Malas noticias para las personas que esperaban con ansias jugar The Last of Us Parte 1 en PC, pues PlayStation anunció que el título ha sufrido un retraso. Por fortuna, el tiempo adicional de espera no prolongará demasiado. Su nueva fecha de lanzamiento ha sido programada para el 28 de marzo. Es decir, veinticinco días después del debut original.

¿Qué ha sucedido? Según el comunicado de Naughty Dog, les hace falta más tiempo para concluir el desarrollo. El estudio con sede en California no piensa defraudar a la inmensa cantidad de jugadores que, desde hace años, ha esperado por disfrutar The Last of Us Parte 1 en el ordenador. Por lo tanto, quieren entregar un título que cumpla con todos sus estándares de calidad.

PlayStation no se puede dar el lujo de lanzar un juego tan importante a medias. Menos aún cuando la franquicia alcanzó su punto máximo de popularidad gracias a The Last of Us, la serie de HBO. La adaptación ha permitido que muchísimas más personas, incluso aquellas que se mantienen alejadas de los videojuegos, disfruten —o sufran— la historia creada por Neil Druckmann y Bruce Straley. De hecho, en Naughty Dog hablaron al respecto:

«En el estudio quedamos completamente impresionados por la gran cantidad de amor y apoyo a The Last of Us durante las últimas semanas. Estamos sorprendidos por su cariño a la adaptación de HBO, por ver sus hermosas capturas en el Modo Foto [de PS5], y por ver cómo el mundo y los personajes que nuestro estudio creó hace casi una década continúan llegando a nuevos y antiguos fans todos los días.» Naughty Dog.

El juego repunta en popularidad gracias a la serie

Tal y como se esperaba, la serie de The Last of Us ha provocado que más personas se interesen por probar la experiencia jugable por primera vez. Y aquellos jugadores que ya lo habían hecho con anterioridad, se interesaron por regresar al mundo postapocalíptico. De hecho, en diversos países, tanto Parte 1 como Parte 2 subieron sus ventas de forma significativa.

Desde luego, en Sony quieren aprovechar el hype para impulsar las ventas de la versión de PC. «Sabemos que muchos han estado revisitando la historia que comenzó The Last of Us Parte I en la PlayStation 5, y nos dimos cuenta de que muchos también estaban emocionados de disfrutar, algunos por primera vez, Parte I en sus ordenadores», menciona en Naughty Dog.

Aunque ya sabemos la fecha de lanzamiento definitiva, todavía hay detalles que falta conocer. Por ejemplo, las novedades técnicas más allá del aumento habitual en la resolución y, seguramente, una tasa de fotogramas desbloqueada.

Evidentemente, los jugadores también esperan que Sony publique los requisitos mínimos y recomendados. Es muy probable que sean muy similares a los de Uncharted: Colección legado de los ladrones, que vio la luz el 19 de octubre del año anterior.