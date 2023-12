Si eres fan de The Boys, seguramente estabas esperando con ansias el primer tráiler de su cuarta temporada. En Amazon Prime Video eran conscientes de esa expectación y no perdieron más tiempo. Durante su panel en la CCXP de Brasil, compartieron un espectacular avance de los nuevos episodios. La mala noticia es que todavía no conocemos su fecha de estreno, si bien sabemos que llegará en algún momento del próximo año.

La cuarta temporada de The Boys será todo un caos, sobre todo para el antagonista principal, Homelander. Gracias a la intervención de la banda conformada por Billy Butcher, Hughie Campbell, Frenchie y Marvin T. Milk, sus planes ya no se ejecutan a la perfección. Durante el final de la tercera temporada logró escapar, pero ahora, más que nunca, tiene muchos rivales dispuestos a cerrarle el paso.

Por lo que se puede ver en el tráiler, es evidente que The Boys, temporada 4, abrazará un tono político. Si bien es cierto que los capítulos anteriores ya estaban explorando esa narrativa, en la cuarta temporada le sacarán el máximo provecho.

Y es que no se debe olvidar que la peligrosa Victoria Neuman, interpretada por Claudia Doumit, está intentando convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos. Al exterior proyecta la imagen de ser una persona buena, pero al final solo intenta proteger o impulsar sus intereses. Prácticamente, es una suerte de antagonista silenciosa de The Boys.

Ahora bien, la pandilla estelar tampoco está libre de problemas. En la tercera temporada vimos múltiples tensiones y conflictos entre ellos, originados por sus diferentes personalidades. Sin embargo, al final tuvieron que unir fuerzas para plantar cara a Homelander y mitigar el peligro de Soldier Boy, a quien ellos mismos liberaron con la esperanza de tener un arma poderosa en su bando.

The Boys, por supuesto, presentará nuevos rostros en su cuarta temporada. El más destacado es el de Jeffrey Dean Morgan, a quien seguramente recuerdas por su destacado papel como Negan Smith en la serie The Walking Dead. Se sabe que su intervención en The Boys será fundamental, aunque su argumento todavía se mantiene en secreto.

El reparto de The Boys, temporada 4, está conformado por los habituales Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti. Se le suman el ya mencionado Jeffrey Dean Morgan, así como Susan Heyward y Valorie Curry, quienes darán vida a las heroínas Sister Sage y Firecracker, respectivamente.

