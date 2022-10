¿Es real el restaurante Original Beef of Chicagoland? Es la gran pregunta que cualquiera se hace durante los ocho episodios de la primera temporada de The Bear, que ya puedes ver en Disney+. Después de todo, uno de los puntos más exitosos de la producción es mostrar, de la forma más realista imaginable, la vida en un pequeño restaurante. Algo que la recreación del establecimiento logra con especial éxito y que provocó que buena parte de la audiencia se hiciera la pregunta de si, en realidad, era un local auténtico.

Pero no, lamentablemente no se trata de un verdadero restaurante. De hecho, solo es la representación de cómo suelen ser los locales en la ciudad de Chicago y su importancia para el entorno urbano. Para lograr la sensación de que todo lo que ocurre en el local es creíble y tiene un peso realista, el equipo de producción trabajó durante meses. Tanto en la escenografía, como en la construcción visual del local. El equipo creativo se aseguró de que Original Beef of Chicagoland fuera una reproducción fiel de un establecimiento con historia propia.

También se enfocaron en lograr construir una atmósfera sofocante, desordenada y un tanto caótica. Muy lejana a lo que Carmy, el personaje principal, comprende como el negocio de la cocina. Un contraste esencial para explorar el hilo conductor de los eventos de la serie. Dentro de la lenta evolución de sus conflictos, a medida que transcurre la historia, el restaurante — como objetivo común — se hace esencial.

Frank Ockenfels/FX

Inspirado en el restaurante Mr. Beef On Orleans

No obstante, las escenas exteriores del restaurante se filmaron en los alrededores del local Mr. Beef On Orleans, que se encuentra en el número 666 de la calle North Orleans de Chicago. Un lugar que bien podría ser la versión real del Original Beef of Chicagoland.

De la misma forma que en The Bear, el local es casi un patrimonio histórico urbano. Fundado en 1979, se ha hecho todo un nombre por sus deliciosos sandwiches de carne condimentados al estilo italiano. Una coincidencia con su contraparte televisiva que hace interesante la forma en que la producción analiza la comida como un punto de encuentro cultural y emocional.

Más allá de sus aparentes vínculos con The Bear, Mr. Beef On Orleans tiene su propia lista de triunfos. En el 2010, tuvo una favorable reseña en el reality show Food Wars de Travel Channel. Y, por si eso no fuera suficiente, el exquisito menú del establecimiento fue incluido en varias ocasiones en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Como dato curioso, suele ser lugar habitual de varias celebridades televisivas cuya residencia se encuentra en la ciudad.

El restaurante Original Beef of Chicagoland, uno más en The Bear

Además de las notorias virtudes de su guion, The Bear debe su éxito a su énfasis en el realismo. El restaurante Original Beef of Chicagoland, centro de todo lo que el guion cuenta, tiene toda la apariencia de un local real.

Desde la frenética actividad detrás de la puerta de la cocina, hasta la sensación de urgencia de una rutina agotadora que se repite en un ciclo interminable. Platos que caen, cubiertos que ruedan a través del suelo, los pedidos que deben cumplirse con habilidad y rapidez. Todo confluye en varias de las mejores escenas de la serie, al mismo tiempo que la exploración sutil pero inteligente de sus personajes.

Lo que incluye analizar su importancia en el contexto de la ciudad y sus diversos vínculos con su historia. En la ficción, el restaurante Original Beef of Chicagoland está ubicado en el vecindario River North de Chicago y tiene una notable conexión histórica con la ciudad. En concreto, con los obreros del Near North Side.

The Bear y la importancia del contexto

De una u otra forma, el restaurante parece ser parte de un patrimonio mucho más grande. Algo que enfatiza el guion y que construye de forma brillante a medida que avanza la narración. En particular, por cómo se relaciona con la herencia italiana de la ciudad y su importancia en cierto tipo de patrimonio gastronómico.

Se trata de una exploración cultural sobre lo cotidiano que la serie logra con un considerable éxito. Tanto como lograr que el emblemático restaurante Original Beef of Chicagoland se haya convertido en un personaje más dentro del espléndido elenco.