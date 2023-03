En Sony no solo pueden presumir que las ventas de la PS5 se han multiplicado exponencialmente desde que solucionaron los problemas de stock. Ahora, además, están viendo cómo The Last of Us Parte 1 y The Last of Us Parte 2 se cuelan entre los juegos más vendidos. ¿La razón? Pues la serie de HBO Max la está rompiendo cada fin de semana y esto, desde luego, está impulsando la comercialización de los juegos.

De acuerdo a la información proporcionada por la propia Sony a través del PlayStation Blog, Parte 2 fue el juego digital más vendido durante febrero en Estados Unidos, Canadá y Europa. Por su parte, The Last of Us Remastered se ubicó en la novena posición en los países norteamericanos, mientras que en el viejo continente alcanzó el séptimo lugar.

The Last of Us Parte 1, que de momento solo está disponible en la PS5, igualmente aumentó sus ventas considerablemente. En Estados Unidos y Canadá fue el sexto juego más vendido, mientras que en Europa fue el séptimo. Ojo, el 28 de marzo llega a PC.

Indudablemente, son estupendas noticias para Sony. Generalmente los títulos exclusivos alcanzan un pico de ventas y rara vez vuelven a tener un impulso tan notable años después de su lanzamiento. En este caso, no obstante, todo se lo deben al éxito de la producción televisiva.

Desde su estreno, la serie ha aumentado su audiencia semana tras semana. De hecho, según un análisis de Nielsen, su estreno ya superó al de La Casa del Dragón, un logro que pocos —o nadie— esperaba.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

El extraordinario recibimiento de The Last of Us en la pantalla chica le ha demostrado a Sony que, cuando una adaptación de realiza de forma correcta, puede atraer más público a las experiencias jugables. Muchas personas que nunca disfrutaron los juegos tienen la inquietud de experimentar e influir en la aventura de Joel y Ellie a través de un mando.

Y es que la serie, como se esperaba, está desarrollando a los personajes de una manera más profunda que los juegos. Los momentos de acción, por lo tanto, han pasado a segundo termino. Es por esta razón que un buen número de espectadores quieren saber cómo es enfrentarse constantemente a los clickers y antagonistas humanos.

Este repentino crecimiento en ventas debe ser tomado como referencia por Sony para, en el futuro, dedicar el mismo esfuerzo no solo en las próximas temporadas de The Last of Us, sino también en el resto de películas y series basadas en videojuegos de PlayStation que pondrán en marcha.

No se debe olvidar que Sony y PlayStation Productions ya dieron luz verde a las series de Horizon Zero Down (Netflix), God of War (Amazon Prime Video) y Twisted Metal (Peacock). En el lado de las películas no se quedan atrás, pues están confirmadas Gran Turismo y Ghost of Tsushima.

