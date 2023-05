A partir de este martes 2 de mayo de 2023, miles de guionistas de cine y televisión de Hollywood comenzarán una huelga que, de momento, se anuncia como indefinida. Esto se produce luego de varias semanas de negociaciones en relación con los salarios y las condiciones de trabajo de estos trabajadores, representados por la Writers Guild of America (WGA), agrupación que ha estado negociando con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

De forma inmediata, esto podría afectar a los programas nocturnos de entrevistas, que podrían detenerse de inmediato. Las series de televisión y las películas agendadas para ser estrenadas hacia finales de año, también podrían verse impactadas durante los próximos meses. ¿Qué ocurriría? Retrasos en sus fechas de estreno, entre otros procesos internos.

La confirmación de la huelga de los guionistas de Hollywood se produjo a través del perfil en Twitter de la WGA. En este, la organización publicó lo siguiente: “Actuando en virtud de la autoridad otorgada por sus miembros, (los directivos) votaron de forma unánime por ir a la huelga” a partir de este martes.

A esta decisión le siguen una serie de protestas en Los Ángeles y en Nueva York. De acuerdo con información reseñada por The Hollywood Reporter, la AMPTP, en la que se encuentran estudios como Disney y Netflix, las negociaciones de estas semanas "finalizaron sin ningún acuerdo".

¿En qué consiste el conflicto que propicia la huelga de guionistas en Hollywood?

En términos sencillos, los guionistas de Hollywood desean mejores condiciones laborales. Dentro de sus peticiones, destacan dos cuestiones: salarios más altos y mayor participación en las ganancias derivadas de la distribución del contenido a través de internet. Por su parte, la AMPTP ofreció lo que definió como una “propuesta de paquete integral”. En esta se incluyen mayores pagas. Pero no acepta otros aspectos solicitados por el gremio de escritores.

Photo by Aman Upadhyay on Unsplash

En ese pulso, las negociaciones quedaron en un punto muerto. Por eso se activó, como medida de fuerza, la huelga del gremio de guionistas de Hollywood. Desde el punto de vista de los últimos, los salarios de los escritores están estancados o se han visto devaluados por la inflación. La cara opuesta de este reclamo, desde su punto de vista, es que los estudios siguen generando ganancias mayores. De acuerdo con la organización, nunca antes hubo tantos guionistas trabajando por el salario mínimo.

Otro de los puntos que está en discusión sobre la mesa tiene que ver con lo definido, dentro de la industria del entretenimiento, como “ganancias residuales”. ¿En qué consisten estas? Se trata de un rédito económico cuando una producción es reutilizada, por ejemplo, en otra plataforma luego de estar durante un tiempo en una específica. Esta práctica se sostiene desde hace décadas en el sector. ¿Pero qué fue lo que cambio? La llegada del streaming.

Antes, los guionistas recibían un rédito económico por cada capítulo retransmitido, en el caso de las series. Esto, con el sistema streaming, se alteró: ahora su beneficio económico consiste en un monto fijo anual, más allá de la cantidad de reproducciones y horas transmitidas de los episodios. En este contexto, el gremio de guionistas solicita la revisión de este apartado porque las cifras son “demasiado bajas en vista de la reutilización internacional masiva” de los contenidos.

No es la primera vez que se produce un conflicto de este estilo entre las partes. En 2007, se produjo un conflicto similar. Los guionistas de Hollywood estuvieron de huelga durante 100 días. El costo para industria se estimó en alrededor de unos 2.000 millones de dólares. Resta esperar a ver cómo avanza este nuevo conflicto.

