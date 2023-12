Puede que George R.R. Martin no haya terminado Vientos de Invierno ni se espere un lanzamiento pronto, pero no parece que el autor haya estado ocioso. En un artículo en su blog ha estado haciendo un repaso a lo que ha mantenido su mente ocupada estos últimos meses, y en el camino, se ha ido de la lengua más de lo debido en relación con a Casa del Dragón.

Y es que el reconocido escritor ha confirmado que ha estado trabajando, junto con los escritores de La Casa del Dragón, en las dos próximas temporadas de la serie durante un viaje reciente a Londres. Es una declaración interesante teniendo en cuenta que esas temporadas no están confirmadas por la propia HBO, y solo se tiene constancia de la segunda temporada que llega el año que viene.

La participación de en La Casa del Dragón es más que importante, puesto que se trata del primer gran spin-off de Juego de Tronos. Y aunque no corresponde exactamente a ningún libro de forma exacta, si se basa en la obra Fire & Blood de George R.R. Martin y se sitúa en el universo de Canción de Hielo y Fuego. La serie explora la historia de la Casa Targaryen, una familia noble conocida por su relación con los dragones y su dominio en Westeros, pero se sitúa cronológicamente antes de la serie principal. Sus acontecimientos tienen lugar 200 años antes de los eventos Juego de tronos.

La primera temporada de la serie ha sido todo un éxito, y su segunda temporada se espera que llegue a Max en verano de 2024. El bueno de Martin también ha querido comentar algunos detalles de los primeros episodios de la temporada, puesto que su viaje también ha incluido un recorrido por los sets de rodaje y reuniones con parte del equipo:

Lo más destacado del viaje, sin embargo, fue que ser el adelanto que Ryan me dio de los dos primeros episodios de la segunda temporada de La Casa del Dragón. (Aproximaciones, por supuesto). Por supuesto, no soy nada objetivo cuando hablo de algo basado en mi propio trabajo… pero debo decir que pensé que ambos episodios fueron simplemente geniales. (Y aún no han terminado). Oscuros, fíjate. Muy oscuros. Quizás te hagan llorar. (Yo no lloré, pero uno de mis amigos sí). Potentes, emocionales, desgarradores. Justo el tipo de cosas que me gustan.