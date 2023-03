La primera temporada de The Last of Us, de HBO y disponible en HBO Max, demostró que la adaptación de un videojuego puede ser respetuosa y mantener un espíritu independiente. La producción encabezada por Craig Mazin contó el relato de una Norteamérica devastada por el apocalipsis en un tono adulto y realista. El Joel interpretado por Pedro Pascal se convirtió en el epítome del antihéroe trágico, mientras que la Ellie encarnada por Bella Ramsey lo hizo en el rostro de una generación nacida de las cenizas.

Entre ambos, la historia imaginada por Craig Mazin exploró un escenario destrozado a partir de las tragedias de sus protagonistas. Criticada y alabada casi con el mismo entusiasmo, mostró las posibilidades de un material que, ya en su lanzamiento en el 2013, se consideró novedoso. The Last of Us es mucho más que una narración que basa su efectividad en escenas sangrientas, en monstruos al acecho y muertes explícitas en pantallas.

El equipo de producción de la serie decidió mostrar a los sobrevivientes desde sus matices oscuros y luminosos. Lo que dio como resultado un argumento sólido que se extiende en diferentes escenarios. Desde la bondad hasta la perversión de la fe. The Last of Us ha sido capaz de vincularse incluso con un público que no está familiarizado con el material original.

Las preguntas sin responder en The Last of Us

El interrogante que surge ahora que la primera entrega de The Last of Us ha finalizado es qué puede esperarse de su segunda temporada. Neil Drukmann y Graig Mazin anunciaron que se basará en los eventos de la segunda parte del juego, que comenzó a venderse en el año 2020. Pero, al contrario de lo que se suponía, no los abarcará por completo, sino que la narración se dividirá en más de una temporada.

Los productores también señalaron que el relato en la pantalla televisiva será significativamente distinto al del contenido del cual proviene. ¿Quiere esto decir que el destino final de los personajes será diferente al mostrado en el juego? ¿Qué giros narrativos del aclamado material original llegarían a la pantalla pequeña?

Por lo pronto, y a juzgar por la impactante escena final de su cierre de temporada, la decisión de Joel será de considerable importancia en el desarrollo de la segunda temporada de The Last of Us. Desde ocultar los asesinatos que cometió al rescatar a Ellie, hasta evitar que la niña fuera usada como material de laboratorio en busca de una posible cura. En el juego, la revelación provoca una ruptura entre el hombre y su protegida. ¿Ocurrirá de la misma forma en su adaptación?

De ser así, los eventos transcurrirían de igual manera que en la historia de Neil Druckmann, en la que el distanciamiento entre ambos es un hecho significativo. Hasta el extremo de cambiar la forma en que Ellie se percibe y concibe su propósito de vida. Los nuevos episodios de The Last of Us explorarían la evolución de la relación como padre e hija. También la revelación de la actuación de Joel dentro del hospital de campaña de las Luciérnagas. ¿Será este un secreto tan importante como ser el centro de la segunda temporada de la serie?

Todo lo que podría suponer un cambio total de la historia

De ser así, es probable que la segunda temporada de The Last of Us se enfoque en las consecuencias que tuvo el ataque de Joel al grupo subversivo. Lo que, sin duda, incluye lo concerniente al contexto de Abby, un personaje central en el mundo del juego y uno de los más controvertidos de la cultura pop.

En el clásico de Naughty Dog, Abby es la hija del médico al que Joel dispara en la sala de operaciones del hospital de Las Luciérnagas. Lo que la lleva a emprender una tenaz búsqueda del culpable y, después, a consumar su venganza. Esta podría ser añadida en el argumento de la serie como efecto de todo lo que ocasionó la actuación de Joel al salvar a Ellie. La incertidumbre más crítica es si la adaptación incluirá en su segunda temporada el momento clave del personaje. Pues, llevada por la rabia y el dolor, Abby termina por asesinar a Joel después de torturarlo.

Pedro Pascal y Anna Torv en The Last of Us, la adaptación televisiva del juego de Naughty Dog.

¿Prescindirá la producción de HBO de Pedro Pascal, ya convertido en un elemento de considerable importancia en The Last of Us? Por ahora, Neil Druckmann ha insistido en que los eventos en la adaptación de la segunda temporada serán distintos a los narrados en el videojuego. Lo que quizás signifique que, aunque Abby se integre a la trama, no asesine a uno de los personajes principales. Una decisión que desvirtuaría por completo la solidez de la serie, basada principalmente en la violencia inevitable y las decisiones morales y pérdidas irremediables.

