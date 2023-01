The Last of Us la está rompiendo. Si bien se anticipaba un éxito debido a la popularidad del juego, los números de audiencia están sorprendiendo a la propia HBO. Con el segundo episodio, de hecho, destrozaron un récord que pocos creían alcanzable para esta serie.

En concreto, el estreno del segundo capítulo de The Last of Us superó en un 22% la audiencia del primero. Es la primera vez, entonces, que una serie dramática y original de HBO tiene un salto tan considerable entre los debuts de los primeros dos episodios.

¿Qué nos indica esta cifra? Que el primer episodio, al hacer tanto ruido y al mismo tiempo ser recomendado por tantas personas, provocó que más gente lo viera. Por lo tanto, la audiencia inicial, así como aquella que se sumó en los días posteriores, estuvo al pendiente del estreno del segundo capítulo una semana después.

Según los datos de HBO Max y Nielsen que recoge Variety, el estreno del primer episodio de The Last of Us sumó 4,7 millones de espectadores. El segundo, por su parte, se elevó hasta 5,7 millones.

«Es el mayor crecimiento de audiencia en la semana 2 para una serie dramática original de HBO en la historia de la plataforma», menciona la compañía. Sin duda, es una excelente manera de arrancar el año para el servicio de vídeo en streaming. Sobre todo en una época donde los contenidos exclusivos son la clave para atraer nuevos suscriptores.

Queda demostrado, además, que los videojuegos sí tienen el potencial para triunfar en el mundo de las series. The Last of Us, a diferencia de muchas otras adaptaciones que fracasaron en su intento por triunfar, se ha mantenido muy fiel a la historia original. Lo anterior, por sí solo, es suficiente para al menos conservar el interés de aquellas personas que han disfrutado la experiencia jugable.

Una de las mejores decisiones que tomaron HBO y Sony fue involucrar a los creadores del juego en la producción de la serie. Neil Druckmann, quien junto a Bruce Straley escribió la historia de The Last of Us, también es showrunner y guionista de la adaptación televisa. Por lo tanto, la producción siempre ha estado supervisada por quien lo imaginó en primera instancia.

The Last of Us ya puede presumir sentarse en la misma mesa de los pesos pesados de HBO. La última vez que la compañía vio una recepción tan positiva para una serie original fue con La Casa del Dragón, el primer spin-off de Juego de Tronos. Antes de eso, solo Euphoria aspiró a números excepcionales.

En HBO creen que The Last of Us seguirá rompiendo récords. Ya sea de manera particular por episodios, o con la serie en general. Recordemos que todo este ruido en internet se ha generado con tan solo dos capítulos. Y ojo, porque si nos apegamos a la historia del primer juego, todavía no hemos visto los mejores momentos.

El tercer episodio de The Last of Us, titulado «Long Long Time», se estrenará el 29 de enero (30 en España).