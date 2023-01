Si bien hasta ahora nunca se hicieron anuncios oficiales al respecto, podemos decir sin temor a equivocarnos que los fanáticos de The Last of Us —especialmente aquellos que jugaron los videojuegos— están convencidos desde el principio que la serie de HBO y HBO Max tendrá al menos dos temporadas: una por cada juego de Naughty Dog. Sin embargo, la continuidad de la adaptación televisiva después de los primeros 9 episodios todavía no está confirmada, según Bella Ramsey.

En una entrevista con BBC, la actriz británica que interpreta a Ellie, la gran protagonista de The Last of Us, aseguró que todavía no han recibido novedades de una segunda temporada. Aunque reconoció que es «bastante probable» que exista, dado el éxito que hasta aquí ha tenido la producción entre el público y la prensa.

«Si la gente sigue mirando, creo que [una segunda temporada] es bastante probable. Depende de los chicos de HBO. Todavía no hay nada confirmado, así que tendremos que esperar y ver», indicó la joven de 19 años.

Las declaraciones de Bella Ramsey son bastante curiosas, y hasta podrían pasar por un troleo. O, como mínimo, un modo educado de evadir la respuesta de alguna pregunta comprometedora que se relacione con los planes a futuro de The Last of Us. Hoy en día, cuesta creer, o hasta resulta imposible de pensar, que la serie creada por Neil Druckmann y Craig Mazin se termine tras la primera temporada.

Después de todo, todavía queda mucho camino por cubrir de la historia del videojuego original, y está claro que los 7 capítulos que restan no alcanzan para también abordar el argumento del videojuego The Last of Us Part II. Es más, pocos días atrás fue el propio Mazin quien confirmó que los 9 episodios iniciales de la serie abarcan los hechos del primer juego y poco más. «La primera temporada son los eventos del primer juego. Y si has jugado el videojuego, te das cuenta al ver los materiales de marketing que también estamos cubriendo los eventos del DLC Left Behind«, indicó a Consequence.

Una segunda temporada de The Last of Us es inevitable, por más que aún no esté confirmada

Así las cosas, independientemente de lo dicho por Bella Ramsey a BBC, puedes tener la seguridad de que la adaptación televisiva de The Last of Us no «morirá» tras la emisión del episodio que llegará a HBO y HBO Max el próximo 12 de marzo. Además, Craig Mazin ha dicho que muchos eventos del juego original se han quedado afuera de la primera temporada, de modo que habría material para realizar más capítulos, incluso antes de tocar el segundo videojuego. Sin embargo, no cree que la propuesta pueda ser llevada a la TV por tiempo indefinido.

«Este no es el tipo de programa que tendrá siete temporadas, o seis. Simplemente, no creo en ordeñarlo. Creo que cada episodio debe merecer que los mires. No me gusta el relleno, no me gusta estirar. Quiero que todo sea lo más convincente posible. La concisión sigue siendo importante, especialmente en un mundo en el que los streamers tienden a dar tanta flexibilidad a los creadores que a veces solo se autocomplacen, y terminas con episodios y temporadas que son demasiado largas. Odio eso. Así que solo quiero asegurarme de que si alguien se sienta a ver un episodio de The Last of Us, siempre sea increíble. [La serie] no está diseñada para seguir y seguir». Craig Mazin.

Las palabras de uno de los encargados de The Last of Us son más que contundentes. Pero si nos centramos específicamente en la posibilidad de una segunda temporada, existe un suceso que hoy nadie que haya jugado a los juegos contempla fuera de la adaptación televisiva.

De aquí en adelante este artículo tendrá severos spoilers. Así que si no has jugado los títulos de Naughty Dog para PlayStation, te recomiendo que dejes de leer ahora mismo.

Atención, ¡spoilers a continuación!

De nuevo: si estás aquí es porque sabes que las próximas líneas estarán plagadas de spoilers. No digas que no te avisamos.

El destino de Joel

En el final del juego de The Last of Us, Joel se rehúsa a que Ellie muera en una cirugía para crear una posible vacuna. Por ello mata al médico a cargo de la intervención y escapa con la niña, no sin antes asesinar a Marlene para evitar que vaya tras ella. Luego, el protagonista le miente a la joven para tratar de conformarla sobre por qué las cosas no han salido como esperaba.

The Last of Us Part II toma la mentira de Joel como punto de partida. No solo Ellie descubre el engaño, sino que su relación con su «figura paterna» se ve claramente dañada. Pero la joven también debe presenciar un acto horrible. Esto sucede cuando Abby, la hija del médico asesinado que debía realizar la cirugía en el primer juego, decide hacer justicia por mano propia.

En una escena verdaderamente traumática, Abby mata a golpes a Joel después que este la salvara de una horda de infectados. Todo ante la mirada indefensa de Ellie, quien nada puede hacer para salvarlo. Desde allí, la venganza es el condimento que alimenta las acciones de la joven en el resto del videojuego.

Claramente, semejante trauma es oro narrativo para la serie de HBO y HBO Max en una posible segunda temporada. Aunque no sea del agrado de los fanáticos de Pedro Pascal.