El papel de Abby en la segunda temporada de The Last of Us

De no llegar al punto más álgido de su venganza, Abby perdería un peso fundamental en la historia. No obstante, el guion de The Last of Us podría convertirla en un componente del proceso de Ellie al comprender su lado más violento.

Este matiz en el comportamiento de la joven protagonista ya fue explorado en el capítulo ocho, cuando asesinó a David (Scott Shepherd), líder de la secta caníbal. En su versión en el videojuego, Ellie persigue a Abby, decidida a cobrar su vida tras la muerte de Joel. A la vez, se explora con cuidado el lado más siniestro y volátil de su personalidad.

No obstante, finalmente perdona a su enemiga, al comprender que el legado de su padre adoptivo es mucho más poderoso que su necesidad de agresiva reivindicación. ¿Cómo podría trasladarse este importante giro argumental a la segunda temporada de The Last of Us sin incluir la muerte de Joel?

Y lo que resultaría mucho más complicado, ¿cómo se podría comprender a Abby sin su abrupta evolución tras la muerte de su padre? Hasta el momento, The Last of Us se ha distinguido por captar lo esencial del videojuego, sin comprometer su cualidad como historia derivada. Una decisión tan relevante como evitar un evento central transformaría la adaptación en una narración muy distinta a la original.

Tommy, un personaje que podría tener mayor crecimiento en la segunda temporada

La serie The Last of Us solo ha mostrado, hasta el momento, dos versiones del hermano de Joel, interpretado por el actor Gabriel Luna. Una muy joven, en plena huida nocturna en el primer episodio, y otra más madura en el sexto. Entonces, se encuentra casado con María (Rutina Wesley) y es un residente de Jackson, el pacífico enclave secreto en el que residirían Joel y Ellie.

Para la segunda temporada, el personaje deberá tener una mayor participación en los eventos centrales de la trama. En especial, de sucederse la muerte de Joel y acontecer la posterior la persecución de Abby por parte de Ellie. Si este elemento crítico se modifica en el argumento, lo más probable es que el enfoque de The Last of Us explore en su vida más allá de la violencia. Tommy logró fundar una familia junto a María, si su hermano termina por integrarse en su pequeña comunidad, la narración brindaría mayor fuerza al vínculo que los une.

Pero, ¿es suficiente una perspectiva semejante para una figura que se definió, en buena medida, por la muerte de su hermano? Hasta ahora, Tommy solo ha sido integrante de una historia más amplia en la que Joel es el centro de los eventos. Tanto en el videojuego como en la serie, la relación entre ambos se hace más importante a medida que se relatan eventos más duros y complicados.

En la versión de HBO de The Last of Us, es el hermano pequeño de Joel el que escucha a este último confesar su trauma por la muerte de Sara (Nico Parker) y su miedo de no poder proteger a Ellie. Sus apariciones en la segunda temporada dependerán en gran medida de la supervivencia de Joel y de la forma en que se analice a Ellie y su entorno. Por lo que no está del todo claro qué ocurrirá con Tommy en la continuación de la producción.

The Last of Us y el final que dividió a su audiencia

¿Será la adaptación televisiva de The Last of Us la oportunidad de brindar otro final a la controvertida continuación del juego original? Desde su lanzamiento, la conclusión del recorrido a través de un mundo apocalíptico dejó insatisfechos a un considerable número de jugadores.

Desde la muerte de Joel hasta el cierre abierto con Ellie aislada y con algunos dedos apuntados, el juego fue acusado de traicionar su esencia y llevar a escenarios incompletos a los queridos personajes. También, de crear con Abby el símbolo de la violencia distópica, sin que al final el concepto llevara a ninguna parte.

Algunos de los cambios anunciados para la segunda temporada de su adaptación televisiva pueden añadir un nuevo recorrido por sus elementos más polémicos. Como que Ellie no termine como la víctima de una historia que le sobrepasa o Abby como una superviviente accidental. ¿Está en los planes de Neil Druckmann explorar nuevas motivaciones en sus personajes? Lo más probable es que sí. Aunque hacerlo suponga reescribir una historia fundamental de la cultura pop.

