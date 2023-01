Antes de su estreno ya sabíamos que The Last of Us, disponible en HBO y HBO Max, iba a ser un éxito. Pero no sabíamos cuánto. La serie de la adaptación de uno de los mejores juegos de la historia de PlayStation ha batido un nuevo récord en el streaming, y ya es uno de los nuevos contenidos más exitosos de la plataforma.

HBO ha confirmado que The Last of Us ha alcanzado los 10 millones de espectadores en los primeros dos días de su estreno (y solo en Estados Unidos). Esto convierte a la serie del videojuego en uno de los estrenos más importantes de la historia del servicio de streaming (teniendo en cuenta que también se emite en cable).

De esta forma, la serie ha alcanzado en dos días la audiencia inicial de House of the Dragon, el spin-off de Juego de Tronos, otra de las grandes series de 2022. Estos números son relevantes, puesto que en un momento en el que a la mínima los servicios cancelan la series, la viabilidad de The Last of Us está, de momento, garantizada.

The Last of Us ya es un éxito para HBO, y solo lleva un episodio

Los números, aunque están lejos de otros bombazos de HBO, supone el segundo mejor estreno de HBO desde hace más de diez años. Y dada la calidad de muchas de las series del servicio de cable y streaming, es un récord que pocas veces se repite:

Lógicamente, La Casa del Dragón sigue siendo imbatible si miramos al solo al streaming, puesto que es la gran producción que llegó a HBO Max. El resto, Juego de Tronos o Boardwalk Empire, por citar algunas, se estrenaron inicialmente en el cable, y su difusión fue más limitada. Eso sí, su popularidad es mayor.

No obstante, HBO confía que el número vayan creciendo conforme haya más capítulos disponibles, puesto que el arranque de una serie no es solo lo más importante. Dado que The Last of Us apela a un amplio abanico de audiencia (género Zombi, aunque no sean zombis, aventuras, drama y videojuegos) es de esperar que el número de espectadores crezca de forma exponencial.

Sea como sea, una cosa está clara. Puede que no haya sido el estreno más importante de HBO en el streaming si miramos los números. Pero sí es el estreno más espectacular de lo que llevamos de 2023. Y visto el calendario de este año, todo parece indicar que mantendrá el top por bastante tiempo.