El último capítulo ha puesto fin a una primera temporada de vértigo. Ahora las dudas se ciernen sobre cuando veremos la próxima temporada, y sobre todo, que incluirá. Tenemos más información, y aunque todavía es una incógnita, todo parece indicar que la segunda temporada de The Last of Us no abarcará el segundo juego al completo.

Y es que quienes hayan jugado a The Last of Us Parte II se habrán dado cuenta de que es un título mucho más largo en tamaño e historia que el primero, por lo que es lógico que su historia, llevada a la TV, se parta en varias partes.

Esto es precisamente lo que han comentado sus creadores. En una entrevista para GQ, los co-creadores Neil Druckmann (que también dirigió el videojuego) y Craig Mazin discutieron sus planes para la segunda temporada del programa, tras el estreno del final de la primera.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

‘The Last of Us’ tendría, como mínimo, tres temporadas

Cuando se le preguntó si la temporada 2 abarcará toda la historia del segundo juego, Mazin respondió: “No. De ninguna manera.» Druckmann agregó: “Es más de una temporada”. Esta afirmación, aparentemente, supone la confirmación tácita de que la intención de los creadores de la serie para HBO es la de hacer, mínimo, tres temporadas.

En la entrevista directamente les preguntaron cuantas temporadas tendría la serie, y en especial cuantas abarcaría el segundo juego, pero los creadores de The Last of Us siguen siendo especialmente crípticos con esta cuestión: “No diremos cuántas [temporadas]. Pero más de una es factualmente correcto».

Y es que, ojo spoilers, la Parte II incluye una narrativa no lineal que cuenta dos historias paralelas, por lo que va a ser más complicado de condensar en unos pocos episodios. Esto, segunramente, abra la puerta a más interpretaciones narrativas como hemos visto en la primera temporada:

“Creo que sabemos lo que estamos haciendo en este caso. No lo digo de manera sarcástica, lo digo con esperanza. Habrá cosas que serán diferentes y habrá cosas que serán idénticas. Hay cosas que se van a agregar y enriquecer. Hay algunas cosas que se van a cambiar. Nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo que era para la primera temporada, que es ofrecer un espectáculo que haga felices a los fans. Mazin en su entrevista para GQ

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

Sea como sea, parece que tendremos, para la alegría de todos, The Last of Us para rato. Al menos en lo que a la serie de TV se refiere.

También en Hipertextual:

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente