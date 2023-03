Con la primera temporada de The Last of Us finalizada, y tras la excelente recepción de la serie tanto en la crítica como en números de audiencia, los espectadores ya miran con entusiasmo hacia la segunda temporada. La mala noticia, no obstante, es que su estreno todavía se encuentra un tanto lejano por diversos motivos.

El primero de ellos es que HBO no quería garantizar los próximos episodios hasta cerciorarse que había un interés masivo en su producción. Por fortuna, así fue. Para sorpresa de muchos, The Last of Us ya puede sentarse en la mesa de otros gigantes de la compañía como La Casa del Dragón, Succession y Euphoria.

Evidentemente, los showrunners de la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin, no iban a iniciar el guion de la segunda temporada hasta recibir luz verde por parte de HBO. No obstante ese gran anunció llegó a finales de enero. A partir de ese momentos, ambos creativos pudieron centrar sus esfuerzos en adaptar The Last of Us Parte 2. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿Cuándo se estrena? Bella Ramsey tiene información importante.

En una entrevista con Independent, la actriz que da vida a Ellie dijo que el rodaje, probablemente, comenzará a finales del presente año. Por lo tanto, la segunda temporada, en el mejor de los casos, haría su debut en los últimos meses de 2024, o a principios de 2025. Sí, tendrás que ser paciente porque falta un largo periodo de espera.

«Tomará un tiempo. Creo que probablemente filmaremos a finales de este año, o principios del próximo. Entonces quizá sea [el estreno] a finales de 2024 o principios de 2025.» Bella Ramsey.

Ojo, es importante mencionar que HBO, de momento, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Bella Ramsey, al ser una pieza clave de The Last of Us, sabe de lo que está hablando.

The Last of Us tendrá al menos otras dos temporadas

En el pasado reciente, Craig Mazin y Neil Druckmann ya habían dejado entrever que la segunda temporada sería más complicada de adaptar. ¿La razón? Parte 2 es un juego mucho más complejo en muchos sentidos. No solo es más largo que el título predecesor; la narrativa involucra a más personajes y se da el tiempo de desarrollarlos a cada uno. En general, es una narrativa más profunda.

De hecho, los showrunners ya confirmaron que la segunda temporada de The Last of Us no podrá cubrir todos los eventos del segundo juego. Dicho en otras palabras, habrá al menos otras dos temporadas.

«No. De ninguna manera. Es más de una temporada», contestó Neil Druckmann al ser cuestionado si los próximos capítulos lograrán cubrir todo lo acontecido en The Last of Us Parte 2.

A lo anterior tenemos que sumar que Druckmann y Mazin están enriqueciendo la historia con situaciones que no tuvieron lugar en los juegos. Esa idea no cambiará en la segunda temporada:

«Creo que sabemos lo que estamos haciendo en este caso. No lo digo de manera sarcástica, lo digo con esperanza. Habrá cosas que serán diferentes y habrá cosas que serán idénticas. Hay cosas que se van a agregar y enriquecer. Hay algunas cosas que se van a cambiar. Nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo que era para la primera temporada, que es ofrecer un espectáculo que haga felices a los fans.»

