The Last of Us solo ha necesitado dos episodios para demostrar que es, por ahora, la mejor adaptación de un videojuego que se ha hecho. Los extraordinarios números de audiencia, además, han convencido a HBO de seguir adelante con el mundo postapocalíptico. Por tal motivo, la compañía renovó The Last of Us para una segunda temporada, terminando así con la especulación surgida durante las recientes semanas con relación al futuro de la producción. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie.

Neil Drukmann, showrunner de la serie junto a Craig Mazin, se pronunció sobre la renovación: «Me siento honrado, y francamente abrumado, de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narrativa del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO, superó mis altas expectativas. Ahora tenemos el placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada. En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡Gracias!».

Por su parte, Craig Mazin comentó: «Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación, y estoy aún más agradecido con los millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje. La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fans de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a profundizar en él”.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Durante la presente semana, Bella Ramsey, la actriz que da vida a Ellie en The Last of Us, dijo que la segunda temporada todavía no estaba garantizada. Eso sí, dado el excelente recibimiento que ha tenido el inicio de la serie, consideró que era bastante probable que hubiese más episodios. «Si la gente sigue mirando, creo que [una segunda temporada] es bastante probable. Depende de los chicos de HBO. Todavía no hay nada confirmado, así que tendremos que esperar y ver», comentó.

Ahora bien, HBO, como cualquier otra compañía involucrada en el mercado del vídeo en streaming, procura dar pasos con cuidado cuando se trata de renovar series. Más aún porque, en el caso específico de The Last of Us, es una de las producciones más caras de su historia, algo que queda en evidencia con la sorprendente calidad audiovisual. Por lo tanto, primero debían asegurar que era rentable antes de volver a abrir la cartera.

The Last of Us la rompe en HBO

Afortunadamente, para HBO, The Last of Us ha logrado atraer el interés de millones de personas. No solo de quienes se convirtieron en fans de la franquicia desde el lanzamiento del primer juego en 2013, sino también de aquellas personas que, por uno u otro motivo, no han disfrutado la experiencia jugable.

Un dato bastante revelador que deja en evidencia el éxito de la serie es el crecimiento de audiencia entre el estreno del primer episodio y el segundo. Según los números proporcionados por la propia HBO, el capítulo debut fue visto por 4,7 millones de personas en sus primeras horas de disponibilidad, mientras que el siguiente se elevó hasta 5,7 millones.

¿Qué quiere decir lo anterior? Básicamente, que durante los días posteriores al estreno del primer episodio, The Last of Us hizo el suficiente ruido para atraer a más personas. Más allá de las críticas positivas, también tuvo que ver que muchos la recomendaron a sus contactos cercanos. Ese significativo crecimiento permitió a la serie establecer un récord en la plataforma.

«Es el mayor crecimiento de audiencia en la semana 2 para una serie dramática original de HBO en la historia de la plataforma» HBO.

Por supuesto, si la primera temporada se encargó de representar los eventos de The Last of Us Parte 1, podemos intuir que la segunda hará lo propio con el segundo título. Sin entrar en el terreno de los spoilers —porque muchas personas no lo han jugado—, solo puedo decirte que la historia de The Last of Us Parte 2 es aún más cruda.