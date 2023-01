La adaptación a serie de The Last of Us, disponible en HBO y en HBO Max, se estrenó y sorprendió. En especial, por ser un recorrido cuidadoso y bien pensado por el famoso argumento del videojuego. Varias de sus mejores secuencias son recreaciones impecables del material original. Las cuales brindan un aire emocional a la historia, que se sustenta sobre una tragedia impensable. Con su tono adulto y sobrio, es una apuesta consistente por narrar un relato que constituye una parte fundamental de la cultura pop.

No obstante, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann incorporaron algunos cambios en el argumento. Desde un amplio contexto que añade información que no incluye la trama original, hasta pequeños matices a sus personajes. La adaptación de The Last of Us es un recorrido cuidadoso a través de un universo en expansión. A la vez, uno que enlaza los mejores momentos del conocido juego con una experiencia televisiva nueva.

Algunos de los añadidos tienen por objeto agregar información sobre lo que ocurrió la fatídica noche del estallido de la infección. Otros, brindar mayor profundidad a los personajes. Te dejamos las diferencias más notables entre el juego y la versión de HBO Max del icónico argumento de The Last of Us.

La forma de propagación del virus

Uno de los cambios más notorios en la serie The Last of Us es la forma en que la micosis se contagia. En el juego de Naughty Dog, el virus Cordyceps se convierte en un riesgo que rápidamente se propaga a través de mordidas y esporas. Lo que hace que el peligro esté en el aire, pero que también llegue a través del ataque frontal de los infectados.

No obstante, en la serie, la infección fúngica solo se contagia a través de mordidas. En el primer capítulo se muestra cómo los anillos que exteriorizan el avance del hongo dentro del cuerpo anfitrión se hacen visibles en la boca.

Según comentaron el dúo de creadores, se trata de una decisión que tiene relación con crear la sensación de un vínculo físico entre los enfermos. Un efecto colmena que, a través del argumento, se hará cada vez más importante y, como no, peligroso.

Sarah Miller es mucho más que un recuerdo

En el relato original, la hija de Joel, el personaje principal, apenas aparece en el prólogo que explica cómo se desencadenaron los eventos posteriores. Pero en la versión de The Last of Us de HBO el argumento brinda la oportunidad a la figura de ser mucho más que el motivo del sufrimiento de su padre.

Interpretada por Nico Parker, Sarah forma parte de casi toda la primera hora del capítulo inicial. Además de protagonizar la icónica escena del reloj que obsequia a Joel (Pedro Pascal), también tiene entidad propia. Se muestra su cercana relación con su pequeña familia y sus vecinos.

De hecho, Sarah se convierte en un testigo de un suceso mayor que transcurre en la periferia. Para cuando la infección estalla en todo su terrorífico poder, es a través de los ojos del personaje como la trama describe, por primera vez, el horror de un infectado.

Otra cronología para The Last of Us en HBO

El capítulo inicial de la serie muestra tres puntos temporales principales. El primero es un programa de televisión que se transmite en el año 1968 y en el cual se contextualiza la posibilidad de una infección fúngica.

El segundo es el que envuelve la noche del estallido del apocalipsis, que transcurre el 26 de septiembre del año 2003. El tercero, el salto cronológico que lleva a 2023, cuando comienza la conocida trama que involucra a Joel y a Ellie (Bella Ramsey).

Como se recordará, la historia del juego The Last of Us transcurre en el 2033, lo que hace que el escenario del argumento transcurra en nuestra época. Un cambio significativo que podría incluso interpretarse como una visión trágica de un futuro posible.

La relación entre Tess y Joel

En la trama del juego de Naughty Dog, la relación entre Tess y Joel, socios en actividades clandestinas de contrabando, es muy ambigua. Tanto como para que no esté del todo claro el vínculo que les une. ¿Se trata de una pareja? ¿Son amantes ocasionales? El argumento de The Last of Us no lo indica, ni tampoco lo profundiza.

Pero en la serie de HBO, lo que une a ambos personajes parece ser más obvio. Al menos, tiene un sentido emocional e íntimo que no se muestra en el material original. Tess, interpretada por Anna Torv, es mucho más física en mostrar sus sentimientos por Joel. En un momento dado, se tiende junto a él y le abraza mientras este duerme. De momento, la versión de la plataforma tampoco aclara del todo el tema, aunque deja algunas pistas de interés para futuros capítulos.

Otros personajes que forman parte de la adaptación de The Last of Us en HBO

Tommy, el hermano de Joel en el juego de Naughty Dog, también forma parte de la adaptación televisiva de la historia. Interpretado por Gabriel Luna, tiene una participación más activa que en su versión en el material original. No solo se profundiza en la relación que sostiene con su familia. También en qué ocurrió con el personaje durante la fatídica noche del brote de la infección.

La versión de The Last of Us de HBO también modificó lo sucedido tras las prolongadas dos décadas que separan el inicio del apocalipsis del mundo que sobrevivió a los eventos. En la serie, se deja entrever que Tommy y Joel mantienen algún tipo de contacto. De hecho, este último piensa en ir en su búsqueda después de lo que parece una sorpresiva desaparición. En el juego, los hermanos solo llegan a encontrarse en medio del viaje de Joel y Ellie hacia Salt Lake City.

También hay algunos cambios en el entorno de los Miller antes de ocurrir la tragedia que devastó el mundo. En el juego, su vecino es un hombre llamado Jimmy Cooper. En la adaptación, los protagonistas comparten vecindario con los Adler. Connie (Marcia Bennett) y Danny (Brad Leland) viven junto a la anciana madre de esta última, Nana (Wendy Gorling). De hecho, es la frágil mujer la primera infectada que Sarah (y el público) pueden ver en una espeluznante escena que demuestra los efectos del contagio.