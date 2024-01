Tras años de rumores y especulaciones, Apple decidió entrar con fuerza al mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada de la mano del Vision Pro. Las esperadas gafas de realidad mixta desarrolladas en Cupertino se presentaron en sociedad a mediados de 2023, durante la keynote inaugural de la WWDC. Desde entonces, el mundo entero ha hablado de ellas.

Apple asegura que el Vision Pro es, en realidad, un ordenador espacial. Este primer esfuerzo ha requerido más de 5 años de desarrollo, y las versiones iniciales del software y hardware se muestran muy prometedoras, pero aún deben probar que están a la altura de las circunstancias.

El Apple Vision Pro ya tiene fecha de lanzamiento. Llegará al mercado el próximo 2 de febrero, y en principio se venderá únicamente en Estados Unidos. Sobre su disponibilidad internacional no hay datos oficiales, aunque se especula con que podría llegar a fines de este año o comienzos de 2025.

Con un precio de 3.499 dólares, es evidente que no estamos frente a un producto al alcance de las masas. No obstante, sí podría convertirse en la piedra base de los desarrollos de la manzana para las décadas por venir. Es por ello que queremos contarte todo lo que necesitas saber para conocer a fondo el Apple Vision Pro. Qué es, cómo funciona, para qué se creó, qué puede significar para el futuro de la tecnología, y mucho más.

¿Qué es el Apple Vision Pro?

Tal y como lo mencionamos al comienzo, el Apple Vision Pro es un "ordenador espacial" en forma de gafas de realidad mixta. Esto significa que tiene la habilidad de superponer elementos de realidad aumentada en el ambiente que rodea al usuario, o de crear una experiencia inmersiva de realidad virtual. Las personas pueden cambiar entre un tipo de escenario u otro utilizando una corona digital idéntica a la del Apple Watch.

Claramente, esta es la explicación súper simplista de qué propone el Apple Vision Pro. La visión de los de Cupertino —valga cualquier redundancia—, es que el dispositivo se acople en entornos laborales o cotidianos sin provocar mayor disrupción en la "vida normal" de las personas. En algunos de los casos mostrados, su implementación pareciera factible en un plazo relativamente cercano. En otros, arrojó vibras verdaderamente distópicas.

Pero más allá de los debates que ya se han desatado gracias a este producto, Apple parece haber dejado en claro cuál es su apuesta. Hoy, el Vision Pro puede que sea un complemento de su ecosistema, manteniendo una estrecha vinculación con los iPhone, iPad o Mac. Pero lo que la compañía busca es que las gafas se conviertan en el futuro del ordenador personal. Un futuro que posiblemente todavía esté a varios años de distancia, pero que se está construyendo desde hoy.

Principales características del Apple Vision Pro

El Apple Vision Pro está dotado con un arsenal de características que lo hacen único. Ningún otro headset de realidad mixta o realidad virtual ha sido equipado con un hardware tan poderoso, encapsulado en un diseño premium como solo Apple sabe hacerlo.

Ojo, eso no significa que el dispositivo sea perfecto, o que sus desarrolladores no hayan hecho concesiones de funcionalidad en favor de la apariencia. El caso más evidente es el de la batería externa cableada, que ofrece una autonomía que hoy está lejos de ser revolucionaria.

Pero un hardware completo y potente no es nada sin un software a la altura, y Apple también lo ha pensado; por ello, el Vision Pro hace una fuerte apuesta por visionOS. Según los de Cupertino, es el primer sistema operativo diseñado desde cero para la "computación espacial". Pero ya hablaremos más adelante de lo que propone esta plataforma, al menos en los papeles.

Diseño

El Apple Vision Pro tiene una apariencia muy similar a las de unas gafas de esquí. El frente está recubierto con una lámina de cristal que se fusiona con el chasis de aleación de aluminio que no solo alberga las pantallas, sino también una gran cantidad de cámaras y sensores.

El dispositivo incorpora una suerte de almohadilla denominada Light Seal, hecha con una tela suave que bloquea la luz del exterior y se adapta al rostro del usuario. Esta última se adhiere magnéticamente al marco metálico y se piensa ofrecer en distintos tamaños y formatos.

En las bandas laterales se incluye un sistema de altavoces con soporte para audio espacial, así como el conector de alimentación. Las mismas se unen posteriormente con la correa tejida en 3D, también intercambiable, que se adapta fácilmente a la cabeza para brindar un calce cómodo.

