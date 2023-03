El último episodio de The Last of Us ya se ha estrenado en HBO y HBO Max. A partir de aquí, la espera por una segunda temporada comienza. No obstante, antes de adelantarnos a los acontecimientos, el propio Neil Druckmann, creador de los juegos en Naughty Dog, ha emitido algunas declaraciones que ligan lo visto en la serie con el futuro de los juegos —en caso de haberlos—, y que han sido recogidas por el medio Vandal.

Para Neil Druckmann, la serie ha sido un proceso único. No solo le ha ayudado a contar una historia que ya conocíamos y amábamos en un medio diferente, sino que también ha servido para nutrirla y ampliarla en niveles que el videojuego original no había permitido. Es por esto que, según el creador, «si alguna vez volvemos a visitarlos en forma de juego, lo que está por verse, definitivamente hay elementos que voy a aprovechar de la serie que se aplicarían en los juegos».

Así, en caso de encontrarnos en el futuro con un The Last of Us Parte 3, probablemente beberá tanto de los títulos anteriores, como también de los elementos que ya hemos podido ver en la serie de HBO, y que son únicos de este medio.

Neil Druckmann desea mejorar y explorar en el mundo de The Last of Us, sin importar el formato

‘The Last of Us’ para HBO y HBO Max

Para Neil Druckmann, contar la historia de The Last of Us con nuevos elementos es una forma de buscar, mejorar, cambiar y explorar el mismo tema, con el objetivo último de llevar el producto final a un nuevo nivel. De esta forma, el escritor busca diferenciarse de «aquellos que cuentan una historia muy diferente cada vez», algo que podría agradar a cierto público, pero que puede desconectar al resto al fragmentar tanto una misma narrativa.

Esto último es, sin duda alguna, uno de los mayores logros conseguidos por Druckmann y Craig Mazin al producir The Last of Us para HBO. Se ha convertido en la adaptación más exitosa de un videojuego, tanto en métricas de visualización como en críticas profesionales y por parte de usuarios.

Druckmann también se muestra muy agradecido con las personas que ayudaron a revivir la historia de The Last of Us. Para él ha supuesto una «alegría» el trabajar con Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel) y Craig Mazin, cocreador de la serie. Los actores, en conjunto con el equipo de producción, han ayudado a dar forma al mundo que ya conocíamos, con un toque personal y diferente que esperamos ver de regreso más temprano que tarde.

