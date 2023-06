El anuncio de las Apple Vision Pro sigue dando de qué hablar, y existen motivos de sobra para ello. Entre los puntos más curiosos de su lanzamiento es que Apple ha evitado referirse a ellas estrictamente como un producto de realidad virtual o realidad aumentada. Y la razón es que, después de todo, corresponden a ambos mundos y a ninguno de ellos del todo.

Suena ilógico, pero es probable que sea por diseño. Al presentar las Vision Pro, Apple mezcló una gran variedad de conceptos. Algunos de ellos los conocimos en otros productos —llámense Meta Quest, HTC Vive, HoloLens, etc.—, en tanto que otros prometen revolucionar el sector.

En el transcurso del último año, antes de saber si finalmente verían la luz, las Apple Vision Pro fueron referenciadas como "gafas de realidad mixta". Esto ocurrió tanto entre la prensa y los analistas, como con el público. En algún momento también se habló de "realidad extendida", aunque no impactó demasiado. Y el concepto de realidad mixta en sí mismo aplica a la perfección a lo que ofrece el dispositivo, pero Apple (siendo Apple) ha decidido darle un giro más dramático a la cuestión.

Durante la presentación de las Apple Vision Pro no se habló de realidad virtual o realidad mixta, sino de spatial computing, o computación espacial. Y la única referencia a la realidad aumentada fue a modo de introducción, cuando Tim Cook tomó el control de la keynote desde el escenario del Teatro Steve Jobs.

"Creo que la realidad aumentada es una tecnología de enorme potencial. Combinar contenido digital con el mundo real puede abrir la puerta a experiencias nunca antes vistas. Y hoy, estoy emocionado de traerles una plataforma de AR completamente nueva, en un producto nuevo y revolucionario", dijo el CEO de la firma de Cupertino, antes de dar paso al primer vistazo a las gafas en cuestión.

Apple Vision Pro: por qué 'computación espacial' y no realidad mixta o virtual

No quedan dudas de que Apple tiene un doctorado a la hora de elegir nombres para nuevas características de sus productos. Si el pasado reciente sirve de experiencia, la Dynamic Island (Isla Dinámica) de los iPhone 14 Pro y el Photonic Engine (Motor Fotónico) de iOS 16 son claras muestras de ello. Es fácil notar, entonces, que el término spatial computing tiene toda la ingeniería de marketing de Cupertino encima. Pero no se limita a ello.

Por ese motivo, antes mencionaba que la presentación de las Apple Vision Pro trajo consigo una mezcla de conceptos muy interesante, y a la vez confusa. Lo que el nuevo dispositivo promete es aunar lo mejor de la realidad virtual y la realidad aumentada, tanto para el entretenimiento como para la productividad, pero sin volcarse al 100 % por una u otra.

Como ya dijimos, es realidad mixta en su máxima expresión. Pero Apple cree que spatial computing (o computación espacial) es un mejor modo de referirse a esta tecnología. Y volvemos a lo de algunas líneas atrás: tiene mucho marketing, pero también mucho sentido.

Lo que las Apple Vision Pro pretenden es convertir el espacio alrededor del usuario en una suerte de lienzo tridimensional infinito en el que pueda interactuar con múltiples apps para trabajar y comunicarse, o sumergirse en una experiencia envolvente a la hora de jugar o ver películas o series. Que los marcos de la pantalla de un móvil, una tablet, un PC o un televisor ya no sean un límite.

Los californianos presentaron varios escenarios de posibles usos para las gafas, y por supuesto que algunos se vieron más factibles que otros. Ciertos casos han sido lisa y llanamente distópicos (lo de tomar fotos o grabar vídeos espaciales de tus hijos, por mencionar uno), aunque tal vez haya sido el único modo de resaltar una característica tan específica. Lo cierto es que en todos el concepto es el mismo: Apple Vision Pro es el primer paso hacia el ordenador del futuro.

Esto no significa que esté libre de contradicciones. Por un lado, Apple parece decir: "esto es AR a un nivel que nunca se ha visto, y no a lo Pokémon Go". Por el otro, elige mostrar una experiencia con el gaming totalmente alejada de la inmersión de la realidad virtual. Después de todo, no vimos a alguien usando las Vision Pro en Beat Saber, sino a un sujeto jugando NBA 2K23 con un mando DualSense de PS5. Lo mismo que podría hacer con el TV de su sala, pero con un casco en la cabeza.

Vade retro, metaverso

Apple también ha decidido mantenerse alejada —al menos por ahora— de los mundos virtuales que puedan atraer comparaciones con el metaverso. De hecho, durante la keynote se evitó cualquier referencia a los esfuerzos de Meta o a proyectos (propios o de terceros) que se le puedan parecer, y con razón. Si con las Apple Vision Pro tampoco se ha hablado de "avatares", sino de "personas digitales".

Es evidente, entonces, que hablar de spatial computing es una combinación de mucha tecnología, toneladas de marketing y palabras elegidas con severa precaución. Claro que hasta que las Apple Vision Pro no lleguen al mercado, no podremos saber qué tan bien le irá a esta nueva plataforma. Con un precio de 3.499 dólares, difícilmente sea un éxito en ventas. Sin embargo, pueden ser la piedra angular de los desarrollos de la manzana para las décadas por venir.

Hoy, Apple está sacando pecho ante sus rivales. Ha demostrado que tiene el hardware, y asegura disponer del software para lograr una disrupción como nunca antes se vio en la industria tecnológica. Según los californianos, visionOS es "el primero sistema operativo que se ha creado específicamente para la computación espacial". Será cuestión de tiempo saber si está a la altura de lo que promete. Aunque algunos ya especulan con que el proyecto no será verdaderamente prometedor hasta que Tim Cook se tome una foto usando las Apple Vision Pro, y no solo parado junto a ellas.

