la segunda temporada de The Last of Us y, al mismo tiempo, en los múltiples juegos que están en desarrollo en Naughty Dog.

Uno de ellos, de hecho, es el conocido —no oficialmente— como Factions 2. Es decir, el modo multijugador de The Last of Us Parte 2 que evolucionó hasta convertirse en una experiencia independiente. Su lanzamiento está previsto para el presente año y está llamado a ser el primer gran juego como servicio de PlayStation en la actual generación de consolas.

Se sabe, por otro lado, que Naughty Dog trabaja en una propiedad intelectual completamente nueva. El propio Neil Druckmann advirtió recientemente que, al igual que hicieron con Uncharted, en cualquier momento pueden cerrar la historia de The Last of Us para dar el salto a una aventura diferente.

«Sé que hay mucha gente que se pregunta sobre The Last of Us Parte 3, si sucederá o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor sea Sony, lo que significa que ellos financian nuestros juegos, nos apoyan y somos de su propiedad. Nos han apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones. Solo porque algo tiene éxito, la gente piensa que existe una presión para hacer una secuela. Pero ese no es el caso.»

Veremos si el creativo es capaz de asumir esa carga de trabajo durante los próximos años…