Pantallas

En su interior, el Apple Vision Pro incorpora dos pantallas capaces de ofrecer una resolución 4K en cada ojo. Se trata de paneles micro-OLED con más de 23 millones de píxeles, capaces de reproducir contenidos en HDR con un espacio de color amplio. Cada una de ellas incorpora una lente catadióptrica que, según los de la manzana, ofrece gran nitidez tanto a nivel de imagen como de texto; esto último, crucial en entornos de estudio y trabajo.

Otro punto interesante es que Apple se ha aliado con ZEISS para ofrecer lentes especiales para que las personas con gafas graduadas también disfruten del Vision Pro. Las mismas se adhieren a través de un sistema de imanes. No obstante, la compañía ya ha dejado en claro que el casco de realidad mixta no será compatible con todas las recetas oftalmológicas. Por supuesto que los accesorios se venderán por separado, a cambio de 99 o 149 dólares, según sean gafas o lentillas.

En el frente del Apple Vision Pro se ubica otra pantalla, llamada EyeSight. La misma se encarga de mostrar los ojos del usuario cuando los sensores detectan que otra persona se acerca. Puede parecer una obviedad, pero lo que muestra el panel externo no es una transparencia, sino un feed de vídeo en tiempo real que capturan las cámaras internas del dispositivo.

Según explicó Apple, la pantalla exterior del dispositivo consiste de un panel OLED curvo de diseño exclusivo. El mismo dispone de una lente lenticular que permite proyectar la perspectiva correcta de los ojos de una persona a todos los demás individuos que la observan.

Cámaras y sensores del Apple Vision Pro

Desde antes de su presentación, se rumoreaba que las gafas de realidad mixta de Apple estarían equipadas con "más de una docena" de cámaras y sensores. Las estimaciones no estaban equivocadas. Específicamente, el Apple Vision Pro cuenta con 12 cámaras, 5 sensores y 6 micrófonos.

En la parte exterior, el dispositivo incluye dos cámaras frontales principales, otras cuatro que miran hacia abajo, y dos más que apuntan hacia los costados. A estas se les suman iluminadores infrarrojos, un escáner LiDAR y una cámara TrueDepth.

Apple también ha dotado al Vision Pro con una cámara capaz de capturar fotografías y vídeos "espaciales"; es decir, en 3D. Esta función se controla desde un botón ubicado en el marco superior del aparato. Los de Tim Cook tienen, de hecho, grandes expectativas para revitalizar el consumo de este tipo de contenidos. Es por ello que ya está en marcha el rodaje de una serie en tres dimensiones para explotar las características del aparato.

En el interior, en tanto, se ubican cámaras infrarrojas de alta velocidad. Las mismas están acompañadas por iluminadores LED que proyectan patrones de luz invisibles hacia los ojos. Esta combinación permite un seguimiento ocular como nunca antes se ha visto en dispositivos de este tipo; un elemento crucial, considerando que la navegación a través de visionOS y sus aplicaciones se realiza mayormente con la vista. Aunque también se encargan del escaneo del iris para el sistema de autenticación conocido como Optic ID.

Navegación y sonido

El otro "mando" del Apple Vision Pro son las manos del usuario. Por ello, el dispositivo requiere de sensores que sean lo suficientemente sensibles y precisos como para detectar la ubicación de las mismas, así como los gestos correspondientes para completar acciones. Desde tocar dos veces los dedos pulgar e índice para abrir una aplicación, hasta cambiar el tamaño de las ventanas o interactuar con teclados virtuales, entre muchos otros.

Pero el instrumental del aparato no limita su funcionamiento a las interacciones que se pueda tener con las imágenes proyectadas hacia los ojos de los usuarios, tanto en la modalidad de realidad aumentada como en la de realidad virtual. El sonido también se vale del hardware del headset para lograr una experiencia inmersiva y única.

Si bien ya mencionamos que los altavoces están incluidos en sus bandas laterales, el Apple Vision Pro va un paso más allá. Utilizando los sensores incluidos, puede generar audio espacial ambiental y ajustar el sonido según la habitación en la que esté el usuario. Para lograrlo, analiza las características del lugar y los materiales de los elementos que forman parte de él. Según los de Cupertino, esta técnica se llama ray tracing de audio.

