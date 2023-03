The Last of Us es la serie más vista en la historia de HBO Max Latinoamérica. La serie, producida por HBO, generó un importante volumen de críticas positivas desde su primer capítulo. Esta tendencia se sostuvo hasta el último episodio, el noveno. Tantos buenos comentarios, y una audiencia cautiva entre los seguidores del videojuego y quienes se dejaron encantar por la adaptación, la han llevado a un lugar prestigioso en América Latina.

La noticia fue compartida por HBO Max a través de un comunicado. En él se explica lo siguiente:

«The Last of Us se ha convertido en la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica. (…) La serie ha sido un éxito desde su lanzamiento, captando la atención de una audiencia apasionada, mostrando un crecimiento constante semana tras semana”. Comunicado oficial de HBO Max.

¿En qué se traduce esto? The Last of Us ha superado el éxito, en cuanto a visualizaciones, que tenía La casa del dragón. Esta última serie venía precedida de una expectativa importante, teniendo en cuenta que es una precuela a Juego de Tronos, una de las adaptaciones más importantes en la historia contemporánea de la televisión.

Las cifras en Latinoamérica

De acuerdo con información de HBO Max, la cantidad de usuarios que vio el último episodio dobló las cifras registradas en el primero. Por eso, en el comunicado se detalla un “crecimiento constante” de The Last of Us en América Latina. Si esto se contrasta con el desarrollo narrativo de la producción, en términos generales la serie sostuvo una línea ascendente en la construcción de sus personajes y en la escala de violencia y agresividad, algo clave en un entorno en el que la meta es sobrevivir.

Según información recopilada por La Nación, las cifras de este crecimiento son las siguientes:

“El primer episodio de esta historia en Latinoamérica y los primeros seis episodios de The Last of Us tienen un promedio de 30,4 millones de espectadores desde su estreno el 15 de enero, y el episodio debut se acerca a los 40 millones de espectadores”.

¿Qué implica esto? Según La Nación: “Con estas cifras, The Last of Us derrota a House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, que consiguió un promedio de 29 millones de espectadores por capítulo«.

En este sentido, The Hollywood Reporter tiene cidras que permiten tener un contexto global del fenómeno de The Last of Us dentro de la plataforma de HBO Max. Según información conseguida por este medio, el final de la primera temporada promedió, a través de todas las plataformas de HBO, 8,2 millones de espectadores.

El éxito de The Last of Us

La serie producida por HBO llegó con la responsabilidad de ser una buena adaptación. The Last of Us es uno de los videojuegos más importantes en tiempo reciente, con una enorme cantidad de seguidores en el mundo. Dos meses después de que se estrenara el primer episodio, es probable que la serie ya esté entre las mejores del año o, como mínimo, del primer semestre.

The Last of Us no solo guardó una estrecha relación con el videojuego, respetando la historia base, recreando escenas icónicas, dejando una estela de guiños para los seguidores. También fue una producción que logró llegar a un público ajeno a las consolas debido a su relato. Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams​ (Bella Ramsey) lograron conformar una pareja que se transformó a través de los capítulos. La relación que comenzó de forma áspera mutó hacia un vínculo padre-hija que dio un fondo humano clave.

En un postapocalítico, en el que el adversario no son solo seres devorados por un hongo, sino también las pocas personas que quedan, ellos se impusieron como una esperanza del pasado. Una relación marcada por diversos vacíos y traumas que ha movilizado a millones de espectadores a través del mundo. The Last of Us ya tiene confirmada una segunda temporada.

