Ya repasamos algunas diferencias, pero… ¿Qué hay de las similitudes? Si eres fan de los videojuegos de The Last of Us, seguramente el primer episodio de la serie te voló la cabeza. Más allá del nivel de producción, que claramente cuenta con un abultado presupuesto, lo que más ha sorprendido es lo fiel que es a la obra original.

Previo al estreno, Neil Druckmann y Craig Mazin, showrunners de The Last of Us, prometieron que se apegarían lo más posible al videojuego. Sin embargo, debido a las malas experiencias que hemos tenido con adaptaciones previas, preferimos tomar sus promesas con cautela. Una vez visto el primer episodio, no quedaron dudas al respecto. Estamos ante una serie que respeta, en muchísimos sentidos, la experiencia jugable.

Ahora bien, si no has tenido la oportunidad de jugar el título de PlayStation, o han pasado muchos años desde que lo disfrutaste por última vez, este vídeo te va a refrescar la memoria. El material, creado por IGN, recopila las similitudes entre el primer capítulo y el videojuego.

La comparativa es sorprendente. Algunas tomas son calcadas del videojuego y otras, pese a tener diferencias, consiguen transmitir la misma la tensión e incertidumbre.

La comparativa de The Last of Us que te dejará con la boca abierta

El vídeo inicia comparando el momento en que el caos estalla en Texas. Sarah Miller, hija de Joel, despierta al escuchar el alboroto que se vive fuera de su hogar. En el juego, eso sí, es la llamada de un alterado Tommy la que interrumpe su sueño. A partir de aquí, Sarah recorre su hogar en busca de su padre y sin saber qué demonios ocurre en el exterior.

Una vez que los tres personajes logran evitar el ataque de un infectado —cada producción a su manera—, suben a un vehículo para emprender la huida. Lo que sucede durante el trayecto está basado totalmente en el videojuego. La toma desde el interior de la camioneta; la señalización de las calles; el paso de una patrulla de policía a toda velocidad y la casa incendiada, primero fue imaginado por Naughty Dog.

Poco después, los protagonistas se encuentran con una congestión vehicular, por lo que se ven obligados a tomar una ruta alterna que los lleva nuevamente a la ciudad. Tanto en la serie de The Last of Us como en el videojuego, las calles están dominadas por el descontrol y la confusión. La gente huye despavorida de aquellos infectados que los persiguen para atacarlos.

La siguiente escena comparada es también uno de los sucesos más tristes: la muerte de Sarah, que transcurre de una manera idéntica en ambas producciones. Si bien Tommy aparece para evitar que un militar asesine a Joel, ya era muy tarde para su hija. Ella alcanza a recibir los disparos de la ráfaga inicial y pierde la vida mientras yace en los brazos de su padre.

El material se traslada veinte años después, cuando Joel y Ellie ya se conocen. Ambos, en compañía de Tess, deben abandonar la zona de cuarentena controlada por FEDRA en Bostón. Todo parecía marchar conforme lo planeado, hasta que un miembro de la organización se cruza en su camino. Ellie encaja su navaja en la pierna del oponente, lo que permite a Joel eliminarlo.

¿La serie de The Last of Us se mantendrá con este nivel de fidelidad al videojuego? Esperemos que sí. Recuerda que un nuevo capítulo estará disponible cada domingo (lunes en España) en HBO Max.