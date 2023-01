Apenas ha debutado, pero la serie de The Last of Us de HBO y HBO Max ya es un éxito de impacto mundial. Sin embargo, no todo es color de rosas. Bruce Straley, cocreador y codirector del juego original de PlayStation junto a Neil Druckmann, no formó parte de esta adaptación, lo cual reavivó una vieja polémica sobre la sindicalización y los derechos de los trabajadores en la industria de los videojuegos.

En una reciente entrevista con Los Angeles Times por el estreno de la serie, el caso de Straley no pasó desapercibido. Es que, si bien habitualmente se lo reconoce a Druckmann como el principal ideólogo de The Last of Us, su socio fue parte clave para el éxito del título de PS3 que se lanzó en 2013. Pese a ello, su nombre no aparece en los créditos iniciales de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

En la secuencia de apertura, se menciona a Neil Druckmann como productor ejecutivo y creador de la adaptación junto a Craig Mazin. Sin embargo, la única referencia al juego dice: Basado en el videojuego de PlayStation Studios creado por Naughty Dog y escrito por Neil Druckmann. Sobre Bruce Straley, nada.

Pero el desencanto de este último no sería solamente por la falta de reconocimiento público, sino también económico. Aunque en este caso, su ausencia de la versión televisiva de The Last of Us no sería por decisión de HBO o Neil Druckmann, sino debido a que su relación con Sony y Naughty Dog no habría quedado en los mejores términos tras marcharse del estudio.

La serie de The Last of Us no reconoce el aporte de uno de los creadores del videojuego

Bruce Straley se fue de Naughty Dog en 2017, después de un periplo de 18 años en la compañía. El problemático desarrollo de Uncharted 4 fue uno de los motivos por los cuales decidió marcharse, asegurando haber quedado muy desgastado por el duro trabajo que representó completar el juego en apenas dos años. No olvidemos que dicho título había estado a cargo de Amy Hennig, quien abandonó la compañía en 2014.

Muchos podrían considerar que la falta de crédito a Bruce Straley en la serie de The Last of Us es un tema menor. Sin embargo, el creativo ha utilizado este caso para reavivar la polémica por la propiedad intelectual en la industria de los videojuegos y cómo los creadores muchas veces no pueden ejercer control sobre sus historias, personajes o mecánicas de juego.

«Que alguien que fue parte de la cocreación de ese mundo y esos personajes no obtenga un crédito o un centavo por el trabajo que puso en él, es un argumento a favor de la sindicalización. Tal vez necesitamos sindicatos en la industria de los videojuegos para poder proteger a los creadores», aseveró.

Durante el desarrollo del juego original de The Last of Us, la tarea principal de Bruce Straley fue implementar la jugabilidad. Y si bien el guion estuvo a cargo de Neil Druckmann, ambos trabajaron en conjunto tanto en la creación del escenario en el que se desarrolla la historia, como en los personajes que la protagonizan. Hoy, sin embargo, con la serie de HBO y HBO Max en boca de todos, los lauros se los llevan Druckmann y Mazin.