La interminable espera está a punto de terminar. ‌The Last of Us, una de las franquicias más importantes de PlayStation, dará sus primeros pasos en el ordenador. Aprovechando los reflectores sobre los Game Awards 2022, Sony anunció que ‌The Last of Us Parte 1, remake de la primera entrega, estará disponible el 3 de marzo de 2023. El título se podrá adquirir a través de Steam y la Epic Games Store. En ambas tiendas ya puedes realizar la pre-compra.

Así como ‌The Last of Us Parte 1 se benefició del potencial técnico de la PlayStation 5, también lo hará en su versión de computadora. Recordemos que este remake se destacó, principalmente, por adoptar el nivel gráfico visto en en la secuela. En algunos momentos, de hecho, se ve incluso mejor. En nuestro análisis profundizamos en este y otros temas.

Naughty Dog dedicó esfuerzos para renovar por completo el apartado visual. Las texturas exponen un mayor nivel de detalle, se mejoró sustancialmente la iluminación, y muchos modelos de objetos y personajes se hicieron desde cero. En este último caso podemos resaltar el de Ellie, cuyo rostro sufrió algunos cambios para acercarla a la versión mayor vista en The Last of Us Parte 2.

Si bien Sony no ha especificado las novedades técnicas de la variante de PC, seguramente llegará con soporte para teclado y ratón, monitores panorámicos y rendimiento desbloqueado. Es decir, la tasa de fotogramas máxima estará condicionada por las prestaciones de tu ordenador. Se espera que en las próximas semanas revelen también los requisitos mínimos y recomendados. Habrá que estar pendientes a su página en Steam.

"Experimenta la emocionante narración y los personajes inolvidables en The Last of Us, ganador de más de 200 premios al Juego del año. En una civilización devastada, donde los sobrevivientes infectados y endurecidos proliferan, Joel, un protagonista cansado, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, de 14 años, de una zona de cuarentena militar. Sin embargo, lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se transforma en un brutal viaje a campo traviesa", menciona la descripción del título.

El lanzamiento de ‌The Last of Us Parte 1 en PC forma parte de la ambiciosa estrategia de Sony para conquistar a los jugadores de ordenador. En años recientes, la compañía ha demostrado su compromiso por hacer crecer su presencia en esta plataforma. El título de Naughty Dog se suma a otros como Horizon Zero Dawn, Sackboy: Una gran aventura, Marvel's Spider-Man, God of War y Uncharted: Colección Legado de ladrones. Todos ellos, por cierto, con un recibimiento muy positivo en PC

Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, explicó este año que los ingresos obtenidos en PC les permitirían aumentar la inversión en juegos exclusivos. Es bien sabido que el desarrollo de videojuegos, sobre todo con el listón de calidad que propone Sony, no es nada barato.