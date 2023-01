The Last of Us es la franquicia de videojuegos de la que más se está hablando actualmente. Su irrupción en el mundo de las series, de la mano de HBO, ha permitido que la marca de PlayStation sea conocida por muchísimas más personas. Pese al éxito que está teniendo la adaptación, hay que tener clara una cosa: la historia original fue creada por Naughty Dog, y de ellos también depende el futuro de la misma.

Algunas personas podrían suponer que el final de The Last of Us, al menos en lo que se refiere a la narrativa que involucra a Ellie y Joel, todavía está lejos. Más aún cuando las ventas de los juegos, y ahora la recepción extraordinaria de la serie, los respaldan para seguir profundizando en el mundo post apocalíptico.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Neil Druckmann, director creativo del juego y showrunner de la serie, no descarta que Naughty Dog finalice su camino con The Last of Us para explorar una nueva franquicia (vía BuzzFeed).

La declaración de Neil Druckmann surge porque la fiebre por The Last of Us ha provocado que los fans cuestionen cuándo verá la luz el tercer juego. No obstante, Neil Druckmann, que también es copresidente de Naughty Dog, no tiene prisa por lanzar ese proyecto. Es más, ni siquiera garantiza su existencia.

Lo anterior se debe, principalmente, a que Sony Interactive Entertainment (PlayStation) les ha dado la oportunidad de tener libertad creativa para proponer la creación de nuevas franquicias. Sin duda, es un privilegio que no cualquier estudio puede presumir. Ante tal oportunidad, entonces, Naughty Dog no quiere estancarse para siempre con una sola franquicia.

«Sé que hay mucha gente que se pregunta sobre The Last of Us Parte 3, si sucederá o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor sea Sony, lo que significa que ellos financian nuestros juegos, nos apoyan y somos de su propiedad. Nos han apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones. Solo porque algo tiene éxito, la gente piensa que existe una presión para hacer una secuela. Pero ese no es el caso.»

The Last of Us no va a durar para siempre

El propio Neil Druckmann pone como ejemplo a Uncharted, franquicia que también crearon. La saga protagonizada por Nathan Drake se convirtió en un estandarte de PlayStation, pero eso no evitó que Naughty Dog imaginara otro mundo complemente diferente, el de The Last of Us.

“Para nosotros, Uncharted fue increíblemente exitoso, Uncharted 4 fue uno de nuestros juegos más vendidos, y pudimos poner nuestra pincelada final en esa historia y decir que la hemos terminado. Seguimos avanzando. Del mismo modo, con The Last of Us, depende de nosotros si queremos continuarlo o no”, señaló Druckmann.

¿Qué tiene que suceder para que Naughty Dog desarrolle la tercera parte? Según el creativo, primero deben encontrar una historia que realmente valga la pena contar; tal y como hicieron con el segundo juego.

“Nuestro proceso es el mismo que hicimos con Parte 2. Es decir, si podemos idear una historia convincente que tenga un mensaje universal y una declaración sobre el amor, tal como se hizo con el primer y segundo juego, entonces lo contaremos. Si no podemos pensar en algo, tenemos un final muy fuerte con la Parte 2 y esa será la conclusión”.

A pesar de estas declaraciones, son diversos los reportes y rumores los que indican que Naughty Dog ya trabaja en el guion de Parte 3. Además, no olvidemos, se encuentran desarrollando Factions 2, la vertiente multijugador de The Last of Us Parte 2 que funcionará como una experiencia independiente. Esta propuesta podría ser el primer gran juego como servicio de PlayStation.

Sin embargo, también se sabe que el estudio californiano tiene en marcha el desarrollo de una nueva propiedad intelectual. En cualquier momento, entonces, pueden dar el salto definitivo a esta última.