Procesadores y almacenamiento

Los esfuerzos de Apple por crear su propia línea de procesadores basados en ARM ha pagado con creces, y eso está fuera de discusión. Desde el lanzamiento del M1, la compañía ha dado saltos impactantes, siendo capaz de obtener un gran rendimiento sin descuidar la eficiencia energética. Por ello, no sorprende que Apple Silicon también sea un elemento crucial del Vision Pro.

Las gafas incorporan un chip M2 que se encarga del funcionamiento general del dispositivo, aunque no trabaja solo. En paralelo, son las primeras en introducir un nuevo chip llamado R1, cuyo óptimo desempeño es fundamental para asegurar que funcionen correctamente.

Si te preguntas por qué es tan importante dicho componente, la respuesta es sencilla: porque procesa en tiempo real toda la información que ingresa a través de los sensores, las cámaras y los micrófonos. Y lo hace de un modo tal que elimina virtualmente la latencia. Apple asegura que el chip R1 es capaz de reproducir nuevas imágenes en las pantallas del Vision Pro cada 12 milisegundos.

En cuanto al almacenamiento, el fabricante optó por no dar precisiones importantes en un comienzo. No obstante, cuando se anunció su fecha de lanzamiento se indicó que el dispositivo incluiría una unidad interna con 256 GB de espacio.

Batería y autonomía

Este es, con diferencia, de los puntos menos destacados del Apple Vision Pro. Como dijimos anteriormente, la compañía optó por hacer una concesión funcional en favor del diseño. Es cierto que durante la presentación se dijo que se evitó usar una batería integrada en las gafas para evitar un peso excesivo, lo cual también es válido.

El problema de la batería externa cableada, que se puede llevar en la cintura o el bolsillo, es que la autonomía todavía es muy pobre. Después de todo, Apple asegura que la carga dura hasta 2 horas. Claro que se puede lograr que las gafas funcionen todo el día si se las mantiene conectadas a la corriente, pero el radio de acción disminuye notoriamente.

Esto también deja en evidencia por qué Apple ha hecho especial hincapié en el uso del Vision Pro en ambientes internos; ya sea una casa, una oficina o la habitación de un hotel. Por ser un dispositivo de primera generación, los de la manzana hoy pueden salirse con la suya en materia de autonomía. No obstante, es un aspecto crucial que deben trabajar para futuras versiones.

visionOS, el sistema operativo del Apple Vision Pro

El Apple Vision Pro puede tener un hardware impactante e implacable, pero de nada sirve si no cuentan con un software a la altura. Allí es donde ingresa visionOS a jugar su parte. Apple asegura que este sistema operativo es tan revolucionario como sus gafas de realidad mixta, y que su desarrollo nace de la experiencia recolectada en el transcurso de las últimas décadas con iOS, iPadOS y macOS.

El sistema operativo del Apple Vision Pro presume de una interfaz tridimensional que permite utilizar todo el espacio alrededor del usuario como lienzo infinito para lanzar e interactuar con aplicaciones. Esto permite redimensionar y ordenar las ventanas según la necesidad de cada persona, sin estar limitados por los marcos de la pantalla de un móvil, una tablet o un ordenador.

También es posible sumergirse por completo en experiencias y mundos virtuales, algo que promete revolucionar el consumo de contenidos como series o películas. No por nada, Disney no ha perdido la oportunidad de mostrarse como el primer gran aliado de Apple en esta aventura.

Un elemento interesante del software es que responde de forma dinámica a la proyección de luz natural y a las sombras. Esto permite que el usuario no pierda referencia de la distancia y la escala de los elementos a su alrededor. Un punto de gran importancia, en especial para las funciones de realidad aumentada.

En materia de periféricos, en tanto, ya hemos tenido un primer vistazo del sorprendente teclado virtual de visionOS. Pero el Apple Vision Pro también será compatible con accesorios físicos como el Magic Keyboard o el Magic Trackpad.

Un (primer) acercamiento apático al gaming

Este es uno de los puntos que ha planteado un interrogante muy fuerte tras el anuncio del Apple Vision Pro. ¿Cuál es la estrategia para las gafas en torno al gaming? Lo poco que hemos visto durante la WWDC 2023 no ha sido demasiado impresionante. Más de 100 juegos de Apple Arcade estarán disponibles desde el primer día, y parece un buen comienzo. Pero los de Cupertino se limitaron a mostrar a una persona jugando NBA 2K23 con un mando de PS5 en una pantalla simulada; es decir, lo mismo que podría hacer con una TV en la sala de su casa, pero con un casco en la cabeza.

