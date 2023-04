En HBO no quieren perder el tiempo. Después del rotundo éxito de The Last of Us, su producción ya tiene la mira puesta en la segunda temporada. De acuerdo a la información de Deadline, los responsables de la serie ya han elegido la localización del rodaje. Aunque se mantienen en Canadá, trasladarán todos sus recursos hacia Vancouver.

La idea de la producción es disponer de un gran entorno con espacios urbanos, pero también rodeado de una zona boscosa. Si ya tuviste la oportunidad de jugar The Last of Us Parte 2, seguramente recordarás que buena parte de sus eventos se desarrollan en Seattle.

Curiosamente, aunque HBO no ha elegido a la ciudad más grande del estado de Washington, tiene múltiples similitudes con Vancouver —incluso en distancia están cerca—.

Lo anterior no debería sorprendernos demasiado. En la primera temporada de The Last of Us, casi la totalidad del rodaje se llevó a cabo en Calgary, también en Canadá. Distintas zonas de la región se transformaron por completo para emular zonas de Massachusetts, Wyoming, Texas y Missouri. Alberta, por ejemplo, hizo las veces de Bostón.

Por el momento, eso sí, desconocemos cuándo iniciará el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us. Recientemente, Bella Ramsey (Ellie) comentó que el estreno podría hacerse esperar hasta finales de 2024 o principios de 2025. Pedro Pascal (Joel), por su parte, estima empezar a grabar sus escenas en los últimos meses del presente año.

Ahora bien, es un hecho que la segunda temporada de The Last of Us será más compleja que la anterior en muchos sentidos. De hecho, Craig Mazin y Neil Druckmann, showrunners de la serie, ya confirmaron que necesitarán más de una temporada para poder adaptar el segundo juego. Este no es solo más largo que Parte 1, sino también más complejo a nivel narrativo.

«Es un gran animal para desmontar, ¿sabes? Es una historia mucho más grande y complicada. Creo que es una historia preciosa. Entonces Neil [Druckmann] y yo lo estamos analizando, porque es más de una temporada», comentó Mazin el pasado febrero.

Si por algo se distinguió Parte 2, fue por desarrollar a dos personajes notablemente distintos a gran profundidad. Será interesante ver cómo la adaptación televisiva divide su tiempo para que ambas figuras tengan el espacio que merecen.

Aquellos fans de los videojuegos deberán estar muy atentos a las siguientes temporadas de The Last of Us. ¿Por qué? Druckmann dejó entrever que Parte 3 heredará distintos elementos de la serie. Su objetivo es que ambas producciones, pese a estar dirigidas a públicos distintos, se puedan complementar entre sí.