Si Apple logra crear y demostrar una experiencia jugable totalmente inmersiva y sin mandos, puede que se gane los aplausos de la industria de los videojuegos. Pero hasta entonces, es lógico que este sector mire al dispositivo de reojo o con bastante escepticismo. Ahora bien, como todo tiene que ver con todo, no olvidemos que los californianos tienen un nuevo emulador capaz de correr juegos como Cyberpunk 2077 y Diablo IV en Macs con Apple Silicon. No nos sorprendamos si esta tecnología desembarca en el futuro en el Apple Vision Pro.

Las capas del sistema operativo

visionOS, el sistema operativo del Apple Vision Pro, está compuesto por múltiples capas que buscan ofrecer una experiencia tan completa como la de las demostraciones, y libre de latencia. El kit de desarrollo de software de esta plataforma se publicó poco después del anuncio del dispositivo.

En la base se encuentra el núcleo del SO, y por encima aparece un nuevo motor de ejecución en tiempo real dedicado a garantizar un óptimo desempeño en cargas de trabajo muy pesadas. Otro elemento crucial es el sistema de foveated rendering, la tecnología que prioriza el renderizado de los objetos y lugares que se están mirando, dejando el resto de la "escena" en un segundo plano.

A esto se le suma un nuevo motor dedicado a la ejecución en simultáneo de múltiples aplicaciones en 3D. Mientras que otro se dedica al procesamiento del audio espacial. Y por encima de todo, los frameworks de iOS/iPadOS y para la creación de experiencias espaciales.

El Apple Vision Pro tendrá su versión dedicada de la App Store. Pero aun así, será compatible con todas las aplicaciones que ya se encuentran disponibles para el iPhone o el iPad. Por ende, los usuarios podrán acceder a todas las herramientas o programas que imaginen, por más que no estén optimizados para el dispositivo.

El software será crucial para que Apple demuestre que Vision Pro podrán hacer todo (y más) de lo que se ha prometido. El camino será largo, de eso no quedan dudas. Y si la apuesta aparenta ser grande en el comienzo, tendrá que ser inmensa en el largo plazo.

Después de todo, visionOS debe demostrar que puede evolucionar lo suficientemente rápido como para no perder funcionalidades a medida que Apple desarrolle versiones menos potentes de sus gafas de realidad mixta. Esa será su verdadera prueba de fuego.

¿Estamos preparados para convivir con el Apple Vision Pro?

El Apple Vision Pro ha llegado para presentar una nueva visión de lo que puede implicar vivir en la virtualidad. No es realidad aumentada a lo Pokémon Go!, ni el metaverso añorado por Mark Zuckerberg. Sin embargo, ya ha generado muchas preguntas —y hasta debates filosóficos— sobre qué implicaría convivir con un dispositivo de este tipo. O si realmente estamos preparados para ello, siquiera.

Una de las discusiones más interesantes se plantea alrededor de FaceTime y sus avatares, que Apple ha elegido llamar "personas digitales". Para crearlos, los usuarios primero deben escanear su rostro con las cámaras exteriores del dispositivo; y ese gemelo virtual es el que luego se muestra a los demás integrantes de la conversación, con un impactante seguimiento ocular y de gestos faciales y manuales. ¿Cuál es el punto de "conflicto" con esto? Que lo que hará el Apple Vision Pro no será otra cosa que crear un deepfake de su propio usuario, y no son pocos quienes creen que eso no se debe tomar a la ligera. Sin importar lo bienintencionada de su implementación.

El aislamiento, la soledad y la desconexión con la realidad son temas que hoy se están discutiendo como nunca debido al Apple Vision Pro. Y si bien siempre existe un cierto grado de alarmismo infundado, nunca nadie se ha preocupado tanto por estos asuntos con productos que podrían considerarse "similares". Ni siquiera Meta y sus decenas de miles de millones de dólares invertidos en el metaverso han logrado una reacción semejante.

Esto no implica que sea un ataque contra Apple o su visión. Si no que los de Tim Cook han presentado un producto realmente factible de brindar una experiencia que hasta ahora solo se creía posible en un universo de ciencia ficción. Sin olvidar que estamos hablando de un dispositivo de primera generación, carísimo y de disponibilidad limitada. El alboroto de cara al futuro está asegurado, para bien y para mal.

